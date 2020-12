Realstone : RSP Prospectus simplifié 21/12/2020 | 20:29 Envoyer par e-mail :

Les rapports annuels et semestriels renseignent sur les comptes de fortune et de résultats. Ces documents, ainsi que des informations et autres documents complémentaires, peuvent être demandés sans frais et en tout temps à la direction du fonds, à la banque dépositaire ainsi qu'à tous les distributeurs. 2. Informations sur les placements 2.1 Objectif de placement L'objectif principal de placement de Realstone Swiss Property consiste à maintenir la substance à long terme des investissements et une distribution appropriée des revenus aux investisseurs, par la création d'un parc immobilier géré de manière dynamique, constitué notamment d'immeubles d'habitation, d'immeubles à caractère commercial et d'immeubles à usage mixte, ainsi que de projets de construction et de transformation. 2.2 Stratégie de placement (politique de placement) Ce fonds de placement investit principalement dans des valeurs immobilières et des projets immobiliers en Suisse, c'est-à-dire dans des immeubles et leurs accessoires, ainsi que dans d'autres placements tels que prévus dans le contrat de fonds. Les immeubles sont inscrits au registre foncier au nom de la direction du fonds avec mention de l'appartenance au fonds de placement. Le fonds de placement détient des immeubles en propriété directe. Il n'est pas fait usage d'instruments financiers dérivés. Indice de référence du placement collectif de capitaux : SXI Real Estate Funds® TR (SWIIT). Monnaie de compte du fonds de placement : franc suisse (CHF). 2.3 Profil de risque du fonds immobilier Le prospectus détaillé contient des informations plus complètes sur les risques énumérés ici. Les principaux risques du fonds immobilier sont les suivants: dépendance vis-à-vis de l'évolution conjoncturelle, changements dans l'offre et la demande sur le marché immobilier suisse, liquidité restreinte du marché immobilier suisse, en particulier pour les gros projets immobiliers, variation des taux d'intérêts du marché des capitaux et des taux hypothécaires, évaluation subjective des immeubles, risques inhérents à la construction de bâtiments, risques environnementaux (sites contaminés, entre autres), évolution incertaine de la concurrence sur le marché immobilier, modifications de lois ou de prescriptions, possibles conflits d'intérêts. A noter en outre qu'une hausse du cours des parts ne préfigure pas une évolution similaire à l'avenir. La valeur des investissements peut aussi bien augmenter que diminuer. L'investisseur peut le cas échéant subir une moins-value sur son investissement initial. REALSTONE SWISS PROPERTY 1 de 5 2.4 Performance du fonds immobilier (modification de la valeur d'inventaire lors du réinvestissement de la distribution Rendement annuel moyen : 3 dernières années -1.31% 5 dernières années 1.53% La performance réalisée par le passé ne peut servir de référence à l'évolution future de la valeur du fonds immobilier. Cette évolution dépend de plusieurs facteurs propres au fonds immobilier et du succès du gestionnaire de fortune dans sa mise en œuvre de la politique de placement. 2.5 Profil de l'investisseur classique Le fonds de placement convient aux investisseurs privés avec un horizon de placement à moyen/long terme, recherchant en premier lieu un revenu régulier, ainsi qu'aux institutionnels, banques, négociants en valeurs mobilières, gestionnaires de fortune, mais également aux sociétés d'assurances sur la vie, caisses de pension et autres institutions de prévoyance, fondations de placement, directions suisses de fonds, directions, sociétés étrangères de fonds et sociétés d'investissements. Le fonds est ouvert au public. 2.6 Utilisation du résultat Le revenu net du fonds de placement est distribué en principe annuellement, au plus tard dans les quatre mois après la clôture de l'exercice. L'unité de compte est le franc suisse (CHF). 2.7 Classes de parts Le fonds de placement n'est pas subdivisé en classes de parts. Informations économiques 3.1 Rémunérations et frais accessoires 01.04.2019 - 01.04.2018 - 01.04.2017 - 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2018 Rémunération et frais accessoires à la charge de l'investisseur (taux maximum) Commission d'émission 5.00% 5.00% 5.00%1 Commission de rachat de part 5.00% 5.00% 5.00% Versement du produit de liquidation 0.50% 0.50% 0.50% 1 A partir du 11 novembre 2015 REALSTONE SWISS PROPERTY 2 de 5 Rémunération et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds (taux maximum) Rémunérations à la Direction : Commission de gestion du fonds immobilier 1.00% 1.00% 1.00% Commission de développement 4.00% - - Commission de construction 3.00% 3.00% 3.00% Commission de rénovation ou transformation2 Tarifs SIA Tarifs SIA Tarifs SIA Commission d'achat et de vente d'immeubles 3.00% 3.00% 3.00% Commission de gestion des immeubles 6.00% 6.00% 6.00% Rémunérations à la Banque dépositaire : Garde de titres, cédules hypothécaires non gagées et 125.