Realstone Development Fund améliore ses résultats en 2019

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Realstone Development Fund a dégagé des résultats en hausse l'année dernière et a vu sa fortune nette progresser de 3,7% à 690,7 millions de francs suisses.

Le total des produits a gonflé en 2019 de 6,9% à 32,7 millions de francs suisses, tandis que l'ensemble des charges a reculé de 1,8% à 19,98 millions, a détaillé la société lausannoise jeudi dans son rapport annuel. Grâce notamment à des gains en capitaux réalisés de 20,3 millions, le bénéfice net a multiplié par près de trois à 34,3 millions.

La valeur nette d'inventaire s'est établie à 136,43 francs suisses par action et le dividende a été relevé à 3,80 francs suisses par titre, après 1,90 franc au titre de 2018.

Concernant la pandémie de coronavirus, Realstone a indiqué profiter d'"une faible dépendance à l'égard des secteurs les plus exposés à l'impact économique potentiel de la crise sanitaire", car étant plus fortement positionné sur le secteur résidentiel et non commercial.

Le fonds veut poursuivre le développement de son portefeuille d'immeubles résidentiels durables dans les centres urbains suisses.

