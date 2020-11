Realstone : RSP Rapport semestriel 2020 30/11/2020 | 19:49 Envoyer par e-mail :

RSP REALSTONE SWISS PROPERTY N° ISIN CH0039415010 / SYMBOLE SIX : RSPF RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 - NON AUDITÉ REALSTONE SWISS PROPERTY 03 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 SOMMAIRE 05 Organisation 06 Le fonds en bref 07 Localisation des immeubles 08 Compte de fortune Compte de résultat Engagements hypothécaires Taux de rémunération Engagements de paiements contractuels Principe d'évaluation et de calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI) Indications d'importance économique ou juridique particulière sur les affaires Liste des achats et des ventes d'avoirs durant la période 16 Répartition cantonale des immeubles par valeur vénale Répartition des immeubles par type Inventaire des immeubles par canton IMPRESSUM Paraît une fois l'an en français et en allemand. Editeur: REALSTONE SA, Avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne, realstone.ch, info@realstone.ch, T +41 58 262 00 00; Layout, production et photolitho: KOMUNIK | Crédits photos: Nicolas Wertenbroek, Oliver Fischli, Adrien Cater, Mathieu Rod, Yannic Bartollozzi | Traduction allemande: Claudia Mozaffari et INTERSERV | Impression: KOMUNIK. 04 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 Mon Repos 3-5,Cheseaux-sur-Lausanne (VD) Deux bâtiments sont en cours de construction à Cheseaux-sur-Lausanne, le long de la Route de la Blécherette, proche du centre du village et de l'arrêt de la ligne «LEB» qui conduit directement au Flon, l'hypercentre de Lausanne. Ils sont composés de 14 appartements chacun dont 2 appartements au rez avec de grandes terrasses. L'ensemble bénéficiera d'une excellente isolation thermique et sera équipé d'une pompe à chaleur géothermique ainsi qu'une installation photovoltaïque en toiture. La livraison est prévue pour mars 2021. REALSTONE SWISS PROPERTY 05 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 ORGANISATION Realstone Swiss Property est un fonds de placement immobilier résidentiel de droit suisse ouvert au public. Le contrat de fonds a été établi par Realstone SA, à Lausanne, en sa qualité de direction de fonds, avec la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), à Lausanne, en sa qualité de banque dépositaire. Autorisé par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), le fonds est basé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes duquel la direction de fonds s'engage à faire participer l'investisseur au fonds immobilier, proportionnelle- ment aux parts qu'il a acquises, et à gérer le fonds conformément aux dispositions de la loi et du contrat de fonds de placement, à titre autonome et en son propre nom. La banque dépositaire est partie au contrat de fonds, conformé- ment aux tâches qui lui sont dévolues de par la loi et le contrat de fonds. Les décisions en matière de placement ➀ et la surveillance des gérances ont été déléguées par Realstone SA à Solvalor fund management SA. Direction de fonds Realstone SA, avenue d'Ouchy 6, 1006 Lausanne Conseil d'administration M. Christian Niels, président, administrateur de Rilsa SA, régie immobilière, Lausanne Me Charles de Bavier, vice-président, avocat, associé chez Kellerhals Carrard SNC, Genève M. Johannes Ehrensperger, architecte, associé chez CCHE Architecture et Design SA, Lausanne Direction Mme Sandra Pelichet Michel, directrice exécutive Mme Violaine Augustin-Moreau,directrice exécutive Mme Sara Luzón Canto, directrice exécutive (jusqu'au 31 août 2020) M. Alberto Simonato, directeur exécutif (dès le 1er septembre 2020) Experts chargés des estimations Wüest Partner SA, Zurich, représenté par M. Pascal Marazzi-de-Lima et M. Hervé Froidevaux CBRE (Geneva) SA, Genève, représenté par Mme Isabelle Nesme et M. Sönke Thiedemann Gestion des immeubles Bernard Nicod SA, 1003 Lausanne H&B Real Estate AG, 8004 Zurich Brolliet SA, 1227 Carouge Intercity Verwaltungs AG, 8008 Zurich de Rham SA, 1001 Lausanne Naef Immobilier Genève SA, 1206 Genève Fidimmobil SA, 2300 La Chaux-de-Fonds Privera AG, 3073 Gümligen Gendre & Emonet SA, 1820 Montreux Régie du Rhône SA, 1000 Lausanne Gerama SA, 1701 Fribourg Rilsa SA, 1002 Lausanne Gribi Bewirtschaftung AG, 4005 Bâle Wincasa AG, 8404 Winterthur Gestionnaire Solvalor fund management SA, avenue d'Ouchy 4, 1006 Lausanne Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise (BCV), place St-François 14, 1001 Lausanne Organe de révision PricewaterhouseCoopers SA (PwC), avenue C.-F.Ramuz 45, 1009 Pully Certaines décisions d'investissement et de désinvestissement (notamment l'achat et la vente d'immeubles respectivement l'achat et la vente de participations) demeurent de la compétence de la direction de fonds. 06 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 LE FONDS EN BREF Chiffres résumés CHF au 30.09.2020 au 30.09.2019 Fortune totale 1'185'935'504.47 1'070'254'640.20 Fortune nette du fonds 854'243'031.52 790'740'851.16 Valeur vénale estimée des immeubles 1'163'211'000.00 1'061'215'000.00 Valeur vénale estimée des terrains, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 9'050'000.00 0.00 Valeur nette Période Parts en circulation Fortune nette d'inventaire par part 30.09.2020 7'008'380 854'243'031.52 121.89 30.09.2019 6'570'357 790'740'851.16 120.35 30.09.2018 6'570'357 794'468'787.58 120.92 Indices calculés selon la directive de la SFAMA 30.09.2020 30.09.2019 Taux de perte sur loyers ➀ 4.69 % ➁ 6.90 % Coefficient d'endettement 26.57 % 25.17 % Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) 63.02 % 61.76 % Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER REF GAV) 0.86 % 0.86 % Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TER REF MV) 1.12 % 1.02 % Rendement des fonds propres «Return on Equity» (ROE) 1.46 % 1.37 % Rendement du capital investi «Return on Invested Capital» (ROIC) 1.20 % 1.20 % Rendement sur distribution n/a n/a Cœfficient de distribution (Payout ratio) n/a n/a Agio au 30.09 9.94 % 14.08 % Rendement de placement 1.50 % 1.41 % Performance du fonds (dividende