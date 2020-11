Réactions à l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis

LONDRES/WASHINGTON/PARIS, 7 novembre (Reuters) - Joe Biden a été élu président des Etats-Unis, ont annoncé les grands réseaux de télévision américains samedi, quatre jours après la clôture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle américaine.

Voici les principales réactions à cette élection :

- EN FRANCE, le président Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris. "Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui. Agissons ensemble !", a-t-il déclaré sur Twitter.

- EN ALLEMAGNE, la chancelière Angela Merkel a dit se réjouir "de la future coopération avec le président Biden". "Notre amitié transatlantique est irremplaçable si nous voulons maîtriser les grands défis de notre temps", a-t-elle dit dans une déclaration publiée sur Twitter.

Le ministre des Finances Olaf Scholz a évoqué sur Twitter "une chance pour un nouveau chapitre passionnant dans les relations transatlantiques". "Les États-Unis restent le partenaire le plus important et le plus proche de l'Europe", a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a pour sa part écrit sur Twitter : "Nous sommes impatients de travailler avec la prochaine administration américaine. Nous voulons investir dans notre coopération, pour un redémarrage transatlantique et un 'New Deal'."

- AU ROYAUME-UNI, le Premier ministre Boris Johnson a félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur "exploit historique". "Les États-Unis sont notre allié le plus important et je me réjouis de travailler en étroite collaboration sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la sécurité", a-t-il dit dans une déclaration.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a également adressé ses félicitations. "C'était une compétition serrée et @realDonaldTrump s'est battu avec acharnement", a-t-il écrit sur Twitter. "Je suis impatient de travailler avec la nouvelle administration - l'amitié entre le Royaume-Uni et les États-Unis a toujours été une force pour le bien dans le monde."

- AUX ETATS-UNIS, la présidente de la chambre des représentant Nancy Pelosi a estimé que l'élection de Joe Biden marquait "l'aube d'une nouvelle journée d'espoir pour l'Amérique".

- AU CANADA, le Premier ministre Justin Trudeau a félicité Joe Biden en se disant impatient de relever "les plus grands défis du monde" avec la nouvelle administration américaine.

Dans une déclaration, sans faire mention de Donald Trump, il a ajouté qu'il travaillerait avec les États-Unis pour "faire progresser la paix et l'inclusion, la prospérité économique et l'action climatique dans le monde".

- EN ESPAGNE, le Premier ministre Pedro Sanchez a souhaité "bonne chance et tout le succès possible" à Joe Biden et à Kamal Harris. "Nous sommes impatients de coopérer avec vous pour relever les défis qui nous attendent", a-t-il déclaré sur Twitter.

- EN GRECE, le premier ministre Kyriakos Mitsotakisa salué en Joe Biden "un véritable ami de la Grèce" et s'est dit "certain que sous sa présidence, les relations entre (les deux pays) deviendront encore plus fortes". (Version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)