La Cour internationale de justice a ordonné vendredi à Israël de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide dans le cadre de la guerre qu'il mène contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza, mais elle n'a pas appelé à un cessez-le-feu immédiat comme le demandait l'Afrique du Sud.

Voici les réactions à la décision de la Cour internationale de justice de La Haye, affiliée à l'ONU :

MINISTÈRE SUD-AFRICAIN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Ce jour marque une victoire décisive pour l'État de droit international et une étape importante dans la recherche de la justice pour le peuple palestinien.

"Il n'existe aucune base crédible permettant à Israël de continuer à prétendre que ses actions militaires sont pleinement conformes au droit international, y compris à la Convention sur le génocide, compte tenu de l'arrêt de la Cour.

"L'Afrique du Sud espère sincèrement qu'Israël n'agira pas pour contrecarrer l'application de cette ordonnance, comme il a publiquement menacé de le faire, mais qu'il agira au contraire pour s'y conformer pleinement, comme il est tenu de le faire.

PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN BENJAMIN NETANYAHU

"L'engagement d'Israël envers le droit international est inébranlable. Tout aussi inébranlable est notre engagement sacré à continuer à défendre notre pays et à défendre notre peuple. Comme tout pays, Israël a le droit inhérent de se défendre.

"La tentative ignoble de priver Israël de ce droit fondamental est une discrimination flagrante à l'encontre de l'État juif, et elle a été rejetée à juste titre. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse, et les personnes décentes du monde entier devraient la rejeter.

"Israël continuera à se défendre contre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire.

"Le 7 octobre, le Hamas a perpétré les atrocités les plus horribles contre le peuple juif depuis l'Holocauste, et il a juré de répéter ces atrocités encore et encore et encore. Notre guerre est contre les terroristes du Hamas, pas contre les civils palestiniens".

MINISTRE PALESTINIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES RIYAD AL-MALIKI

"Les juges de la CIJ ont évalué les faits et le droit, ils ont statué en faveur de l'humanité et du droit international.

"Nous demandons à tous les États de veiller à ce que toutes les mesures provisoires ordonnées par la Cour soient mises en œuvre, y compris par Israël, la puissance occupante. Il s'agit d'une obligation juridique contraignante.

"L'ordonnance de la CIJ est un rappel important qu'aucun État n'est au-dessus de la loi. Elle devrait servir de signal d'alarme pour Israël et les acteurs qui ont permis son impunité persistante".

HAUT RESPONSABLE DU HAMAS SAMI ABU ZUHRI

"L'arrêt de la Cour internationale de justice est un événement important qui contribue à isoler l'occupation (Israël) et à révéler ses crimes à Gaza. Nous appelons à contraindre l'occupation à mettre en œuvre les décisions de la Cour".

REED BRODY, AVOCAT SPÉCIALISTE DES DROITS DE L'HOMME

"La CIJ n'a pas donné à l'Afrique du Sud tout ce qu'elle voulait, mais cette décision est une justification éclatante de la décision de Pretoria de porter l'affaire devant la Cour, et un puissant réquisitoire contre la politique israélienne.

"Plus important encore, quoi qu'en dise le gouvernement israélien, cette décision contraignante fera pression sur Israël, directement et par l'intermédiaire de ses alliés, pour qu'il mette fin à la punition collective infligée à la population de Gaza et qu'il autorise l'aide humanitaire...

"Enfin, après près de quatre mois de mort et de destruction, Israël doit répondre de ses actes sur le plan juridique.

MINISTRE ISRAÉLIEN DE LA SÉCURITÉ NATIONALE, ITAMAR BEN-GVIR

"Hague shmague" - post sur X, le premier officiel israélien à commenter après que le tribunal ait terminé sa lecture.

MINISTÈRE ESPAGNOL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"L'Espagne appelle toutes les parties à respecter et à se conformer à ces mesures dans leur intégralité. Une fois de plus, l'Espagne réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération inconditionnelle des otages, à un accès humanitaire immédiat et régulier et à la nécessité d'avancer vers l'établissement de la solution des deux États.