réinvesti) ➂ 2020 2019 ➃ Depuis création du fonds Ex. comptable 2020/2021 Realstone Swiss Property Fund -8.91 % 17.58 % 110.92 % 3.54 % SXI Real Estate® Funds Broad TR ➄ -0.75 % 20.67 % 107.06 % 7.42 % La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Dont 0.20 % de vacance due à des rénovations. Dont 1.34 % de vacance due à des rénovations. Du 1 er janvier au 30 septembre 2020. Du 25 juin 2008 au 30 septembre 2020 (performance cumulative). L'indice de comparaison SXI Real Estate® Funds Broad TR (SWIIT) englobe tous les fonds immobiliers de Suisse cotés à la SIX Exchange. Leur pondération dans l'indice est en fonction de leur capitalisation boursière. Pour le calcul de l'indice de performance SWIIT, les paiements de dividendes sont pris en compte. REALSTONE SWISS PROPERTY 07 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 LOCALISATION DES IMMEUBLES Répartition par ville ou agglomération 100 mio 50 mio 20 mio STRUCTURE DU PARC IMMOBILIER Répartition par allocation stratégique Répartition par type Répartition par utilisation Selon la valeur vénale au 30 septembre 2020 Selon la valeur vénale au 30 septembre 2020 Selon l'état locatif au 30 septembre 2020 Core 69% Value add 30% Développement 1% Core: Immeubles locatifs stabilisés axés sur des revenus locatifs solides et à long terme dont la stratégie de gestion permettra d'améliorer leur attractivité. Value add: Immeubles dont la valeur est durablement accrue grâce à des mesures d'optimisation dont la transformation, la densification et le repo- sitionnement de la surface locative. Dévelopment: Objets en développement. Habitation 46% Commercial 29% Mixte 24% Terrains à bâtir et immeubles en construction 1% Logements 57% Surfaces commerciales 28% Bureaux 8% Places de parc 6% Autre 1% 08 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 COMPTE DE FORTUNE CHF au 30.09.2020 au 30.09.2019 Actifs Avoirs bancaires à vue 9'569'199.67 2'880'987.31 Immeubles Immeubles d'habitation 541'983'000.00 525'515'000.00 Immeubles à usage mixte 278'357'000.00 188'500'000.00 Immeubles à usage commercial 342'871'000.00 347'200'000.00 Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en construction 9'050'000.00 0.00 Total des immeubles 1'172'261'000.00 1'061'215'000.00 Autres actifs 4'105'304.80 6'133'257.66 Total des actifs 1'185'935'504.47 1'070'229'244.97 Passifs Engagements à court terme Hypothèques à court terme portant intérêt et autres engagements garantis par des hypothèques 130'632'624.80 113'910'480.80 Autres engagements à court terme 13'432'270.97 9'306'451.86 Engagements à long terme Hypothèques à long terme portant intérêt et autres engagements garantis par des hypothèques 180'833'930.50 153'211'714.50 Total des passifs 324'898'826.27 276'428'647.16 Fortune nette avant estimation des impôts dus en cas de liquidation 861'036'678.20 793'800'597.81 Estimation des impôts dus en cas de liquidation -6'793'646.68 -3'059'746.65 Fortune nette 854'243'031.52 790'740'851.16 Variation de la fortune nette Fortune nette du fonds au début de la période comptable 813'038'540.57 803'750'299.65 Distribution -23'981'803.05 -23'981'803.05 Solde des mouvements de parts 52'584'661.15 0.00 Résultat total 12'601'632.85 10'972'354.56 Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable 854'243'031.52 790'740'851.16 Évolution du nombre de parts (rachetées et émises) Nombre de parts en circulation en début de période 6'570'357 6'570'357 Parts émises 438'023 0 Parts rachetées 0 0 Nombre de parts en circulation à la fin de la période 7'008'380 6'570'357 Valeur nette d'inventaire d'une part à la fin de la période 121.89 120.35 Informations complémentaires (annexe 3 OPC-FINMA) Montant du compte d'amortissement des immeubles 4'034'615.07 2'500'119.08 Montant des provisions pour réparations futures 0.00 0.00 Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l'exercice suivant 0.00 0.00 REALSTONE SWISS PROPERTY 09 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 COMPTE DE RÉSULTAT CHF 01.04.2020-30.09.2020 01.04.2019 - 30.09.2019 Revenus Loyers (rendements bruts) 26'714'600.11 25'279'058.42 Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 278'144.61 0.00 Autres revenus 268'068.98 285'523.23 Produits des avoirs bancaires 0.00 16.70 Total des produits 27'260'813.70 25'564'598.35 Charges Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis par des hypothèques 1'620'682.43 1'820'359.51 Entretien et réparations 1'540'599.16 1'491'393.00 Entretien et réparations extraordinaires 442'139.68 1'368'247.61 Administration des immeubles : Frais liés aux immeubles (eau. électricité. conciergerie. nettoyage. assurances. impôt foncier. etc.) 2'919'128.74 2'096'752.35 Frais d'administration (honoraires et frais de gérance) 1'845'863.69 1'738'921.13 Amortissement des immeubles 662'757.34 382'251.03 Impôts directs 2'130'020.00 2'129'381.61 Frais d'estimation et d'audit 165'909.76 116'779.90 Frais bancaires 34'848.37 54'050.85 Frais de publication. d'impression. autres 27'226.90 27'732.81 Rémunération réglementaire versée à la direction 2'675'914.09 2'449'618.14 Rémunération réglementaire versée à la banque dépositaire 275'854.77 225'823.68 Total des charges 14'340'944.93 13'901'311.62 Résultat Résultat net 12'919'868.77 11'663'286.73 Gains et pertes en capitaux réalisés 0.00 0.00 Résultat réalisé 12'919'868.77 11'663'286.73 Gains et pertes en capitaux non réalisés. y compris impôts de liquidation (variation) -318'235.92 -690'932.17 Résultat de la période 12'601'632.85 10'972'354.56 Utilisation du résultat Résultat réalisé 12'919'868.77 11'663'286.73 Report de gain en capital de l'exercice précédent 380'880.58 709'398.43 Report du revenu ordinaire de l'exercice précédent 1'261'414.91 1'209'648.34 Résultat disponible pour être réparti 14'562'164.26 13'582'333.50 Distribution en capital 0.00 0.00 Distribution revenus 0.00 0.00 Résultat prévu pour être versé aux investisseurs 0.00 0.00 Report à nouveau de gain en capital 380'880.58 709'398.43 Report à nouveau de revenu ordinaire 14'181'283.68 12'872'935.07 Report total à nouveau 14'562'164.26 13'582'333.50 10 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 ENGAGEMENTS HYPOTHÉCAIRES