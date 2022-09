Real Estate Managers acquiert auprès de Créscendo son premier parc d'activités en Allemagne 08/09/2022 | 09:52 Envoyer par e-mail :

La Française Real Estate Managers (REM) a acquis son premier parc d'activités en Allemagne auprès d'un fonds géré par Crescendo Real Estate Advisors LLP. L'actif est situé dans le parc d'activités Eurocom dans le sud-est de Nuremberg, à proximité du Centre d'exposition de Nuremberg et à 11 minutes du centre-ville via la ligne de métro U1. Entièrement rénové en 2019/2020, l'actif est loué à deux locataires et abrite le siège social de Ziehm Imaging GmbH, société de technologie médicale qui fabrique des équipements de radiologie de pointe et opère dans le cadre d'une charte environnementale.



Mark Wolter, directeur général de La Française Real Estate Managers - Allemagne, a déclaré : " Nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition de notre premier parc d'activités en Allemagne. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification de notre portefeuille immobilier allemand, tant sur le plan régional que sur celui des usages, en accordant toujours une attention particulière aux critères ESG. Nous sommes optimistes quant à l'attractivité à long terme du bien, de cette classe d'actifs et de la localisation. "





La Française REM a été conseillée par Baker Tilly Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sur les aspects juridiques et par CBRE GmbH sur la due diligence technique et ESG. JLL a géré la commercialisation du bien pour le compte du vendeur. Le vendeur a été conseillé par Gleeds (aspects techniques), CTP Asset Management (property management) et KNH Rechtsanwälte (aspects juridiques).





Cette acquisition a été réalisée pour le compte de deux sociétés civiles de placement immobilier gérées par La Française REM, LF Opportunité Immo et LF Europimmo.











