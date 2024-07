PARIS, 7 juillet (Reuters) - L'alliance de gauche du "Nouveau front populaire" (NFP) est ressortie en tête dimanche à l'issue du second tour des élections législatives anticipées en France, devant le Rassemblement national et le camp présidentiel, un scénario inattendu qui dessine une Assemblée nationale difficilement gouvernable, selon les estimations des instituts de sondage.

Voici les principales réactions à l'international à l'issue de ce scrutin :

* DONALD TUSK, PREMIER MINISTRE DE LA POLOGNE

"A Paris l'enthousiasme, à Moscou la déception, à Kyiv le soulagement. Suffisamment pour être heureux à Varsovie", a-t-il déclaré sur le réseau social X, se félicitant du score moindre qu'attendu du Rassemblement national.

* PRESIDENT SOCIALISTE DU GOUVERNEMENT PEDRO SANCHEZ

Sur X, la formation a félicité le NFP de sa "grande victoire qui empêche l'extrême droite d'accéder au gouvernement".

* PAOLO GENTILONI, COMMISSAIRE EUROPÉEN AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

"Vive la Republique!", s'est-il exclamé sur X.

* NILS SCHMID, DÉPUTÉ AU BUNDESTAG ALLEMAND ET PORTE-PAROLE DU SPD AU PARLEMENT POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Le pire a été évité (...) Le président est politiquement affaibli, même s'il conserve un rôle central compte tenu de la situation incertaine de la majorité. La formation d'un gouvernement sera compliquée".

* STEFANOS KASSELAKIS, CHEF DE FILE DU PARTI GREC SYRIZA

"Aujourd'hui, le peuple français a montré la voie", a-t-il dit sur Facebook.

"Il s'est dressé contre le monstre de l'extrême droite et a discrédité le néolibéralisme (...) Aujourd'hui, le peuple français crie que l'espoir et le changement ne sont pas une utopie mais une réalité. Écoutons-les."

* NIKOS ANDROULAKIS, PRÉSIDENT DU MOUVEMENT SOCIALISTE GREC PASOK

"Une grande victoire pour la France et l'Europe. Une grande victoire pour la démocratie". "Le peuple français a dressé un mur contre l'extrême droite, le racisme et l'intolérance et a défendu les principes intemporels de la République française : Liberté, Égalité et Fraternité". (avec les bureaux de Reuters, compilé par Blandine Hénault et Nicolas Delame)