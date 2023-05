L'Ouganda a mis en œuvre l'une des lois anti-LGBTQ les plus sévères au monde, suscitant la condamnation générale de l'Occident et l'indignation des militants dans le pays.

Voici quelques réactions :

CLARE BYARUGABA, MILITANTE OUGANDAISE DES DROITS DE L'HOMME

"Le président ougandais a légalisé aujourd'hui l'homophobie et la transphobie parrainées par l'État. C'est un jour très sombre et très triste... Nous continuerons à lutter contre cette législation atroce par le biais du pouvoir judiciaire jusqu'à ce que les droits de l'homme pour tous soient respectés. Nous vaincrons car, comme nous l'a rappelé Martin Luther King Jr, l'arc moral de l'univers s'incline toujours vers la justice.

BUREAU DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES

"Nous sommes consternés par le fait que le projet de loi draconien et discriminatoire contre les homosexuels ait désormais force de loi. C'est une recette pour des violations systématiques des droits des personnes LGBT et de la population en général. Il est contraire à la Constitution et aux traités internationaux et doit faire l'objet d'une révision judiciaire urgente".

ANITA AMONG, PRÉSIDENTE DU PARLEMENT OUGANDAIS

"Avec beaucoup d'humilité, je remercie mes collègues députés d'avoir résisté à toutes les pressions exercées par les intimidateurs et les théoriciens de la conspiration apocalyptique dans l'intérêt de notre pays.

STELLA NYANZI, DÉFENSEUR DES DROITS DE L'HOMME EN OUGANDA

"Pleurer l'Ouganda bien-aimé, pleurer pour ce triste jour pour les droits des personnes LGBTIQA+ et de leurs alliés. La lutte continue !"

LERATO, RÉALISATEUR ET MILITANT SUD-AFRICAIN

"Réduire tout être humain, quelle que soit sa sexualité, à une condamnation à mort sur la base de son identité et de la façon dont il choisit de vivre sa vie est une chose dont nous devrions tous avoir honte en tant que continent."

"Nous pouvons comparer cela à l'apartheid, si ce n'est pire.

GROUPES DE SANTÉ MONDIAUX

"Les progrès de l'Ouganda dans sa lutte contre le VIH sont désormais gravement menacés. La loi anti-homosexualité 2023 fera obstacle à l'éducation à la santé et à la sensibilisation qui peuvent aider à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. La stigmatisation et la discrimination associées à l'adoption de cette loi ont déjà entraîné une réduction de l'accès aux services de prévention et de traitement" (Déclaration commune du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR)).

GEORGE KALUMA, MEMBRE DU PARLEMENT KENYAN

"Quel leader nous avons en Afrique ! Félicitations à l'Ouganda ! Le Kenya vous suit dans cette entreprise de sauvetage de l'humanité... La perversion se traite, elle ne se normalise pas !"

DOMINIC ARNALL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE 'OPEN FOR BUSINESS' (OUVERT AUX ENTREPRISES)

"En tant que coalition d'entreprises internationales, dont beaucoup font des affaires en Ouganda, nous voulons voir une économie ougandaise prospère. Nos données montrent que cette loi va à l'encontre des intérêts du progrès économique et de la prospérité de tous les Ougandais."

ASHWANEE BUDOO-SCHOLTZ, DIRECTRICE ADJOINTE DE HUMAN RIGHTS WATCH POUR L'AFRIQUE

"La signature par Museveni du projet de loi contre l'homosexualité porte un coup sérieux au droit à la liberté d'expression et d'association en Ouganda."

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA NORVÈGE

"Cette loi menace les droits de l'homme et accroît la persécution et la discrimination de tous les Ougandais. La Norvège est fermement opposée au recours à la peine capitale en temps utile et en toutes circonstances."

BOITUMELAO SHAKU, HABITANT DE JOHANNESBURG

"Je suis consterné, dégoûté, déçu. Je ressens beaucoup de colère et je me demande où nous en sommes. Comme si nous étions en 2023, je trouve tout cela très régressif. Nous avons fait tellement de progrès, dans d'autres pays, pour que cela se produise. C'est vraiment comme si c'était une défaite".