Inventaire des engagements hypothécaires Type CHF Taux Échéance A court terme Variable 51'000'000.00 0.25 % - Variable 52'100'000.00 0.28 % - Variable 7'500'000.00 0.40 % - Variable 3'032'624.80 0.50 % - Fixe 11'000'000.00 2.60 % 30.11.2020 Fixe 6'000'000.00 2.35 % 09.09.2021 Total à court terme 130'632'624.80 A long terme (de 1 à 5 ans) Fixe 1'700'000.00 1.70 % 15.01.2022 Fixe 845'000.00 2.04 % 15.01.2022 Fixe 3'305'930.50 1.93 % 30.03.2022 Fixe 11'000'000.00 2.19 % 16.07.2022 Fixe 10'000'000.00 0.35 % 15.03.2023 Fixe 10'000'000.00 2.00 % 31.03.2023 Fixe 1'500'000.00 2.35 % 02.05.2023 Fixe 750'000.00 2.45 % 02.05.2023 Fixe 15'000'000.00 2.30 % 02.08.2023 Fixe 10'000'000.00 0.42 % 11.01.2024 Fixe 1'625'000.00 1.83 % 04.09.2024 Fixe 6'000'000.00 1.75 % 16.09.2024 Fixe 8'500'000.00 1.76 % 30.09.2024 Fixe 10'000'000.00 1.21 % 27.02.2025 Fixe 4'500'000.00 1.25 % 31.03.2025 Fixe 9'368'000.00 1.20 % 06.05.2025 Fixe 10'400'000.00 2.72 % 30.06.2025 Total à long terme (de 1 à 5 ans) 114'493'950.50 A long terme (supérieur à 5 ans) Fixe 17'400'000.00 1.00 % 26.11.2025 Fixe 10'000'000.00 0.63 % 11.01.2026 Fixe 7'000'000.00 0.74 % 27.06.2027 Fixe 15'000'000.00 0.85 % 11.01.2028 Fixe 9'940'000.00 1.00 % 30.09.2028 Fixe 7'000'000.00 1.00 % 06.03.2029 Total à long terme (supérieur à 5 ans) 66'340'000.00 Total à long terme 180'833'930.50 Total 311'466'555.30 1.03 % Durée résiduelle moyenne des financements par des fonds étrangers 2.74 ans REALSTONE SWISS PROPERTY 11 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 TAUX DE RÉMUNÉRATION Type Taux maximum selon contrat de fonds Taux appliqué Rémunération à la direction Pour la commission de gestion (art. 19.1) ➀ 1.00 % ➁ 0.46 % Pour la commission d'émission (art. 18.1) 5.00 % 2.50 % Pour l'achat ou la vente d'immeubles (art. 19.4 2e partie) 3.00 % 3.00 % Pour les démarches lors du développement de projets de construction (art. 19.4 2epartie) ➂ 4.00 % 4.00 % Pour les démarches lors de la construction (art. 19.4 2e partie) 3.00 % 3.00 % Pour les démarches lors de rénovations ou transformations (art.19.4 2e partie) Tarifs SIA 3.00-11.00 % Pour la gestion des immeubles (art. 19.4 2e partie) ➀ 6.00 % 6.00 % Rémunération à la banque dépositaire Pour la garde des titres, des cédules hypothécaires non gagées et d'actions immobilières (art. 19.8) 125.- /Position 125.- /Position Pour l'administration, le règlement du trafic des paiements, la surveillance de la direction de fonds (art. 19.2) ➀ 0.0425 % 0.0425 % Pour le versement du dividende (art. 19.3) 0.50 % 0.50 % En supplément, les autres rémunérations et frais accessoires énumérés dans le § 19 du contrat de fonds peuvent être facturés aux investisseurs. Transparence des commissions de gestion La direction de fonds peut verser des rétrocessions liées aux activités de distribution à partir de l'élément commercialisation » de la commission de gestion aux distributeurs et partenaires pour couvrir les activités de vente et d'intermédiation portant sur les parts du fonds (contrat de fonds art. 19.6).

La direction du fonds ne verse pas de rabais au sens de la directive sur la transparence du 12 juin 2014 de la SFAMA. Taux annuel maximum. Le produit de l'émission 2020 non investi en actifs immobiliers a été exclu du calcul de la commission de gestion. La commission de développement a été introduite le 15 août 2019 lors de l'entrée en vigueur du contrat de fonds. ENGAGEMENTS DE PAIEMENTS CONTRACTUELS Montant total des engagements de paiements contractuels à la date de clôture du bilan pour des achats d'immeubles ainsi que pour les mandats de construction et les investissements dans des immeubles. Type d'engagement CHF Achat d'immeubles 0.00 Mandats de construction et investissements dans les immeubles 9.05 millions 12 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 PRINCIPE D'ÉVALUATION ET DE CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE (VNI) Conformément aux dispositions légales et à la directive pour les fonds immobiliers de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) du 2 avril 2008 (état au 13 septembre 2016), l'évaluation des biens immobi- liers (y compris les terrains non bâtis et les immeubles en construction) a été effectuée par les experts indépendants au moyen de la méthode «Discounted Cash-Flow» (DCF). Chaque expert apprécie l'évolution des objets en toute indépendance et modélise le calcul DCF selon des para- mètres qui lui sont propres. La valeur nette d'inventaire du fonds immobilier est expri- mée dans la monnaie de compte du fonds à la fin de l'exer- cice et lors de chaque émission de parts. La valeur nette d'inventaire d'une part est obtenue à partir de la fortune brute du fonds, réduite d'éventuels engagements ainsi que des impôts dus en cas de liquidation, divisée par le nombre de parts en circulation. La valeur vénale de chaque immeuble représente le prix probablement réalisable en présence d'un flux d'affaires normal et dans l'hypothèse d'un comportement diligent d'achat et de vente. De cas en cas, notamment lors de l'achat et de la vente d'immeubles, d'éventuelles opportunités se présentant sont exploitées au mieux dans l'intérêt du fonds. Il peut dès lors en résulter des différences par rapport aux évaluations. La méthode «Discounted Cash-Flow» (DCF) est fondée sur le potentiel de rendement de chaque immeuble et consiste à projeter les revenus et dépenses futurs comme, par exemple, les charges d'exploitation des immeubles et les investissements nécessaires. Les flux nets de trésorerie, ainsi calculés, sont actualisés et la somme de ces montants et de la valeur résiduelle de l'immeuble permettent d'obtenir la valeur vénale. Cette dernière correspond à la juste valeur de marché de l'immeuble au moment de l'évaluation. Le taux d'actualisation est déterminé spécifiquement et individuellement pour chaque immeuble. Sa plausi- bilité est vérifiée et complétée par les experts selon leur connaissance interne du marché grâce à leur observation des transactions et à leurs bases de données d'évaluation. Il se compose des éléments suivants: d'un taux de base, des primes pour le risque immobilier général (prime d'illi- quidité, risque