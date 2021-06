Realstone: Immobilier Résidentiel Suisse atteint une valeur de 158 millions CHF

Genève (awp) - Le gestionnaire de fonds Realstone a acquis deux nouveaux immeubles à Fribourg et ses environs pour une valeur de 48 millions de francs suisses. Cette nouvelle acquisition en nature fait grimper le fonds Realstone Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS), créé en 2020 seulement, à une valeur de 158 millions.

Ces biens ont été cédés par une caisse de pension en échange de nouvelles parts du groupe de placement RIRS, explique un communiqué dévoilé mercredi.

La Fondation de placement Realstone a fait l'acquisition pour le fonds RIRS, elle qui affirme offrir "un rendement de placement de 2,71% sur 9 mois".

Le premier immeuble est situé à la route Mon-Repos 5-7 en ville de Fribourg et abrite 50 appartements et des surfaces commerciales pour une valeur de marché à 25 millions de francs suisses. Le second est situé à Givisiez, dans l'agglomération fribourgeoise, et compte 54 logements pour une valeur estimée de 23 millions.

L'opération a été effectuée le 1er mai dernier.

nj/lk