Voici quelques réactions au rejet par le Japon d'eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire détruite de Fukushima Daiichi, ce jeudi.

KAZUKO TAKEO, 72 ANS, VISITEUR DE FUKUSHIMA, ORIGINAIRE DE LA RÉGION DE CHIBA AU JAPON :

"Je pense que le rejet de l'eau est difficile pour les gens d'ici, mais je pense aussi qu'il est difficile de laisser la situation actuelle (d'accumulation d'eau) telle qu'elle est pour toujours."

JUN IIZUKA, 71 ANS, MANIFESTANT À TOKYO :

"Les rejets d'eau contaminée se poursuivront pendant les 30 à 40 prochaines années. La catastrophe nucléaire de Fukushima n'est pas terminée.

"Cette fois-ci, seulement 1 % de l'eau sera rejetée. À partir de maintenant, nous continuerons à nous battre pendant longtemps pour empêcher le rejet à long terme d'eau contaminée."

YUKA IREI, 21 ANS, MANIFESTANTE ET ÉTUDIANTE À TOKYO :

"Il est dit que le démantèlement (de la centrale nucléaire) ne sera pas achevé avant 2051. J'ai 21 ans aujourd'hui, donc en 2051, j'aurai 49 ans.

"À ce moment-là, j'aurai mon propre enfant et peut-être quelques années plus tard, j'aurai aussi un petit-enfant. Afin de transmettre une société sûre et sécurisée à la prochaine génération, j'aimerais choisir une méthode que je ne regretterai pas".

KEIKO KISEI, MANIFESTANTE À TOKYO, 72 ANS :

"Je pense qu'il y aurait dû y avoir beaucoup d'autres méthodes, comme le stockage de l'eau contaminée dans un réservoir, au lieu de la rejeter dans l'océan.

"Pourtant, ils ont choisi de rejeter l'eau et de causer des problèmes au monde entier. C'est absolument inacceptable."

MIN EUN-JU, ORGANISATEUR CORÉEN DE MANIFESTATIONS, DANS LA VILLE PORTUAIRE DE BUSAN :

"Les citoyens de Busan sont ici aujourd'hui pour empêcher la destruction de l'écosystème marin et de la nourriture. Nous avons lancé cette campagne en faveur des bateaux afin d'exercer une pression internationale aussi forte que possible pour assurer notre sécurité et notre alimentation."

PARK JONG-KWON, MILITANT ÉCOLOGISTE CORÉEN :

"Je suis furieux de l'annonce soudaine (du Japon), et c'est déconcertant. Je suis encore plus en colère contre notre président, Yoon Suk Yeol, qui est resté silencieux à ce sujet.

"Je vis au bord de la mer et j'aime le poisson. Cependant, je vais réduire le nombre de poissons que je mange, mais je suis plus inquiet de savoir si nous devrions vraiment laisser nos enfants manger des fruits de mer."

ELAINE CHEUNG, 64 ANS, MILITANTE À HONG KONG :

"Les habitants seront un peu paniqués, car lorsque les eaux usées nucléaires sont rejetées dans l'océan, vous savez que l'eau de mer ne reste pas immobile ; elle s'écoule continuellement. Elle s'écoulera donc vers l'Atlantique et le Pacifique.

"Même les pêcheurs locaux au Japon, qui sortent pour pêcher, ainsi que l'écosystème marin, seront affectés dans une certaine mesure, ce qui représente un danger. En fait, leurs actions cette fois-ci au Japon sont très absurdes".

JACAY SHUM, 73 ANS, MANIFESTANT À HONG KONG, QUI TIENT UNE PHOTO REPRÉSENTANT LE CHEF DE L'ORGANISME MONDIAL DE SURVEILLANCE NUCLÉAIRE, RAFAEL GROSSI, COMME ÉTANT LE DIABLE :

"Les actions du Japon en matière de déversement d'eau contaminée sont très irresponsables, illégales et immorales. Personne ne peut prouver que les déchets et matériaux nucléaires sont sûrs. Ils ne sont absolument pas sûrs."

RAFAEL MARIANO GROSSI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'IAEA :

"Les experts de l'AIEA sont présents sur le terrain pour servir d'yeux à la communauté internationale et s'assurer que le déchargement se déroule comme prévu, conformément aux normes de sécurité de l'AIEA.

"Par notre présence, nous contribuons à susciter la confiance nécessaire pour que le processus se déroule de manière sûre et transparente".

MINISTÈRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES :

"L'évacuation de l'eau contaminée à Fukushima est une question majeure de sûreté nucléaire qui a des implications transfrontalières et qui n'est en aucun cas une affaire privée relevant du seul Japon.

"Depuis l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire par l'humanité, il n'y a pas eu de précédent de rejet par l'homme d'eau polluée par des accidents nucléaires dans l'océan, et il n'existe pas de norme acceptée en matière d'élimination.

"Le gouvernement japonais n'a pas prouvé la légitimité de la décision de rejeter la mer, la fiabilité à long terme du dispositif de nettoyage de l'eau contaminée, l'exactitude réelle des données sur l'eau contaminée, l'innocuité de l'environnement marin et de la santé humaine, l'exhaustivité et l'efficacité du programme de surveillance, et la consultation complète des parties prenantes.

HAN DUCK-SOO, PREMIER MINISTRE, CORÉE DU SUD :

"Ce qui importe maintenant, c'est de savoir si le Japon, comme il l'a promis à la communauté internationale, respecte strictement les normes scientifiques et fournit des informations de manière transparente.

"Aujourd'hui, notre gouvernement attend du gouvernement japonais qu'il divulgue des informations de manière transparente et responsable au cours du processus de libération qui se poursuivra pendant les 30 prochaines années, et il l'exhorte à le faire."

MARK BROWN, PREMIER MINISTRE DES ÎLES COOK ET PRÉSIDENT DU BLOC DES ÎLES DU PACIFIQUE* :

"Je pense que la décharge répond aux normes de sécurité internationales", a-t-il déclaré, ajoutant que la région pourrait ne pas être d'accord sur cette question "complexe".

"Il s'agit d'une situation exigeante pour nous tous, et nous devons évaluer les données scientifiques.

* Commentaires formulés avant le premier rejet d'eau