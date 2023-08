Voici les réactions au rejet par le Japon d'eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire détruite de Fukushima Daiichi, ce jeudi.

MINISTÈRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :

"L'évacuation de l'eau contaminée à Fukushima est une question majeure de sécurité nucléaire ayant des implications transfrontalières, et n'est en aucun cas une affaire privée qui ne concerne que le Japon.

"Depuis l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire par l'humanité, il n'y a pas eu de précédent de rejet par l'homme d'eau polluée par des accidents nucléaires dans l'océan, et il n'existe pas de norme acceptée en matière d'élimination.

"Le gouvernement japonais n'a pas prouvé la légitimité de la décision de rejeter la mer, la fiabilité à long terme du dispositif de nettoyage de l'eau contaminée, l'exactitude réelle des données sur l'eau contaminée, l'innocuité de l'environnement marin et de la santé humaine, l'exhaustivité et l'efficacité du programme de surveillance, et la consultation complète des parties prenantes.

HAN DUCK-SOO, PREMIER MINISTRE, CORÉE DU SUD :

"Ce qui importe maintenant, c'est de savoir si le Japon, comme il l'a promis à la communauté internationale, respecte strictement les normes scientifiques et fournit des informations de manière transparente.

"Aujourd'hui, notre gouvernement attend du gouvernement japonais qu'il divulgue des informations de manière transparente et responsable au cours du processus de libération qui se poursuivra pendant les 30 prochaines années, et il l'exhorte à le faire."

MARK BROWN, PREMIER MINISTRE DES ÎLES COOK ET PRÉSIDENT DU BLOC DES ÎLES DU PACIFIQUE* :

"Je pense que la décharge répond aux normes de sécurité internationales", a-t-il déclaré, ajoutant que la région pourrait ne pas être d'accord sur cette question "complexe".

"Il s'agit d'une situation exigeante pour nous tous, et nous devons évaluer les données scientifiques.

* Commentaires formulés avant le premier rejet d'eau