- /position 125.-/position 125.-/position d'actions immobilières Commission de la banque dépositaire (administration, 0.0425% 0.0425% 0.0425% règlement du trafic des paiements et surveillance de la direction de fonds) Versement du dividende 0.50% 0.50% 0.50% Quote-part des charges d'exploitation du fonds (taux effectifs) TER-GAV 0.86% 0.86% 0.86% TER-MV3 1.02% 1.06% 1.03% La commission de gestion de la direction du fonds est calculée sur la base de la fortune brute du fonds. Elle est utilisée pour la direction, l'Asset Management et la commercialisation du fonds et est versée trimestriellement. Les commissions mentionnées dans le tableau ci-dessus sont des montants maximums. Les taux effectivement appliqués figurent dans le rapport annuel ou semestriel. La direction de fonds peut verser des rétrocessions afin d'indemniser l'activité de distribution, conformément aux dispositions du prospectus. Elle n'accorde aucun rabais pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds immobilier. 3.2 Accord de rétrocessions de commissions (« commission sharing agreement ») et commissions en nature (« soft commissions ») La direction du fonds n'a pas conclu de conventions de partage des frais. La direction du fonds n'a pas conclu d'accords concernant des rétrocessions sous forme de «soft commissions». 3.3 Fiscalité (fonds immobiliers) Le fonds immobilier ne possède pas de personnalité juridique en Suisse. Partant, il n'est en principe assujetti ni à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital. Les fonds immobiliers avec propriété foncière directe constituent l'exception. Les revenus provenant de la propriété foncière directe sont assujettis selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct auprès du fonds lui-même et sont en revanche exonérés de l'impôt chez le porteur de parts. Les gains en capital provenant de la propriété foncière directe ne sont également imposables qu'auprès du fonds immobilier. L'impôt anticipé fédéral déduit dans le fonds immobilier sur les revenus suisses peut être demandé intégralement en remboursement par la direction du fonds. Les explications fiscales reposent sur la situation juridique et la pratique actuellement connues. Demeurent explicitement réservées les modifications législatives, jurisprudentielles ainsi que les changements de pratique des autorités fiscales. 3.4 Fiscalité (investisseur dont le domicile fiscal est en Suisse) Les distributions de revenus du fonds immobilier à des investisseurs domiciliés en Suisse sont assujetties à l'impôt anticipé fédéral (impôt à la source) de 35%. Les revenus et gains en capital distribués sous forme de coupons séparés dans le cadre de la propriété foncière directe et les gains en capital résultant de l'aliénation de participations et d'autres valeurs patrimoniales ne sont pas assujettis à l'impôt anticipé. L'investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l'impôt anticipé retenu en mentionnant le revenu correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de remboursement séparée. A partir du 11 novembre 2015, commission usuelle pratiquée par la société suisse des architectes (SIA), après déduction de la rémunération de tiers. Cet indice a été recalculé selon l'information spécialisée de la SFAMA entrée en vigueur au 1er décembre 2016. REALSTONE SWISS PROPERTY 3 de 5 L'imposition et les autres conséquences fiscales pour l'investisseur en cas de détention, d'achat ou de vente de parts du fonds immobilier sont régies par les dispositions fiscales en vigueur dans le pays de domicile de l'investisseur. Pour tout renseignement à ce sujet, les investisseurs s'adressent à leur conseiller fiscal. 3.5 Fiscalité (investisseur dont le domicile fiscal est à l'étranger) Les distributions de revenus du placement collectif de capitaux à des investisseurs domiciliés à l'étranger sont soumises à l'impôt fédéral anticipé (impôt à la source) de 35%. Les revenus et gains en capital distribués sous forme de coupon séparés dans le cadre de la propriété foncière directe et les gains en capital résultant de l'aliénation de participation et d'autres valeurs patrimoniales ne sont pas assujettis à l'impôt anticipé. L'investisseur domicilié à l'étranger peut demander le remboursement de l'impôt fédéral anticipé le cas échéant dans le cadre d'une convention de double imposition (CDI) conclue avec la Suisse. Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et la pratique connues actuellement. Des modifications apportées à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de l'autorité fiscale demeurent explicitement réservées. L'imposition et les autres conséquences fiscales pour l'investisseur en cas de détention, d'achat ou de vente de parts du fonds immobilier sont régies par les dispositions fiscales en vigueur dans le pays de domicile de l'investisseur. Pour tout renseignement à ce sujet, les investisseurs s'adressent à leur conseiller fiscal. Le fonds immobilier a le statut fiscal suivant : Echange international automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements): Ce fonds immobilier est qualifié comme institution financière non déclarante, aux fins de l'échange automatique de renseignements au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable (NCD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les renseignements relatifs aux comptes financiers. FATCA: Le fonds immobilier est inscrit auprès des autorités fiscales américaines en tant que Registered Deemed-Compliant Financial Institution au sens des sections 1471-1474 de l'Internal Revenue Code américain (Foreign Account Tax Compliance Act, incluant les textes à ce sujet, ci-après« FATCA »). 4. Informations relatives au négoce 4.1 Publication des prix Les publications de prix ont lieu les jours ouvrables sur la plateforme électronique de Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Les parts du fonds sont en outre négociées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange et les prix sont disponibles chaque jour de cotation sur la plateforme électronique de la Bourse suisse (www.six-swiss-exchange.com). La direction du fonds publie également les informations les plus récentes sur son site Internet www.realstone.ch. 4.2 Mode d'émission et de rachat de parts Le fonds Realstone Swiss Property est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange) depuis le 1er février 2010. La direction du fonds assure par l'intermédiaire de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) le négoce journalier en bourse ou hors bourse des parts du fonds. L'émission de parts est possible à tout moment. Elle ne peut avoir lieu que par tranches. La direction du fonds doit proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs. La direction du fonds détermine le nombre de nouvelles parts à émettre, le rapport de souscription pour les investisseurs existants, la méthode d'émission pour le droit d'émission préférentiel et les autres conditions dans un prospectus d'émission séparé. L'investisseur peut demander le remboursement de ses parts pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois. Dans des conditions déterminées, la direction du fonds peut rembourser par anticipation les parts dénoncées au remboursement. Si l'investisseur souhaite le remboursement anticipé, il doit formuler ce souhait par écrit lors de la dénonciation. Le remboursement ordinaire de même que le remboursement anticipé ont lieu dans les deux mois après la clôture de l'exercice comptable. Le prix d'émission et de rachat des parts correspond à la valeur nette d'inventaire par part calculée au moment de l'émission ou du rachat, augmentée de la commission d'émission et des frais accessoires ou diminuée de la commission de rachat et des frais accessoires. REALSTONE SWISS PROPERTY 4 de 5 3941501 CH0039415010 RSPF illimitée Realstone SA Av. d'Ouchy 6 1006 Lausanne Selon détails figurant dans les rapports annuels et semestriels Banque cantonale vaudoise (BCV), Lausanne PricewaterhouseCoopers SA, Lausanne Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Berne Realstone SA Av. d'Ouchy 6 1006 Lausanne Tel: +41 (58) 404 03 00 Email: info@realstone.ch 5 de 5 5. Autres informations Date de fondation du fonds immobilier au 2 avril 2008 selon le droit suisse Exercice comptabledu 1er avril au 31 mars de l'année suivante Numéro de valeur Numéro ISIN Code SIX Durée (du placement collectif de capitaux) Direction du fonds Délégataires d'autres tâches (gérance) Banque dépositaire Société d'audit Autorité de surveillance Point(s) de contact en Suisse: Lausanne, le 18 décembre 2020 REALSTONE SWISS PROPERTY Attachments Original document

