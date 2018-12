Réalisation effective de l'acquisition par la Société d'Investissement Touristique et Immobilier des actions Pierre et Vacances détenues par HNA

Regulatory News:

Pierre et Vacances SA (Paris:VAC)

Conformément à l’accord signé le 12 décembre 2018 entre la Société d’Investissement Touristique et Immobilier (S.I.T.I)1 et HNA Tourism Group (HNA), S.I.T.I a acquis ce jour la totalité de la participation détenue par HNA dans la Société Pierre et Vacances S.A., soit 980 172 actions ordinaires représentant 10,00% du capital et 13,50% des droits de vote nets de la Société2.

S.I.T.I détient désormais 49,81% du capital et 64,91% des droits de vote3 de Pierre et Vacances.

1 Société anonyme contrôlée par la société SITI « R », elle-même contrôlée par M. Gérard Brémond, Président du conseil d’administration de Pierre et Vacances S.A.

2 Sur la base de 9 804 565 actions et 14 516 853 droits de vote nets en circulation au 30 novembre 2018.

3 Sur la base d’un nombre total de 14 516 853 droits de vote nets en circulation au 30 novembre 2018 diminué des 980 172 droits de vote doubles détenus par HNA Tourism.

