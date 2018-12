Réalisation d’une augmentation de capital d'EOS imaging de 15 M entièrement souscrite par FOSUN PHARMACEUTICAL AG

Regulatory News:

EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D / 3D, avait annoncé dans un communiqué du 17 juillet 2018 avoir signé avec Fosun Pharmaceutical AG, une filiale indirecte de Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Fosun Pharma, stock code: 600196.SH, 02196.HK) (« Fosun ») un accord ferme relatif à une prise de participation par Fosun Pharmaceutical AG dans le capital d'EOS imaging (le « Contrat de Souscription ») réalisée par émission d'actions nouvelles d’EOS imaging (l' « Augmentation de Capital »).

La réalisation de cet investissement était notamment soumise à l’obtention d'autorisations réglementaires chinoises et au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus relatif à l'opération.

EOS imaging a obtenu les autorisations réglementaires chinoises requises et annonce avoir reçu aujourd'hui le visa de l'AMF n° 18-551 sur le prospectus relatif à l'opération.

Le Directeur Général d'EOS imaging, faisant usage de la délégation qui lui a été conférée au titre de la décision du Conseil d’administration du 16 juillet 2018 (lui-même agissant en vertu des délégations et pouvoirs qui lui ont été conférés par la vingtième résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 18 mai 2018), a ainsi décidé ce jour de procéder à une augmentation de capital d’un montant de 15.061.856,13 euros, par émission de 3.446.649 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») pour un prix de souscription de 4,37 euros chacune.

L'Augmentation de Capital a pour objectif de contribuer à mettre la technologie d'EOS imaging à disposition du plus grand nombre de patients à travers le monde.

Marie Meynadier, Directrice Générale d’EOS imaging, a déclaré : «Nous nous réjouissons de l’entrée de Fosun au capital d’EOS imaging. Elle vient compléter notre base historique forte en Europe et le renforcement significatif de notre présence sur le marché nord-américain initié mi-2017, et s’inscrit dans une stratégie globale de développement de la présence de la Société sur ses trois marchés les plus significatifs.»

A l’issue des opérations de règlement-livraison prévues le 11 décembre 2018, le capital social d'EOS imaging sera 261.304,07 euros divisé en 26.130.407 actions. Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes d'EOS imaging et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0011191766 – EOSI.

Fosun Pharma, à travers Fosun Pharmaceutical AG détiendra environ 13,2% du capital et des droits de vote d'EOS imaging (sur une base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote d'EOS imaging à la date du présent communiqué), et deviendra à ce titre le premier actionnaire d'EOS imaging.

A titre d'exemple, un actionnaire qui détenait 1% du capital avant la réalisation de l'opération en détiendra 0,87% après (sur une base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote d'EOS imaging à la date du présent communiqué).

Utilisation du produit de l'émission

Le produit net de l’émission des Actions Nouvelles dont l’admission est demandée est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires, par ordre décroissant de priorité :

pour un montant d'environ un tiers du produit net de l'émission : contribuer à l'expansion commerciale d'EOS imaging par un renfort (i) des équipes de vente et des initiatives commerciales dans les marchés où EOS a un accès direct et (ii) du réseau dans les marchés pénétrés via des partenaires de distribution ;

pour un montant d'environ un tiers du produit net de l'émission : investir dans de futures améliorations de produits et dans les efforts de recherche et développement ; et

pour un montant d'environ un tiers du produit net de l'émission : financer la variation du fonds de roulement car la croissance prévue pourrait demander un niveau de fond de roulement qui pourrait ne pas être couvert par le seul affacturage.

Engagement de la Société

Aux termes du Contrat de Souscription et sous réserve de certaines exceptions détaillées dans la note d'opération relative à l'Augmentation de Capital, la Société s'est engagée, pendant une période de cinq ans à compter de la date de réalisation de l'Augmentation de Capital et tant que Fosun détiendra au moins 25% du nombre d'Actions Nouvelles, à offrir à Fosun la possibilité de souscrire aux augmentations de capital qui seraient réalisées sans droit préférentiel de souscription.

Aux termes d'un avenant au contrat de souscription que Fosun et la Société se sont engagés à conclure avant le 31 décembre 2018, Fosun s'est engagé à ne pas exercer plus de deux-tiers de ses droits de vote pour voter en faveur des résolutions concernées et corrélativement à exercer au moins le tiers de ses droits de vote restant pour voter contre lesdites résolutions. Fosun ne sera pas tenu à un tel engagement dans l'hypothèse où il renoncerait à exercer son droit de souscrire aux augmentations de capital susvisées préalablement au vote sur les résolutions concernées, ce dont le marché serait informé avant ledit vote.

Mise à disposition du prospectus

Un prospectus relatif à l’opération ayant reçu le visa de l’AMF, sous le numéro 18-551, en date du 7 décembre 2018, constitué du document de référence déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2018 sous le numéro D.18-0439, du rapport financier semestriel de la société et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible au siège social d'EOS imaging ainsi que sur les sites internet d'EOS imaging et de de l’AMF (www.amf-france.org).

Annexe : Résumé du prospectus

Facteurs de risques

Les facteurs de risques sont décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de référence et au chapitre 2 « Facteurs de risque» de la Note d’opération.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer le nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.

EOS imaging est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris

ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

À propos d’EOS imaging

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 280 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 33 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