inhérent à ce marché) et pour les risques spécifiques de l'objet en question (macro/micro-situation, affectation, forme de propriété, qualité de l'objet, structure des baux, etc.). Le taux d'escompte net moyen pondéré utilisé pour l'évaluation du parc immobilier est passé de 3.60 % (31.03.2020) à 3.62 % (30.09.2020). Les taux appliqués aux immeubles individuels s'inscrivent dans une fourchette de 3.09 % à 4.22 %. REALSTONE SWISS PROPERTY 13 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INDICATIONS D'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE OU JURIDIQUE PARTICULIÈRE SUR LES AFFAIRES Covid-19 La direction de fonds a procédé à une analyse détaillée de la situation liée à la pandémie de Covid-19, notamment afin de suivre l'évolution des risques, avec une attention particulière sur la qualité du débiteur. Cette analyse a été facilitée par une connaissance approfondie des locataires. Il en ressort le fort positionnement du portefeuille dans le secteur résidentiel qui devrait se montrer le plus résistant face à cette situation ainsi qu'une faible dépendance à l'égard des secteurs les plus exposés à l'impact potentiel de la crise sanitaire. Certains secteurs de l'immobilier commercial sont confrontés à des demandes de report et de baisse de loyer. La direction de fonds estime cependant que les loyers sont dus de manière inchangée. La direction de fonds suit l'état des délibérations au sujet de la Loi Covid-19 sur les loyers commerciaux qui a pour but de répartir les loyers entre les locataires et les propriétaires. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, la direction de fonds examine au cas par cas et en fonction de critères objectifs les demandes des locataires pour trouver la meilleure solution dans cette situation extraordinaire. À ce jour et bien que certaines incertitudes puissent exister, la direction de fonds estime que la pandémie du coronavirus n'aura pas d'impact matériel sur la valeur nette d'inventaire ainsi que sur la capacité de distribution du fonds. 14 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 LISTE DES ACHATS ET DES VENTES D'ACTIFS DURANT LA PÉRIODE AchatsVentes Aucune transaction pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. VD, PUIDOUX, SOUS-LA-VILLE 8 Date d'achat 30.09.2020 Prix d'achat CHF 17'500'000 État locatif (EL) ➀ CHF 707'928 Surfaces résidentielles 2'436 m2 Surfaces commerciales 0 m2 A Puidoux, dans l'agglomération de Lausanne et jouxtant les immeubles Publoz 13 et 15, cet objet a été acheté le 30 septembre 2020. Sur une surface de terrain de 2'436 m2, le bâti- ment dispose de 64 logements et une réserve locative importante. L'immeuble datant de 1963 a subi d'importantes rénovations depuis 2012 et il n'est prévu aucun investissement à moyen-court terme hormis les appartements. Total des achats 17'500'000.00 Etat locatif à la date d'achat REALSTONE SWISS PROPERTY 15 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 16 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 RÉPARTITION CANTONALE DES IMMEUBLES PAR VALEUR VÉNALE Canton Pourcentage Valeur vénale (VV) Vaud 31.98 % 374'905'000 Zurich 17.75 % 208'080'000 Argovie 13.02 % 152'608'000 Neuchâtel 7.07 % 82'873'000 Genève 6.40 % 74'990'000 Berne 6.18 % 72'400'000 Bâle-Campagne 5.99 % 70'253'000 Fribourg 3.97 % 46'540'000 Valais 2.40 % 28'100'000 De 150 à 375 millions Lucerne 1.80 % 21'100'000 Bâle-Ville 1.22 % 14'356'000 De 40 à 150 millions Schwytz 0.84 % 9'834'000 Schaffouse 0.71 % 8'312'000 De 10 à 40 millions Thurgovie 0.42 % 4'886'000 De 0 à 10 millions Saint-Gall 0.26 % 3'024'000 Total 100.00 % 1'172'261'000 RÉPARTITION DES IMMEUBLES PAR TYPE CHIFFRES RÉSUMÉS POUR LE FONDS COMMERCIAL CONSTRUCTION HABITATION MIXTE Logements (nb/m2) 47 / 4'939 - / - 1'814 / 116'784 534 / 35'854 Surfaces commerciales (m2) 64'092 - 6'398 21'784 Revenu locatif 8'435'671 - 11'991'830 6'287'099 État locatif (EL) 17'392'000 - 25'893'819 13'266'254 Prix de revient 339'710'208 9'281'086 502'499'455 260'414'115 Valeur vénale (VV) 342'871'000 9'050'000 541'983'000 278'357'000 Ratio EL/VV 5.07% - 4.78% 4.77% Ratio EL/PR 5.12 % - 5.15 % 5.09 % Les immeubles du fonds sont présentés dans la catégorie d'évaluation de la lettre c de l'article 84 alinéa 2 de l'OPC-FINMA. Au 30 septembre 2020, un locataire représente plus de 5% des revenus locatifs du fonds. Il s'agit de Crédit Suisse AG (5.94%). REALSTONE SWISS PROPERTY 17 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INVENTAIRE DES IMMEUBLES PAR CANTON SUISSEARGOVIE Aarau, General Guisan-Strasse37-45 CO2 37.39 C IDC 497.00 D TOTAL DU FONDS Logements (nb / m2) 2'395 / 157'577 Surfaces commerciales 92'274 Revenu locatif 26'714'600 État locatif (EL) 56'552'076 Prix de revient 1'111'904'864 Valeur vénale (VV) 1'172'261'000 Ratio EL/VV 4.82 % Ratio EL/PR 5.09 % Vacant de la période 4.96 % Vacant septembre 2020 4.81 % CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 393 / 28'201 Surfaces commerciales (m2) 4'449 Revenus locatifs 3'342'830 État locatif (EL) annualisé 7'395'370 Prix de revient 148'726'730 Valeur vénale (VV) 152'608'000 Ratio EL/VV 4.85% Ratio EL/PR 4.97% Vacant de la période 9.77% Vacant septembre 2020 7.50% Type HABITATION Logements (nb / m2) 71 / 4'992 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 500'766 État locatif (EL) annualisé 1'122'324 Prix de revient 24'127'641 Valeur vénale (VV) 24'237'000 Ratio EL/VV 4.63% Ratio EL/PR 4.65% Vacant de la période 10.92% Vacant septembre 2020 8.19% Baden, Bruggerstrasse 44 Baden, Zürcherstrasse 1, 5 A Lenzburg, Marktmattenstrasse 1, 7, 8, 10, 12, 18 CO2 46.75 D CO2 41.55 C IDC 643.00 E IDC 555.00 D Type MIXTE Type COMMERCIAL Type HABITATION Logements (nb / m2) 40 / 1'078 Logements (nb / m2) 3 / 225 Logements (nb / m2) 122 / 7'264 Surfaces commerciales (m2) 671 Surfaces commerciales (m2) 913 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 350'143 Revenus locatifs 89'460 Revenus locatifs 887'347 État locatif (EL) annualisé 731'682 État locatif (EL) annualisé 184'567 État locatif (EL) annualisé 1'944'536 Prix de revient 12'373'598 Prix de revient 4'105'275 Prix de revient 41'759'045 Valeur vénale (VV) 13'870'000 Valeur vénale (VV) 2'820'000 Valeur vénale (VV) 46'000'000 Ratio EL/VV 5.28% Ratio EL/VV 6.54% Ratio EL/VV 4.23% Ratio EL/PR 5.91% Ratio EL/PR 4.50% Ratio EL/PR 4.66% Vacant de la période 4.31% Vacant de la période 4.57% Vacant de la période 8.95% Vacant septembre 2020 3.33% Vacant septembre 2020 4.67% Vacant septembre 2020 7.82% Wildegg, Bruggerstrasse 9 a-g➀ Wildegg, Bruggerstrasse 7 Wildegg, Bruggerstrasse 11 a-d CO2 15.27 B CO2 14.84 B CO2 1415..8427 B IDC 190.00 B IDC 208.00 B IDC 208190.00 B Type HABITATIONMIXTE Type HABITATION Type HABITATIONMIXTE Logements (nb / m2) 1838 / 1'5784 123 Logements (nb / m2) 5518 / 5'9561 578 Logements (nb / m2) 3855 / 4'1235 956 Surfaces commerciales (m2) 2'5676 Surfaces commerciales (m2) 267- Surfaces commerciales (m2) 2'566- Revenus locatifs 167'36052751 Revenus locatifs 522'845167 360 Revenus locatifs 562'751845 État locatif (EL) annualisé 1'217401'32881 État locatif (EL) annualisé 1'154'94401 328 État locatif (EL) annualisé 1'217'821154 948 Prix de revient 10'292'9102314063 Prix de revient 1021'183'469292 910 Prix de revient 23'194'0631 83 4 9 Valeur vénale (VV) 229'450'00094 Valeur vénale (VV) 21'791'000450 Valeur vénale (VV) 22'940'0001 791 Ratio EL/VV 45.2531% Ratio EL/VV 45.25%30 Ratio EL/VV 5.31%0% Ratio EL/PR 35.9025% Ratio EL/PR 35.90%45 Ratio EL/PR 5.25%4 Vacant de la période 167.5281% Vacant de la période 169.52%85 Vacant de la période 79.81%5% Vacant septembre 2020 184.0481% Vacant septembre 2020 186.04%57 Vacant septembre 2020 46.81%57% Immeuble en propriété par étage (PPE). 18 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INVENTAIRE DES IMMEUBLES PAR CANTON (SUITE) Wildegg, Lenzburgerstrasse 1,3,5 BÂLE-CAMPAGNE CO2 33.83 C IDC 646.00 E CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Type HABITATION 2 ) 178 / 12'273 Logements (nb / m2) Logements (nb / m 46 / 2'985 Surfaces commerciales (m2) 2'974 Surfaces commerciales (m2) 32 Revenus locatifs 1'619'666 262'158 Revenus locatifs État locatif (EL) annualisé 3'460'180 État locatif (EL) annualisé 638'164 Prix de revient 66'493'165 Prix de revient 11'690'729 Valeur vénale (VV) 70'253'000 Valeur vénale (VV) 11'500'000 Ratio EL/VV 4.93% Ratio EL/VV 5.55% Ratio EL/PR 5.20% Ratio EL/PR 5.46% Vacant de la période 6.43% Vacant de la période 17.42% Vacant septembre 2020 6.41% Vacant septembre 2020 11.15% Muttenz, Eptingerstrasse 22 Pratteln, Wyhlenstrasse 10-22 Münchenstein, Therwilerstrasse 10, 12 CO2 22.49 B IDC 256.00 B Type HABITATION Logements (nb / m2) 20 / 1'525 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 177'100 État locatif (EL) annualisé 424'200 Prix de revient 9'460'172 Valeur vénale (VV) 10'033'000 Ratio EL/VV 4.23% Ratio EL/PR 4.48% Vacant de la période 16.56% Vacant septembre 2020 14.34% Reinach, Niederbergstrasse 1 CO2 43.21 D CO2 40.91 C IDC 353.00 C IDC 455.00 D IDC 514.00 D Type HABITATION Type HABITATION Type MIXTE Logements (nb / m2) 13 / 1'053 Logements (nb / m2) 124 / 7'968 Logements (nb / m2) 21 / 1'727 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 2'974 Revenus locatifs 115'654 Revenus locatifs 817'118 Revenus locatifs 509'794 État locatif (EL) annualisé 247'032 État locatif (EL) annualisé 1'676'328 État locatif (EL) annualisé 1'112'620 Prix de revient 5'451'674 Prix de revient 30'499'643 Prix de revient 21'081'676 Valeur vénale (VV) 5'320'000 Valeur vénale (VV) 35'100'000 Valeur vénale (VV) 19'800'000 Ratio EL/VV 4.64% Ratio EL/VV 4.78% Ratio EL/VV 5.62% Ratio EL/PR 4.53% Ratio EL/PR 5.50% Ratio EL/PR 5.28% Vacant de la période 6.86% Vacant de la période 2.64% Vacant de la période 8.08% Vacant septembre 2020 11.42% Vacant septembre 2020 2.79% Vacant septembre 2020 7.06% Bâle, Hochstrasse 66 Bâle, Luzernerring 91 + 93 BÂLE-VILLE CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 28 / 2'393 Surfaces commerciales (m2) 329 Revenus locatifs 299'306 État locatif (EL) annualisé 634'804 Prix de revient 14'836'905 Valeur vénale (VV) 14'356'000 Ratio EL/VV 4.42% Ratio EL/PR 4.28% Vacant de la période 6.11% Vacant septembre 2020 2.57% CO2 17.13 B IDC 269.00 B Type HABITATION Type HABITATION Logements (nb / m2) 10 / 541 Logements (nb / m2) 9 / 1'228 Surfaces commerciales (m2) 62 Surfaces commerciales (m2) 122 Revenus locatifs 92'910 Revenus locatifs 119'612 État locatif (EL) annualisé 185'820 État locatif (EL) annualisé 260'896 Prix de revient 4'186'100 Prix de revient 7'001'364 Valeur vénale (VV) 4'408'000 Valeur vénale (VV) 6'220'000 Ratio EL/VV 4.22% Ratio EL/VV 4.19% Ratio EL/PR 4.44% Ratio EL/PR 3.73% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 9.19% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.69% REALSTONE SWISS PROPERTY 19 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 Bâle, Maulbeerstrasse 31 BERNE CO2 24.36 B IDC 439.00 D CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Type MIXTE 2 ) 132 / 8'871 Logements (nb / m2) Logements (nb / m 9 / 624 Surfaces commerciales (m2) 2'157 Surfaces commerciales (m2) 145 Revenus locatifs 1'518'969 86'784 Revenus locatifs État locatif (EL) annualisé 3'043'220 État locatif (EL) annualisé 188'088 Prix de revient 69'482'861 Prix de revient 3'649'441 Valeur vénale (VV) 72'400'000 Valeur vénale (VV) 3'728'000 Ratio EL/VV 4.20% Ratio EL/VV 5.05% Ratio EL/PR 4.38% Ratio EL/PR 5.15% Vacant de la période 0.51% Vacant de la période 7.83% Vacant septembre 2020 2.35% Vacant septembre 2020 7.72% Corminboeuf, Centre 32 FRIBOURG Ostermundigen, Bernstrasse 117, 119, 121, 121a-121e + Dr. Zuber-Strasse 2, 2a, 2b CO2 8.46 A IDC 297.00 C Type MIXTE Logements (nb / m2) 132 / 8'871 Surfaces commerciales (m2) 2'157 Revenus locatifs 1'518'969 État locatif (EL) annualisé 3'043'220 Prix de revient 69'482'861 Valeur vénale (VV) 72'400'000 Ratio EL/VV 4.20% Ratio EL/PR 4.38% Vacant de la période 0.51% Vacant septembre 2020 2.35% Fribourg, Arsenaux 15 CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 128 / 9'698 Surfaces commerciales (m2) 3'317 Revenus locatifs 1'167'881 État locatif (EL) annualisé 2'427'960 Prix de revient 45'480'893 Valeur vénale (VV) 46'540'000 Ratio EL/VV 5.22% Ratio EL/PR 5.34% Vacant de la période 3.83% Vacant septembre 2020 1.85% Fribourg, Jean-Marie-Musy 