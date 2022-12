Réaction au rapport du panel d'experts sur le sud-africain Ramaphosa

Voici les réactions des politiciens et des analystes de marché :

NALEDI PANDOR, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES D'AFRIQUE DU SUD

"Je pense que c'est un moment très troublant pour notre gouvernement ainsi que pour le parti au pouvoir."

"Nous devons examiner le rapport, étudier ses implications très attentivement, suivre les processus parlementaires et laisser les choses suivre leur cours."

NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA, EX-FEMME DE L'ANCIEN PRÉSIDENT JACOB ZUMA

"Je pense que le président doit s'effacer maintenant et répondre à l'affaire."

LINDIWE SISULU, MINISTRE DU TOURISME

"CR DOIT DÉMISSIONNER MAINTENANT !"

JOHN STEENHUISEN, LEADER DU PRINCIPAL PARTI D'OPPOSITION, L'ALLIANCE DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE (DA)

"Le rapport est clair et sans ambiguïté. Le président Ramaphosa a très probablement enfreint un certain nombre de dispositions constitutionnelles et doit répondre de ses actes."

"L'Alliance démocratique appelle à la tenue d'une élection nationale."

WARREN VENKETAS, ANALYSTE À LA SOCIÉTÉ DE TRADING FOREX IG

"La peur de savoir qui prendra la relève si le président démissionne s'empare des marchés et continuera de le faire jusqu'à ce que les marchés rassemblent plus de données pour se faire une idée plus claire."

STUART COLE, CHEF MACROÉCONOMISTE CHEZ EQUITI CAPITAL

"C'est encore plus d'instabilité politique dans un pays déjà instable et cela laisse potentiellement les marchés face à des mois de luttes politiques intestines si Ramaphosa est finalement destitué. Dans l'ensemble, ce n'est pas très favorable au ZAR (rand)."

CHANTAL MARX, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES INVESTISSEMENTS CHEZ FNB WEALTH AND INVESTMENTS

"Le rand est la devise la plus faible parmi les majors élargies aujourd'hui et les rendements obligataires ont considérablement augmenté sur toute la courbe. Cela semble avoir été motivé par des facteurs spécifiques à l'Afrique du Sud et en particulier par les développements sur le front politique, à savoir les conclusions du rapport du panel parlementaire sur la saga Phala Phala."

BIANCA BOTES, DIRECTRICE CHEZ CITADEL GLOBAL

"L'incertitude autour de la présidence de Ramaphosa a provoqué un selloff de la monnaie locale, car les investisseurs attendent maintenant des éclaircissements sur les ramifications du rapport, et ce que cela pourrait signifier pour le président."