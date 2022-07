Réactions à la frappe russe sur le port d'Odessa en Ukraine

Voici la réaction mondiale :

PORTE-PAROLE DES NATIONS UNIES

"Le Secrétaire général (Antonio Guterres) condamne sans équivoque les grèves signalées aujourd'hui dans le port ukrainien d'Odessa. Hier, toutes les parties ont pris des engagements clairs sur la scène mondiale pour assurer le transport en toute sécurité des céréales ukrainiennes et des produits connexes vers les marchés mondiaux. Ces produits sont désespérément nécessaires pour faire face à la crise alimentaire mondiale et soulager les souffrances de millions de personnes dans le besoin à travers le monde. La mise en œuvre complète par la Fédération de Russie, l'Ukraine et la Turquie est impérative."

LE PRÉSIDENT UKRAINIEN VOLODYMYR ZELENSKIY

"Cela ne prouve qu'une chose : peu importe ce que la Russie dit et promet, elle trouvera des moyens de ne pas le mettre en œuvre (l'accord sur les céréales)."

RUSSIE

Un communiqué du ministère russe de la défense, publié samedi, décrivant les progrès de la guerre, ne mentionnait pas de frappe à Odessa. Le ministère n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

HULUSI AKAR, MINISTRE TURC DE LA DÉFENSE

"Ils (les responsables ukrainiens) ont déclaré qu'une des attaques de missiles a touché l'un des silos là-bas, et que l'autre est tombé dans une zone proche du silo, mais qu'il n'y avait aucun problème dans la capacité de chargement et la capacité des quais, ce qui est important, et que les activités là-bas peuvent continuer.

"Les Russes nous ont dit qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec cette attaque, et qu'ils examinaient la question de très près et en détail. Le fait qu'un tel incident ait eu lieu juste après l'accord que nous avons conclu hier concernant la cargaison de céréales nous a vraiment inquiétés."

MINISTRE ALLEMANDE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ANNALENA BAERBOCK

"Les lâches attaques de missiles sur le port d'Odessa montrent que la signature des dirigeants russes compte peu en ce moment."

AMBASSADRICE DES ÉTATS-UNIS À KIEV BRIDGET BRINK

"Scandaleux. La Russie frappe la ville portuaire d'Odesa moins de 24 heures après avoir signé un accord pour permettre les expéditions d'exportations agricoles. Le Kremlin continue à militariser la nourriture. La Russie doit être tenue pour responsable".

JOSEP BORRELL, CHEF DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L'UE

"L'UE condamne fermement la frappe de missiles russes sur le port maritime d'Odesa. Frapper une cible cruciale pour l'exportation de céréales un jour après la signature des accords d'Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre à nouveau le mépris total de la Russie pour le droit et les engagements internationaux."

OLEG NIKOLENKO, PORTE-PAROLE DU MINISTÈRE UKRAINIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Le missile russe est le crachat de Vladimir Poutine au visage du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et du président turc Recep Erdogan, qui se sont donné beaucoup de mal pour parvenir à un accord et à qui l'Ukraine est reconnaissante."

CHEF DU BUREAU DU PRÉSIDENT UKRAINIEN ANDRIY YERMAK

"Les Russes créent systématiquement une crise alimentaire, font tout pour que les gens souffrent. La terreur de la famine continue. Le monde doit agir. Les meilleures garanties de sécurité alimentaire sont doubles : des sanctions efficaces contre la Russie et davantage d'armes pour l'Ukraine."