3 CO2 46.72 D CO2 56.88 E IDC 507.00 D IDC 767.00 F Type HABITATION Type MIXTE Logements (nb / m2) 9 / 668 Logements (nb / m2) 37 / 2'649 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 2'894 Revenus locatifs 57'550 Revenus locatifs 540'648 État locatif (EL) annualisé 125'040 État locatif (EL) annualisé 1'103'456 Prix de revient 2'150'751 Prix de revient 18'723'614 Valeur vénale (VV) 2'100'000 Valeur vénale (VV) 20'100'000 Ratio EL/VV 5.95% Ratio EL/VV 5.49% Ratio EL/PR 5.81% Ratio EL/PR 5.89% Vacant de la période 8.35% Vacant de la période 2.07% Vacant septembre 2020 14.40% Vacant septembre 2020 0.46% Fribourg, Jean-Marie-Musy 5 Fribourg, Rosiers 1 CO2 51.13 D CO2 31.75 C IDC 566.00 E IDC 392.00 C Type HABITATION Type HABITATION Type HABITATION Logements (nb / m2) 32 / 2'419 Logements (nb / m2) 32 / 2'432 Logements (nb / m2) 18 / 1'530 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 423 Revenus locatifs 213'552 Revenus locatifs 175'947 Revenus locatifs 180'184 État locatif (EL) annualisé 473'752 État locatif (EL) annualisé 365'124 État locatif (EL) annualisé 360'588 Prix de revient 9'292'681 Prix de revient 6'953'516 Prix de revient 8'360'331 Valeur vénale (VV) 8'570'000 Valeur vénale (VV) 7'570'000 Valeur vénale (VV) 8'200'000 Ratio EL/VV 5.53% Ratio EL/VV 4.82% Ratio EL/VV 4.40% Ratio EL/PR 5.10% Ratio EL/PR 5.25% Ratio EL/PR 4.31% Vacant de la période 10.25% Vacant de la période 3.35% Vacant de la période 0.11% Vacant septembre 2020 3.72% Vacant septembre 2020 0.64% Vacant septembre 2020 0.50% 20 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INVENTAIRE DES IMMEUBLES PAR CANTON (SUITE) GENÈVE CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 89 / 6'256 Surfaces commerciales (m2) 2'566 Revenus locatifs 1'636'113 État locatif (EL) annualisé 3'284'388 Prix de revient 70'429'421 Valeur vénale (VV) 74'990'000 Ratio EL/VV 4.38% Ratio EL/PR 4.66% Vacant de la période 0.51% Vacant septembre 2020 0.16% Genève, Montchoisy 7 Genève, Eugène-Pittard 34 Genève, Mon-Soleil 1A CO2 29.15 C IDC 365.00 C Type COMMERCIAL Type HABITATION Logements (nb / m2) - / - Logements (nb / m2) 12 / 1'086 Surfaces commerciales (m2) 2'029 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 704'676 Revenus locatifs 146'910 État locatif (EL) annualisé 1'410'312 État locatif (EL) annualisé 296'040 Prix de revient 35'570'820 Prix de revient 6'273'947 Valeur vénale (VV) 30'241'000 Valeur vénale (VV) 8'106'000 Ratio EL/VV 4.66% Ratio EL/VV 3.65% Ratio EL/PR 3.96% Ratio EL/PR 4.72% Vacant de la période 0.07% Vacant de la période 0.75% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.75% Meyrin, Champs-Fréchet 20 Meyrin, Champs-Fréchet 24 CO2 36.02 C CO2 24.34 B CO2 24.40 B IDC 469.00 D IDC 428.00 D IDC 427.00 D Type MIXTE Logements (nb / m2) 24 / 1'136 Surfaces commerciales (m2) 224 Revenus locatifs 260'931 État locatif (EL) annualisé 528'912 Prix de revient 9'573'121 Valeur vénale (VV) 13'923'000 Ratio EL/VV 3.80% Ratio EL/PR 5.52% Vacant de la période 1.51% Vacant septembre 2020 0.00% Type HABITATION Type MIXTE Logements (nb / m2) 12 / 1'056 Logements (nb / m2) 11 / 1'082 Surfaces commerciales (m2) 57 Surfaces commerciales (m2) 256 Revenus locatifs 131'338 Revenus locatifs 153'062 État locatif (EL) annualisé 264'396 État locatif (EL) annualisé 306'336 Prix de revient 5'037'227 Prix de revient 6'021'552 Valeur vénale (VV) 6'070'000 Valeur vénale (VV) 7'030'000 Ratio EL/VV 4.36% Ratio EL/VV 4.36% Ratio EL/PR 5.25% Ratio EL/PR 5.09% Vacant de la période 0.65% Vacant de la période 0.51% Vacant septembre 2020 0.59% Vacant septembre 2020 0.51% Meyrin, Gilbert 7 CO2 40.74 C IDC 452.00 D Type HABITATION Logements (nb / m2) 30 / 1'896 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 239'196 État locatif (EL) annualisé 478'392 Prix de revient 7'952'754 Valeur vénale (VV) 9'620'000 Ratio EL/VV 4.97% Ratio EL/PR 6.02% Vacant de la période 0.00% Vacant septembre 2020 0.00% LUCERNE CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 28 / 2'704 Surfaces commerciales (m2) 3'430 Revenus locatifs 429'363 État locatif (EL) annualisé 1'148'581 Prix de revient 22'845'506 Valeur vénale (VV) 21'100'000 Ratio EL/VV 5.44% Ratio EL/PR 5.03% Vacant de la période 25.64% Vacant septembre 2020 30.16% Ebikon, Zentralstrasse 10, 12 + Schulhausstr. 3a, 3b, 5a, 5b CO2 44.30 D IDC 476.00 D Type MIXTE Logements (nb / m2) 28 / 2'704 Surfaces commerciales (m2) 3'430 Revenus locatifs 429'363 État locatif (EL) annualisé 1'148'581 Prix de revient 22'845'506 Valeur vénale (VV) 21'100'000 Ratio EL/VV 5.44% Ratio EL/PR 5.03% Vacant de la période 25.64% Vacant septembre 2020 30.16% REALSTONE SWISS PROPERTY 21 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 NEUCHÂTEL La Chaux-de-Fonds,Cernil-Antoine9-11 La Chaux-de-Fonds,Cornes-Morel11-16,21-25,31-35,41-47➀ CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 397 / 31'566 Surfaces commerciales (m2) 4'870 Revenus locatifs 2'308'129 État locatif (EL) annualisé 4'820'834 Prix de revient 83'507'846 Valeur vénale (VV) 82'873'000 Ratio EL/VV 5.82% Ratio EL/PR 5.77% Vacant de la période 7.34% Vacant septembre 2020 7.30% Neuchâtel, Max Petitpierre 34, 36, 38 Type HABITATION Logements (nb / m2) 88 / 7'008 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 376'023 État locatif (EL) annualisé 822'242 Prix de revient 15'550'748 Valeur vénale (VV) 15'300'000 Ratio EL/VV 5.37% Ratio EL/PR 5.29% Vacant de la période 8.99% Vacant septembre 2020 6.30% SAINT-GALL CO2 24.76 B IDC 404.00 C Type HABITATION Logements (nb / m2) 294 / 23'112 Surfaces commerciales (m2) 3'644 Revenus locatifs 1'763'331 État locatif (EL) annualisé 3'641'340 Prix de revient 61'064'766 Valeur vénale (VV) 60'100'000 Ratio EL/VV 6.06% Ratio EL/PR 5.96% Vacant de la période 6.84% Vacant septembre 2020 7.48% St-Gall, Badstrasse 8 CO2 40.34 C IDC 456.00 D Type MIXTE Logements (nb / m2) 15 / 1'446 Surfaces commerciales (m2) 1'226 Revenus locatifs 168'775 État locatif (EL) annualisé 357'252 Prix de revient 6'892'332 Valeur vénale (VV) 7'473'000 Ratio EL/VV 4.78% Ratio EL/PR 5.18% Vacant de la période 5.52% Vacant septembre 2020 5.53% SCHAFFHOUSE CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 