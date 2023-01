Realstone Fondation de Placement acquiert dix immeubles

Zürich (awp) - Realstone Fondation de Placement étoffe le portefeuille de son groupe de placement Realstone Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS). Le gestionnaire vaudois de fonds de placements a acquis pour ce dernier dix immeubles supplémentaires dans huit cantons différents. L'acquisition porte le portefeuille de RIRS à un total de 24 objets d'une valeur de CHF 274,14 millions de francs suisses.

Le portefeuille de RIRS doit générer des revenus locatifs de CHF 10,61 millions de francs suisses. Les immeubles acquis, répartis à parts égales entre la Suisse romande et alémanique, sont situés à Martigny, en Valais, à Payerne, Vevey et Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud, à Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg ainsi qu'à Bâle, St-Gall, Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne et Oftringen, dans celui d'Argovie.

Les transactions ont pour l'essentiel été réalisées durant le 4e trimestre 2022 avec effet au 31 décembre, à l'exception de deux immeubles qui seront transférés durant le 1er partiel de cette année. Les dix nouveaux immeubles comptent au total 224 logements et génèrent des revenus locatifs de 3,22 millions de francs suisses pour un rendement brut moyen de 3,92% ainsi qu'une importante réserve locative allant jusqu'à 31%, qui sera réalisée grâce aux rénovations effectuées lors des changements de locataires.

vj/jh