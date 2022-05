Réaction au reportage sur le projet de décision sur l'avortement de la Cour suprême des États-Unis

La fuite sans précédent a stupéfié Washington. Elle a le potentiel de remodeler le paysage politique avant les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre.

Voici quelques réactions à ce rapport :

LE SÉNATEUR AMÉRICAIN INDÉPENDANT BERNIE SANDERS :

"Le Congrès doit adopter une loi qui codifie Roe v. Wade comme la loi du pays dans ce pays MAINTENANT. Et s'il n'y a pas 60 voix au Sénat pour le faire, et ce n'est pas le cas, nous devons mettre fin à l'obstruction parlementaire pour la faire passer avec 50 voix."

HILLARY CLINTON, ANCIENNE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AMÉRICAINE :

"Cette décision est une attaque directe contre la dignité, les droits et la vie des femmes, sans parler de décennies de droit établi. Elle tuera et assujettira les femmes alors même qu'une vaste majorité d'Américains pense que l'avortement devrait être légal. C'est une véritable honte". SÉNATEUR DÉMOCRATE ELIZABETH WARREN :

"Une Cour suprême extrémiste est sur le point d'annuler #RoeVWade et d'imposer ses vues d'extrême droite et impopulaires à tout le pays. Il est temps pour les millions de personnes qui soutiennent la Constitution et le droit à l'avortement de se lever et de faire entendre leur voix. Nous ne reviendrons pas en arrière - jamais."

LE PROCUREUR GÉNÉRAL RÉPUBLICAIN DU TEXAS, KEN PAXTON :

"J'espère que la SCOTUS renverra la question de l'avortement là où elle doit être : aux États. C'est pourquoi j'ai pris la tête d'une coalition de 24 États pour soutenir la loi de la MS qui les interdit après 15 semaines. Je me battrai pour que le TX protège les enfants à naître et je prierai pour la fin de l'avortement dans toute notre nation."

SÉNATEUR RÉPUBLICAIN TOM COTTON :

"La Cour suprême & le DOJ doivent aller au fond de cette fuite immédiatement en utilisant tous les outils d'investigation nécessaires. Dans l'intervalle, Roe était une erreur flagrante depuis le début & je prie pour que la Cour suive la Constitution & permette aux États de protéger à nouveau la vie à naître."

SÉNATEUR RÉPUBLICAIN JOSH HAWLEY :

"La gauche poursuit son assaut contre la Cour suprême avec une violation sans précédent de la confidentialité, clairement destinée à intimider. Les juges ne doivent pas céder à cette tentative de corrompre le processus. Restez forts."

"Je dirai que, si c'est l'opinion de la Cour, c'est une sacrée opinion. Volumineux dans sa recherche, très bien argumenté, et moralement puissant."

LA SÉNATRICE DÉMOCRATE AMY KLOBUCHAR :

"Si rien ne peut être fait à Washington à cause de l'obstructionnisme républicain, alors le peuple américain et les femmes vont devoir voter et les gens qui croient au choix vont devoir voter comme ils n'ont jamais voté auparavant, car c'est la seule façon de changer les choses."

KATHY HOCHUL, GOUVERNEUR DÉMOCRATIQUE DE NEW YORK :

"C'est une attaque absolument scandaleuse contre notre droit fondamental de choisir, et nous la combattrons avec tout ce que nous avons. Laissez-moi être claire et nette : New York garantira toujours votre droit à l'avortement. Vous avez notre parole".

SÉNATEUR RÉPUBLICAIN RICK SCOTT :

"Le processus de délibération confidentiel de la Cour suprême est sacré & la protège de toute interférence politique. Cette brèche montre que les démocrates radicaux travaillent encore plus dur pour intimider & miner la Cour. Cela a toujours été leur plan. Les juges ne peuvent pas être influencés par cette attaque".

TIM RYAN, REPRÉSENTANT DÉMOCRATE ET CANDIDAT AU SÉNAT

"Renverser Roe serait une erreur absolue. Sans compter que ce serait catastrophique pour l'Ohio, où les républicains ont introduit une proposition extrême après l'autre pour interdire l'avortement avant même que la plupart des femmes sachent qu'elles sont enceintes. Nous devons riposter. Les droits les plus fondamentaux des Ohioans sont en jeu."

REPRÉSENTANTE DÉMOCRATIQUE ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ :

"Comme nous l'avons prévenu, la SCOTUS ne vient pas seulement pour l'avortement - ils viennent pour le droit à la vie privée sur lequel repose Roe, qui inclut le mariage gay + les droits civils. Manchin bloque le Congrès pour codifier Roe. La Chambre a apparemment oublié Clarence Thomas. Ces 2 points doivent changer".

ALEXIS MCGILL JOHNSON, PRÉSIDENTE DU GROUPE DE DÉFENSE DU DROIT À L'AVORTEMENT PLANNED PARENTHOOD :

"Cette opinion qui a fuité est horrifiante et sans précédent, et elle confirme nos pires craintes .... Bien que nous ayons vu l'écriture sur le mur depuis des décennies, il n'en est pas moins dévastateur, et il arrive juste au moment où les groupes de défense du droit à l'avortement dévoilent leur plan ultime pour interdire l'avortement dans tout le pays ... (N)ous continuerons à nous battre comme des diables pour protéger le droit d'accéder à un avortement sûr et légal."

CENTRE NATIONAL DU DROIT DES FEMMES :

"Le langage du projet d'avis qui a fuité de la Cour suprême est scandaleux, irresponsable et choquant. Tout juge qui signe cette opinion alimente le mal et la violence qui arriveront aux personnes qui deviennent enceintes dans ce pays."

UNION AMÉRICAINE DES LIBERTÉS CIVILES :

"Si la Cour suprême émet effectivement une opinion majoritaire dans le sens de l'ébauche qui a fait l'objet d'une fuite et dont l'auteur est le juge Alito, le déplacement des plaques tectoniques du droit à l'avortement sera aussi important que n'importe quel avis émis par la Cour."