13 / 731 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 67'034 État locatif (EL) annualisé 149'352 Prix de revient 2'893'706 Valeur vénale (VV) 3'024'000 Ratio EL/VV 4.94% Ratio EL/PR 5.16% Vacant de la période 9.03% Vacant septembre 2020 26.68% Neuhausen am Rheinfall, Schwanenfelsstrasse 12, 12a, 12b CO2 50.64 D IDC 578.00 E Type HABITATION Logements (nb / m2) 13 / 731 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 67'034 État locatif (EL) annualisé 149'352 Prix de revient 2'893'706 Valeur vénale (VV) 3'024'000 Ratio EL/VV 4.94% Ratio EL/PR 5.16% Vacant de la période 9.03% Vacant septembre 2020 26.68% CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 25 / 2'400 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 189'474 État locatif (EL) annualisé 399'804 Prix de revient 9'379'088 Valeur vénale (VV) 8'312'000 Ratio EL/VV 4.81% Ratio EL/PR 4.26% Vacant de la période 5.55% Vacant septembre 2020 4.11% Immeuble en droit de superficie CO2 30.79 C IDC 388.00 C Type HABITATION Logements (nb / m2) 25 / 2'400 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 189'474 État locatif (EL) annualisé 399'804 Prix de revient 9'379'088 Valeur vénale (VV) 8'312'000 Ratio EL/VV 4.81% Ratio EL/PR 4.26% Vacant de la période 5.55% Vacant septembre 2020 4.11% 22 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INVENTAIRE DES IMMEUBLES PAR CANTON (SUITE) Siebnen, Glarnerstrasse 25, 25a SCHWYTZ THURGOVIE CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 20 / 989 Surfaces commerciales (m2) 206 Revenus locatifs 180'573 État locatif (EL) annualisé 427'007 Prix de revient 9'705'724 Valeur vénale (VV) 9'834'000 Ratio EL/VV 4.34% Ratio EL/PR 4.40% Vacant de la période 15.68% Vacant septembre 2020 13.77% Amriswil, Bahnhofstrasse 34 CO2 7.07 A IDC 707.00 F Type MIXTE Logements (nb / m2) 20 / 989 Surfaces commerciales (m2) 206 Revenus locatifs 180'573 État locatif (EL) annualisé 427'007 Prix de revient 9'705'724 Valeur vénale (VV) 9'834'000 Ratio EL/VV 4.34% Ratio EL/PR 4.40% Vacant de la période 15.68% Vacant septembre 2020 13.77% VALAIS CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 12 / 923 Surfaces commerciales (m2) 446 Revenus locatifs 108'337 État locatif (EL) annualisé 233'232 Prix de revient 4'640'026 Valeur vénale (VV) 4'886'000 Ratio EL/VV 4.77% Ratio EL/PR 5.03% Vacant de la période 5.56% Vacant septembre 2020 12.91% Saxon, Léman 29 CO2 55.29 D IDC 642.00 E CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Type MIXTE 2 ) - / - Logements (nb / m2) Logements (nb / m 12 / 923 Surfaces commerciales (m2) 4'238 Surfaces commerciales (m2) 446 Revenus locatifs 744'252 108'337 Revenus locatifs État locatif (EL) annualisé 1'488'500 État locatif (EL) annualisé 233'232 Prix de revient 24'915'727 Prix de revient 4'640'026 Valeur vénale (VV) 28'100'000 Valeur vénale (VV) 4'886'000 Ratio EL/VV 5.30% Ratio EL/VV 4.77% Ratio EL/PR 5.97% Ratio EL/PR 5.03% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 5.56% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 12.91% Aigle, Margencel 27, 29, 31 VAUD Type COMMERCIAL Logements (nb / m2) - / - Surfaces commerciales (m2) 4'238 Revenus locatifs 744'252 État locatif (EL) annualisé 1'488'500 Prix de revient 24'915'727 Valeur vénale (VV) 28'100'000 Ratio EL/VV 5.30% Ratio EL/PR 5.97% Vacant de la période 0.00% Vacant septembre 2020 0.00% Chavannes-près-Renens, Blancherie 46 CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Logements (nb / m2) 882 / 44'676 Surfaces commerciales (m2) 20'756 Revenus locatifs 7'780'496 État locatif (EL) annualisé 16'854'469 Prix de revient 338'465'619 Valeur vénale (VV) 374'905'000 Ratio EL/VV 4.50% Ratio EL/PR 4.98% Vacant de la période 3.52% Vacant septembre 2020 3.23% CO2 64.97 E CO2 44.81 D IDC 885.00 G IDC 519.00 D Type MIXTE Type HABITATION Logements (nb / m2) 19 / 1'276 Logements (nb / m2) 77 / 4'314 Surfaces commerciales (m2) 424 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 213'154 Revenus locatifs 504'583 État locatif (EL) annualisé 434'212 État locatif (EL) annualisé 1'018'332 Prix de revient 7'832'603 Prix de revient 19'349'783 Valeur vénale (VV) 7'170'000 Valeur vénale (VV) 20'276'000 Ratio EL/VV 6.06% Ratio EL/VV 5.02% Ratio EL/PR 5.54% Ratio EL/PR 5.26% Vacant de la période 2.33% Vacant de la période 0.88% Vacant septembre 2020 1.19% Vacant septembre 2020 3.51% REALSTONE SWISS PROPERTY 23 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 Chavannes-près-Renens, Glycines 12 Cheseaux-sur-Lausanne,Mon-Repos3-5 Crissier, Jura 4 CO2 56.47 D IDC 765.00 F Type HABITATION Type CONSTRUCTION Type HABITATION Logements (nb / m2) 20 / 907 Logements (nb / m2) - / - Logements (nb / m2) 56 / 2'637 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 123 Revenus locatifs 125'330 Revenus locatifs - Revenus locatifs 361'094 État locatif (EL) annualisé 256'980 État locatif (EL) annualisé - État locatif (EL) annualisé 740'328 Prix de revient 5'932'670 Prix de revient 9'281'086 Prix de revient 11'968'598 Valeur vénale (VV) 6'010'000 Valeur vénale (VV) 9'050'000 Valeur vénale (VV) 15'218'000 Ratio EL/VV 4.28% Ratio EL/VV 0.00% Ratio EL/VV 4.86% Ratio EL/PR 4.33% Ratio EL/PR 0.00% Ratio EL/PR 6.19% Vacant de la période 2.15% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 1.59% Vacant septembre 2020 1.74% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 1.91% Crissier, Jura 7 Lausanne, Berne 2 Lausanne, Bugnon 6, 8, 10 CO2 25.39 B IDC 454.00 D Type COMMERCIAL Type HABITATION Type HABITATION Logements (nb / m2) - / - Logements (nb / m2) 41 / 872 Logements (nb / m2) 47 / 2'606 Surfaces commerciales (m2) 465 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 494 Revenus locatifs 33'438 Revenus locatifs 188'819 Revenus locatifs 379'300 État locatif (EL) annualisé 66'876 État locatif (EL) annualisé 377'635 État locatif (EL) annualisé 760'356 Prix de revient 1'492'937 Prix de revient 11'445'099 Prix de revient 9'892'893 Valeur vénale (VV) 1'520'000 Valeur vénale (VV) 12'213'000 Valeur vénale (VV) 15'791'000 Ratio EL/VV 4.40% Ratio EL/VV 3.09% Ratio EL/VV 4.82% Ratio EL/PR 4.48% Ratio EL/PR 3.30% Ratio EL/PR 7.69% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 