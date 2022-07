Réactions aux excuses historiques du pape aux peuples autochtones du Canada

Voici quelques réactions aux excuses du pape.

CORNELL MCLEAN, GRAND CHEF PAR INTÉRIM DE L'ASSEMBLÉE DES CHEFS DU MANITOBA

"Cela fait plus d'un an que nous avons découvert plus d'un millier de tombes non marquées d'enfants sur les terrains des pensionnats indiens, et nous sommes toujours en deuil. Des excuses n'atténuent pas la douleur des enfants perdus qui ne sont jamais rentrés chez eux, ni l'héritage que les Premières nations portent en tant que survivants, leurs enfants et leurs petits-enfants. Cependant, nous encourageons l'Église à aller de l'avant dans l'esprit de la réconciliation en prenant des engagements concrets et en offrant de véritables réparations à l'avenir."

WILTON LITTLECHILD, CHEF AUTOCHTONE, AVOCAT ET SURVIVANT DES PENSIONNATS INDIENS

Le pape a "écouté profondément et avec beaucoup de compassion les témoignages qui ont raconté comment notre langue a été supprimée, notre culture nous a été enlevée et notre spiritualité dénigrée." M. Littlechild a ajouté qu'il espérait "que notre rencontre de ce matin, et les mots que vous partagez avec nous, résonneront avec une véritable guérison et un véritable espoir à travers de nombreuses générations à venir."

RUTH ROULETTE, SURVIVANTE DES PENSIONNATS AU MANITOBA

Elle a dit qu'elle croyait que le pape était sincère et qu'elle avait besoin de l'entendre dire "Je suis désolé". Mais elle a estimé que son discours manquait de spécificité.

"Quand il parle des atrocités que les églises ont faites sur notre peuple, il n'a pas utilisé le mot 'abus sexuel'. (...) C'est ce qui s'est passé. C'est arrivé. Et pourquoi n'a-t-il pas dit cela ?"

ELMER ST. PIERRE, CHEF NATIONAL, CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES

"C'est un premier pas important vers la réconciliation et la reconnaissance du traumatisme intergénérationnel que les pensionnats ont eu sur les peuples autochtones de l'île de la Tortue. Après des tentatives ratées et un manque de volonté, il est temps que l'église catholique fasse les investissements nécessaires pour s'assurer que les individus et les communautés puissent guérir. Il est temps que l'église catholique ouvre ses livres de comptes et aide à découvrir les vérités qui se cachent derrière les pensionnats et à identifier les innombrables enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Le geste symbolique des excuses est apprécié et constitue un premier pas important, mais l'église catholique doit maintenant se concentrer sur les réparations et l'action pour assurer la réconciliation.

JASON KENNEY, PREMIER MINISTRE DE L'ALBERTA

"Ces excuses historiques présentées par le pape François aujourd'hui à Maskwacis s'appuient sur des décennies d'efforts de vérité et de réconciliation. Elles représentent un moment véritablement historique dans la confrontation de la sombre histoire des pensionnats et l'Alberta est honorée qu'elles aient lieu ici."

"La politique gouvernementale des pensionnats, à laquelle les églises ont participé, a créé des blessures profondes qui ne se guérissent pas facilement ni rapidement. Pourtant, nous avons vu à Maskwacis à la fois la résilience des peuples autochtones à préserver leur culture, ainsi que la bonne volonté des catholiques et des autres Canadiens à l'égard de la vérité et de la réconciliation.

"Les Albertains sont engagés dans un partenariat avec les peuples autochtones pour l'épanouissement de leurs communautés. La présence du pape François dans notre province nous invite à renouveler cet engagement à la lumière de son encouragement à guérir les blessures du passé. Les sages paroles du Saint-Père nous rappellent que cette guérison ne peut être uniquement une question de politiques et de programmes, mais qu'elle doit faire appel aux profondes ressources spirituelles des communautés autochtones et catholiques de l'Alberta. J'encourage tous les Albertains à se joindre aux peuples autochtones dans ces prières aujourd'hui."

