Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche qu'il dissoudrait le parlement et convoquerait de nouvelles élections législatives dans le courant du mois, après avoir été battu aux élections européennes par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen.

Voici quelques réactions d'hommes politiques français de premier plan :

MARINE LE PEN, CHEF DE FILE DE L'EXTRÊME DROITE FRANÇAISE

"Je ne peux que me réjouir de cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Vème République.

"Nous sommes prêts à prendre le pouvoir si les Français nous font confiance lors des prochaines élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays. Nous sommes prêts à défendre les intérêts des Français, Nous sommes prêts à mettre fin à l'immigration massive. Nous sommes prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, nous sommes prêts à réindustrialiser le pays".

MINISTRE FRANÇAIS DE L'INTÉRIEUR GERALD DARMANIN

"Ce qu'a fait le président de la République, c'est trancher le nœud gordien, en gaulliste, en courageux, en humble, et il se tourne vers les électeurs, parce qu'en démocratie, il faut toujours se tourner vers les électeurs et faire appel à leur intelligence, et les électeurs sont intelligents."

RAPHAEL GLUCKSMANN, PRINCIPAL CANDIDAT MEP, PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS

"Emmanuel Macron a cédé à Jordan Bardella (président du Rassemblement national). C'est un jeu très dangereux avec la démocratie et les institutions. Je suis sidéré".

MANON AUBRY, CANDIDATE PRINCIPALE, LFI, PARTI DE LA GAUCHE DURE EN FRANCE

"Le président de la République a reconnu sa défaite cuisante. Nous n'avons pas peur du peuple, nous sommes prêts à partir en campagne."

VALERIE PECRESSE, HAUT RESPONSABLE DU PARTI CONSERVATEUR LR

"Dissoudre sans laisser le temps à quiconque de s'organiser et sans campagne, c'est jouer à la roulette russe avec le destin du pays."