Voici les réactions après que Donald Trump a reçu une balle dans l'oreille lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie samedi.

RÉPUBLICAIN ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DONALD TRUMP

"Je tiens à remercier les services secrets des États-Unis et l'ensemble des forces de l'ordre pour leur réaction rapide à la fusillade qui vient d'avoir lieu à Butler, en Pennsylvanie. Je tiens surtout à présenter mes condoléances à la famille de la personne qui a été tuée lors du rassemblement, ainsi qu'à la famille d'une autre personne qui a été gravement blessée. Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays. On ne sait rien pour l'instant sur le tireur, qui est maintenant mort. J'ai reçu une balle qui a transpercé la partie supérieure de mon oreille droite. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas, car j'ai entendu un sifflement, des coups de feu, et j'ai immédiatement senti la balle traverser la peau. J'ai saigné abondamment et j'ai alors compris ce qui se passait. DIEU BÉNISSE L'AMÉRIQUE !"

LE PRÉSIDENT DÉMOCRATE DES ÉTATS-UNIS, JOE BIDEN

"J'ai été informé de la fusillade survenue lors du rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie. Je suis heureux d'apprendre qu'il est sain et sauf et qu'il se porte bien. Je prie pour lui et sa famille, ainsi que pour tous ceux qui étaient présents au rassemblement, dans l'attente d'informations supplémentaires. Jill et moi sommes reconnaissants aux services secrets de l'avoir mis en sécurité. Ce type de violence n'a pas sa place en Amérique. Nous devons nous unir en tant que nation pour la condamner".

VICE-PRÉSIDENTE DÉMOCRATE DES ÉTATS-UNIS KAMALA HARRIS

"J'ai été informée de la fusillade survenue lors de l'événement organisé par l'ancien président Trump en Pennsylvanie. Doug et moi sommes soulagés qu'il ne soit pas gravement blessé. Nous prions pour lui, pour sa famille et pour tous ceux qui ont été blessés et touchés par cette fusillade insensée. Nous sommes reconnaissants aux services secrets des États-Unis, aux premiers intervenants et aux autorités locales pour leur action immédiate. Une telle violence n'a pas sa place dans notre pays. Nous devons tous condamner cet acte odieux et faire en sorte qu'il n'entraîne pas d'autres violences.

CHUCK SCHUMER, CHEF DE FILE DE LA MAJORITÉ DÉMOCRATE AU SÉNAT DES ÉTATS-UNIS

"Je suis horrifié par ce qui s'est passé lors du rassemblement de Trump en Pennsylvanie et soulagé que l'ancien président Trump soit sain et sauf. La violence politique n'a pas sa place dans notre pays."

PRÉSIDENT RÉPUBLICAIN DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS, MIKE JOHNSON

"Kelly et moi prions pour le président Trump et tous les participants au rassemblement de campagne aujourd'hui en Pennsylvanie, et nous envoyons notre gratitude aux forces de l'ordre qui sont intervenues sur les lieux. J'ai été informé par les forces de l'ordre et je continue à suivre l'évolution de la situation. Cet acte horrible de violence politique lors d'un meeting de campagne pacifique n'a pas sa place dans ce pays et doit être unanimement et fermement condamné".

LE SÉNATEUR RÉPUBLICAIN DES ÉTATS-UNIS J.D. VANCE, POSSIBLE COLISTIER DE TRUMP

"Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un simple incident isolé. Le postulat central de la campagne Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix. Cette rhétorique a conduit directement à la tentative d'assassinat du président Trump."

RÉPUBLICAIN LEADER DE LA MINORITÉ DU SÉNAT AMÉRICAIN MITCH MCCONNELL

"Ce soir, tous les Américains sont reconnaissants que le président Trump semble aller bien après une attaque ignoble contre un rassemblement pacifique. La violence n'a pas sa place dans notre politique. Nous apprécions le travail rapide des services secrets et des autres forces de l'ordre".

HAKEEM JEFFRIES, CHEF DE LA MINORITÉ DÉMOCRATE À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS

"Mes pensées et mes prières vont à l'ancien président Trump. Je suis reconnaissant pour la réponse décisive des forces de l'ordre. L'Amérique est une démocratie. La violence politique, quelle qu'elle soit, n'est jamais acceptable."

NANCY PELOSI, REPRÉSENTANTE DÉMOCRATE DES ÉTATS-UNIS ET ANCIENNE PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

"En tant que personne dont la famille a été victime de violence politique, je sais de première main que la violence politique, quelle qu'elle soit, n'a pas sa place dans notre société. Je remercie Dieu que l'ancien président Trump soit sain et sauf. Alors que nous apprenons plus de détails sur cet horrible incident, prions pour que toutes les personnes présentes au rassemblement de l'ancien président aujourd'hui soient saines et sauves."

PROCUREUR GÉNÉRAL DES ÉTATS-UNIS MERRICK GARLAND

"Le FBI, l'ATF, le bureau du procureur du district ouest de Pennsylvanie et la division de la sécurité nationale du ministère travaillent actuellement avec les services secrets ainsi qu'avec les forces de l'ordre locales et de l'État sur le terrain à Butler, en Pennsylvanie. Je suis de tout cœur avec l'ancien président, les blessés et la famille du spectateur tué lors de cet horrible attentat. Nous ne tolérerons aucune forme de violence, et une telle violence est une attaque contre notre démocratie. Le ministère de la justice mettra en œuvre toutes les ressources disponibles pour mener à bien cette enquête.

SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ALEJANDRO MAYORKAS

"Le ministère de la sécurité intérieure et les services secrets collaborent avec leurs partenaires chargés de l'application de la loi pour réagir à la fusillade et enquêter sur celle-ci. Nous condamnons cette violence avec la plus grande fermeté et nous félicitons les services secrets pour leur action rapide aujourd'hui. Nous sommes engagés auprès du président Biden, de l'ancien président Trump et de leurs campagnes, et nous prenons toutes les mesures possibles pour assurer leur sécurité. Le maintien de la sécurité des candidats à l'élection présidentielle et de leurs événements de campagne est l'une des priorités les plus importantes de notre département.

SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA DÉFENSE LLOYD AUSTIN

"L'ensemble du ministère de la défense condamne cette violence, qui n'a absolument pas sa place dans notre démocratie. Ce n'est pas ainsi que nous réglons nos différends en Amérique, et cela ne doit jamais être le cas. Je suis soulagé que les rapports indiquent que l'ancien président Trump est sain et sauf, et je prie pour lui, sa famille et toutes les personnes touchées par cet incident épouvantable".

RÉPUBLICAIN ANCIEN PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS GEORGE W. BUSH

"Laura et moi sommes reconnaissants au président Trump d'être sain et sauf après le lâche attentat dont il a été victime. Et nous félicitons les hommes et les femmes des services secrets pour leur rapidité d'intervention."

ANCIEN PRÉSIDENT DÉMOCRATE DES ÉTATS-UNIS BARACK OBAMA

"La violence politique n'a absolument pas sa place dans notre démocratie. Bien que nous ne sachions pas encore exactement ce qui s'est passé, nous devrions tous être soulagés que l'ancien président Trump n'ait pas été gravement blessé, et profiter de ce moment pour nous réengager à la civilité et au respect dans notre politique. Michelle et moi lui souhaitons un prompt rétablissement."

L'ORGANISATION DE L'ANCIEN PRÉSIDENT AMÉRICAIN JIMMY CARTER, LE CENTRE CARTER

"Le Centre Carter condamne les violences qui ont eu lieu lors du rassemblement de campagne de l'ancien président Trump en Pennsylvanie. Bien que nous ne connaissions pas tous les faits, nous savons que tous les Américains devraient pouvoir se rassembler pacifiquement sans craindre la violence. Nos pensées vont au président Trump et à tous ceux qui ont été touchés par cet acte horrible, et nous appelons tous les Américains à adopter la civilité dans nos processus démocratiques."

REPRÉSENTANTE RÉPUBLICAINE DES ÉTATS-UNIS MARJORIE TAYLOR GREENE

"Les démocrates voulaient que cela arrive. Ils veulent que Trump parte depuis des années et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour que cela se produise."

MATT GAETZ, REPRÉSENTANT RÉPUBLICAIN DES ÉTATS-UNIS, PUBLIANT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX UNE VIDÉO MONTRANT UN TRUMP ENSANGLANTÉ, LE POING EN L'AIR.

"LUTTE !"

L'ANCIENNE REPRÉSENTANTE DÉMOCRATE GABBY GIFFORDS, ABATTUE EN 2011, A FONDÉ UN GROUPE DE CONTRÔLE DES ARMES À FEU.

"La violence politique est terrifiante. Je le sais. Je porte dans mon cœur l'ancien président Trump et toutes les personnes touchées par l'acte de violence indéfendable d'aujourd'hui. La violence politique est anti-américaine et n'est jamais acceptable - jamais."

NO. 2 RÉPUBLICAIN DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS STEVE SCALISE, QUI A ÉTÉ ABATTU EN 2017 LORS D'UN ACTE DE VIOLENCE POLITIQUE.

"Pendant des semaines, les dirigeants démocrates ont alimenté l'hystérie ridicule selon laquelle la réélection de Donald Trump serait la fin de la démocratie en Amérique. Il est clair que nous avons vu des fous d'extrême gauche agir sur la base d'une rhétorique violente dans le passé. Cette rhétorique incendiaire doit cesser."

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE KEIR STARMER SUR X

"Je suis consterné par les scènes choquantes qui se sont déroulées lors du rassemblement du président Trump et nous lui adressons, ainsi qu'à sa famille, nos meilleurs vœux. La violence politique sous toutes ses formes n'a pas sa place dans nos sociétés et mes pensées vont à toutes les victimes de cette attaque."

LE PREMIER MINISTRE CANADIEN JUSTIN TRUDEAU SUR X

"Je suis écœuré par la fusillade contre l'ancien président Trump. On ne saurait trop insister sur le fait que la violence politique n'est jamais acceptable. Mes pensées vont à l'ancien président Trump, aux personnes présentes à l'événement et à tous les Américains."

LE PREMIER MINISTRE JAPONAIS FUMIO KISHIDA SUR X

"Nous devons nous opposer fermement à toute forme de violence qui remet en cause la démocratie. Je prie pour que l'ancien président Trump se rétablisse rapidement.

LE PREMIER MINISTRE AUSTRALIEN ANTHONY ALBANESE SUR X

"L'incident qui s'est produit aujourd'hui lors de l'événement de campagne de l'ancien président Trump en Pennsylvanie est préoccupant et inquiétant. La violence n'a pas sa place dans le processus démocratique. Je suis soulagé d'apprendre que l'ancien président Trump est maintenant en sécurité.

PRÉSIDENT BRÉSILIEN LUIZ INACIO LULA DA SILVA

"L'attaque contre l'ancien président Donald Trump doit être répudiée avec véhémence par tous les défenseurs de la démocratie et du dialogue en politique. Ce que nous avons vu aujourd'hui est inacceptable."

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MICROSOFT, SATYA NADELLA

"Il n'y a tout simplement pas de place pour la violence, quelle qu'elle soit, dans notre société. J'adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement au président Trump et à toutes les personnes touchées par l'horrible événement d'aujourd'hui."