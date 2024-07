PARIS, 21 juillet (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il mettait fin à sa campagne de réélection, alors qu'un nombre croissant d'élus du Parti démocrate ne croyaient plus en sa capacité à battre le républicain Donald Trump, déclarant soutenir sa vice-présidente, Kamala Harris, comme candidate pour le scrutin de novembre.

Depuis Lyndon Johnson en mars 1968, jamais un président américain en fonction n'avait décliné l'investiture de son parti en vue d'une réélection.

Principales réactions de stratèges et économistes sur l'impact attendu pour les marchés financiers de cette décision choc qui rebat les cartes en vue de l'élection présidentielle américaine:

GUY LEBAS, STRATÈGE OBLIGATAIRE CHEZ JANNEY MONTGOMERY SCOTT

"On ne sait pas encore comment le retrait de Joe Biden affectera les marchés. Cela s'explique en grande partie par le fait que nous ne savons pas vraiment en quoi une administration Harris serait différente d'une administration Biden 2.0 en termes de politique économique".

QUINCY KROSBY, RESPONSABLE MONDIAL DE LA STRATÉGIE CHEZ LPL FINANCIAL

"On s'y attendait. La question n'était pas de savoir si, mais quand, et maintenant la prochaine étape est de savoir qui ce sera à la place de Joe Biden. Il est évident que la vice-présidente Kamala Harris serait la voie la plus facile. Mais il y a eu tant de commentaires de la part de démocrates de premier plan qui souhaitaient un processus plus ouvert pour la désignation d'un candidat. Le marché va devoir s'y retrouver".

GINA BOLVIN, PRESIDENTE DE BOLVIN WEALTH MANAGEMENT

"Le départ de Biden représente un tout nouveau niveau d'incertitude politique. C'est peut-être le catalyseur de la volatilité des marchés qui se faisait attendre".

JAMIE COX, DIRECTEUR CHEZ HARRIS FINANCIAL GROUP

"La question de savoir qui sera le candidat va revenir dans l'esprit des investisseurs de manière très importante. Les marchés vont être terriblement volatils jusqu'à ce que le candidat démocrate soit connu. Cela se manifestera probablement à travers le dollar, créant de la volatilité sur l'obligataire et les actions".

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE CHEZ ANNEX WEALTH MANAGEMENT

"Le 'Trump-Trade' va probablement s'essouffler, les investisseurs réévaluant les chances de succès de l'élection. Cela signifie que les petites capitalisations, les valeurs financières, l'énergie et les cryptomonnaies pourraient connaître un léger repli".

MATTHEW GOTLIN, RESPONSABLE DES INVESTISSEMENTS CHEZ CHOREO

"Les marchés ont tendance à détester l'incertitude. Il faut donc s'attendre à une plus grande volatilité à court terme à l'approche du mois de novembre, en particulier lorsque nous attendrons de savoir qui sera le candidat démocrate. L'élection est un événement très émotionnel, mais sur les marchés, des éléments tels que les bénéfices auront plus d'importance à long terme".

(Equipes finance et marchés, Blandine Hénault pour la version française)