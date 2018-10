Réactions à la démission annoncée de Gérard Collomb

PARIS, 2 octobre (Reuters) - Gérard Collomb a arraché mardi sa démission en forçant la main d'Emmanuel Macron, qui recevra "rapidement" des propositions du Premier ministre, Edouard Philippe, pour le remplacer.

Voici les principales réactions à sa décision.

LE PARTI SOCIALISTE, dans un communiqué :

"Là où le président de la République vantait le retour à une certaine verticalité du pouvoir, les Français assistent médusés à une crise de l'autorité au sommet de l'État mettant en péril son efficacité".

"Ce soir, les Français sont en droit de s'interroger. La maison France n'est plus tenue."

LE CHEF DE FILE DE LA FRANCE INSOUMISE, JEAN-LUC MÉLENCHON, sur Twitter :

"Deux ministres d'État qui démissionnent en un mois. La macronie gouvernementale entre en agonie", a-t-il écrit, citant les ministres Gérard Collomb et Nicolas Hulot.

LE DÉPUTÉ LES RÉPUBLICAINS ERIC CIOTTI, sur Twitter : "Ce bras de fer entre Collomb ministre de l'intérieur et le président de la République est ahurissant, quelque chose est rompu au coeur de la macronie"

LA PRÉSIDENTE DU RASSEMBLEMENT NATIONAL (ex-FN), MARINE LE PEN, sur Twitter :

"Gérard Collomb dépose à nouveau sa démission. Ça va durer longtemps ce sketch ? Au moment où l'insécurité gangrène notre pays et où nos forces de l'ordre ont plus que jamais besoin d'une direction!"

LE SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE LA POLICE NATIONALE (SCPN), sur Twitter :

"Nous respectons la décision de Gérard Collomb de quitter ses fonctions et nous le saluons. Nous ne doutons pas de la continuité de l'action publique et rencontrerons au plus vite son successeur".

LE SYNDICAT VIGI du ministère de l'Intérieur et de la police nationale, proche de la CGT, sur Twitter :

"Pour une fois nous saluons la décision de notre Ministre."

PIERRE HENRY, directeur général de l'association d'aide aux réfugiés France terre d'asile, sur Twitter :

"Vous dire que je regretterai Collomb serait très, très exagéré. Une écoute proche de zéro, une vision datée ou pire une absence de vision. Depuis Hortefeux (ex-ministre de l'Immigration puis de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, NDLR), je n'avais pas connu".

(Julie Carriat)