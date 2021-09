Realites : création d'une 6e implantation régionale en France

Le groupe de développement territorial Realites poursuit son maillage territorial avec la création d'une sixième implantation régionale dans l'Hexagone, dans les Hauts-de-France.



Basée à Lille, 'cette nouvelle implantation permettra au groupe de répondre aux enjeux locaux de développement urbain grâce à son double positionnement de Maîtrise d'usage et de Maîtrise d'ouvrage', indique le groupe.



Realites est désormais présent dans 6 régions françaises couvrant l'Ouest, le Nord et le Centre de la France métropolitaine. A l'international, le groupe est présent à Casablanca (Maroc) et à Dakar (Sénégal).



