Au moins 40 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées lorsque des hommes armés en tenue de camouflage ont ouvert le feu à l'arme automatique sur des personnes qui assistaient à un concert au Crocus City Hall, près de Moscou, vendredi, a déclaré le service de sécurité russe FSB.

Voici les premières réactions :

MYKHAILO PODOLYAK, CONSEILLER DU PRÉSIDENT UKRAINIEN

"Soyons clairs : L'Ukraine n'a absolument rien à voir avec ces événements.

"Nous sommes en guerre totale avec l'armée régulière russe et avec la Fédération de Russie en tant que pays. Et quoi qu'il en soit, tout se décidera sur le champ de bataille".

JOHN KIRBY, PORTE-PAROLE DE LA MAISON BLANCHE

"Les images sont tout simplement horribles et difficiles à regarder et nos pensées vont évidemment aux victimes de cette terrible, terrible fusillade.

"Rien n'indique pour l'instant que l'Ukraine ou des Ukrainiens aient été impliqués dans cette fusillade.

MARIA ZAKHAROVA, PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"La communauté mondiale tout entière est obligée de condamner ce crime monstrueux. Tous les efforts sont déployés pour sauver les gens."

"Sur quelle base les responsables de Washington tirent-ils des conclusions sur l'innocence d'une personne au milieu d'une tragédie ?

YULIA NAVALNAYA, VEUVE DU LEADER DE L'OPPOSITION RUSSE ALEXEI NAVALNY

"Toutes les personnes impliquées dans ce crime doivent être retrouvées et traduites en justice.

MINISTÈRE ALLEMAND DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Les images de l'horrible attentat perpétré contre des innocents à l'hôtel de ville de Crocus, près de Moscou, sont terrifiantes. Il faut rapidement faire la lumière sur ce qui s'est passé. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes."

MINISTRE VÉNÉZUÉLIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, YVAN GIL

"Nous exprimons notre plus ferme condamnation de l'attaque armée qui a été menée contre des civils aujourd'hui à Moscou dans le centre d'exposition Crocus City Hall. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et nous sommes solidaires du gouvernement russe."

SÉNATEUR RÉPUBLICAIN AMÉRICAIN MITT ROMNEY

"Le ciblage et le meurtre intentionnels de civils sont ignobles et maléfiques, quels qu'en soient les auteurs - Poutine contre les Ukrainiens et les terroristes contre les Russes. Le massacre d'aujourd'hui à Moscou est tragique."