0.29% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.98% Lausanne, Chailly 2 Lausanne, Echallens 100, 102 + Avelines 1 Lausanne, Industrie 9-11 CO2 27.52 C CO2 52.53 D CO2 20.96 B IDC 500.00 D IDC 676.00 E IDC 353.00 C Type COMMERCIAL Type MIXTE Type HABITATION Logements (nb / m2) 9 / 695 Logements (nb / m2) 79 / 3'620 Logements (nb / m2) 37 / 2'065 Surfaces commerciales (m2) 370 Surfaces commerciales (m2) 2'685 Surfaces commerciales (m2) 377 Revenus locatifs 103'452 Revenus locatifs 622'157 Revenus locatifs 292'673 État locatif (EL) annualisé 218'904 État locatif (EL) annualisé 1'248'900 État locatif (EL) annualisé 586'776 Prix de revient 6'342'517 Prix de revient 19'244'162 Prix de revient 8'534'702 Valeur vénale (VV) 6'778'000 Valeur vénale (VV) 26'550'000 Valeur vénale (VV) 12'073'000 Ratio EL/VV 3.23% Ratio EL/VV 4.70% Ratio EL/VV 4.86% Ratio EL/PR 3.45% Ratio EL/PR 6.49% Ratio EL/PR 6.88% Vacant de la période 5.48% Vacant de la période 0.38% Vacant de la période 0.24% Vacant septembre 2020 5.48% Vacant septembre 2020 0.61% Vacant septembre 2020 0.00% 24 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INVENTAIRE DES IMMEUBLES PAR CANTON (SUITE) Lausanne, Ouchy 10-12 Lausanne, Pavement 75, 75A Lausanne, Rosiers 2 CO2 32.12 C CO2 52.54 D IDC 400.00 C IDC 698.00 E Type COMMERCIAL Type MIXTE Type HABITATION Logements (nb / m2) - / - Logements (nb / m2) 15 / 847 Logements (nb / m2) 32 / 1'123 Surfaces commerciales (m2) 1'080 Surfaces commerciales (m2) 180 Surfaces commerciales (m2) 173 Revenus locatifs 192'000 Revenus locatifs 164'598 Revenus locatifs 250'741 État locatif (EL) annualisé 384'000 État locatif (EL) annualisé 331'896 État locatif (EL) annualisé 503'076 Prix de revient 8'144'797 Prix de revient 5'816'827 Prix de revient 8'175'697 Valeur vénale (VV) 7'980'000 Valeur vénale (VV) 7'679'000 Valeur vénale (VV) 10'240'000 Ratio EL/VV 4.81% Ratio EL/VV 4.32% Ratio EL/VV 4.91% Ratio EL/PR 4.71% Ratio EL/PR 5.71% Ratio EL/PR 6.15% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 0.36% Vacant de la période 0.40% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.36% Vacant septembre 2020 0.12% Lausanne, Rosiers 3 Lausanne, Rosiers 4 Lausanne, Rosiers 5 CO2 50.22 D CO2 64.26 E CO2 64.35 E IDC 676.00 E IDC 878.00 G IDC 879.00 G Type HABITATION Type HABITATION Type HABITATION Logements (nb / m2) 37 / 1'581 Logements (nb / m2) 45 / 1'606 Logements (nb / m2) 42 / 1'484 Surfaces commerciales (m2) 115 Surfaces commerciales (m2) 270 Surfaces commerciales (m2) 110 Revenus locatifs 287'039 Revenus locatifs 303'426 Revenus locatifs 286'947 État locatif (EL) annualisé 573'672 État locatif (EL) annualisé 606'852 État locatif (EL) annualisé 576'024 Prix de revient 9'137'090 Prix de revient 9'983'275 Prix de revient 9'466'937 Valeur vénale (VV) 11'400'000 Valeur vénale (VV) 12'400'000 Valeur vénale (VV) 12'400'000 Ratio EL/VV 5.03% Ratio EL/VV 4.89% Ratio EL/VV 4.65% Ratio EL/PR 6.28% Ratio EL/PR 6.08% Ratio EL/PR 6.08% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 0.65% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.00% Lausanne, Théâtre 7 Montreux, Grand-Rue 90, 92 Nyon, Redoute 1-3 CO2 32.63 C IDC 265.00 B Type COMMERCIAL Type COMMERCIAL Type HABITATION Logements (nb / m2) - / - Logements (nb / m2) 10 / 1'354 Logements (nb / m2) 25 / 1'535 Surfaces commerciales (m2) 5'193 Surfaces commerciales (m2) 7'724 Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 613'333 Revenus locatifs 1'004'975 Revenus locatifs 200'598 État locatif (EL) annualisé 1'461'596 État locatif (EL) annualisé 2'151'394 État locatif (EL) annualisé 395'316 Prix de revient 34'753'630 Prix de revient 42'933'869 Prix de revient 8'688'505 Valeur vénale (VV) 33'819'000 Valeur vénale (VV) 42'300'000 Valeur vénale (VV) 8'751'000 Ratio EL/VV 4.32% Ratio EL/VV 5.09% Ratio EL/VV 4.52% Ratio EL/PR 4.21% Ratio EL/PR 5.01% Ratio EL/PR 4.55% Vacant de la période 16.36% Vacant de la période 5.12% Vacant de la période 0.00% Vacant septembre 2020 16.24% Vacant septembre 2020 5.09% Vacant septembre 2020 0.00% REALSTONE SWISS PROPERTY 25 RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 Puidoux, Publoz 13, 15 Puidoux, Sous-la-Ville 8 Renens, Crissier 9b CO2 16.19 B IDC 225.00 B Type HABITATION Type HABITATION Type HABITATION Logements (nb / m2) 91 / 5'794 Logements (nb / m2) 64 / 2'436 Logements (nb / m2) 32 / 941 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) - Revenus locatifs 666'789 Revenus locatifs - Revenus locatifs 155'369 État locatif (EL) annualisé 1'342'158 État locatif (EL) annualisé 707'928 État locatif (EL) annualisé 318'588 Prix de revient 23'612'258 Prix de revient 18'646'100 Prix de revient 10'000'226 Valeur vénale (VV) 26'013'000 Valeur vénale (VV) 18'420'000 Valeur vénale (VV) 9'860'000 Ratio EL/VV 5.16% Ratio EL/VV 3.84% Ratio EL/VV 3.23% Ratio EL/PR 5.68% Ratio EL/PR 3.80% Ratio EL/PR 3.19% Vacant de la période 0.67% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 2.47% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 0.56% Vevey, Maronniers 8-10 Vevey, Quai de Copet 6-7-8-9 Yverdon, St-Roch 4, 6, 8 + Plaines 53 CO2 29.26 C IDC 335.00 C Type HABITATION Type HABITATION Type MIXTE Logements (nb / m2) 30 / 1'782 Logements (nb / m2) 46 / 2'766 Logements (nb / m2) 13 / 1'478 Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 844 Revenus locatifs 218'510 Revenus locatifs 290'471 Revenus locatifs 234'660 État locatif (EL) annualisé 437'220 État locatif (EL) annualisé 637'250 État locatif (EL) annualisé 473'220 Prix de revient 6'988'284 Prix de revient 18'319'768 Prix de revient 8'471'315 Valeur vénale (VV) 9'499'000 Valeur vénale (VV) 17'800'000 Valeur vénale (VV) 9'274'000 Ratio EL/VV 4.60% Ratio EL/VV 3.58% Ratio EL/VV 5.10% Ratio EL/PR 6.26% Ratio EL/PR 3.48% Ratio EL/PR 5.59% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 8.87% Vacant de la période 0.78% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 8.02% Vacant septembre 2020 0.00% Yvonand, Grand-Rue 31 Affoltern am Albis, Zürichstrasse 49-55 + Marktplatz 2-5➀ ZURICH CHIFFRES RÉSUMÉS DU CANTON Type HABITATION 2 ) 70 / 5'896 Logements (nb / m2) Logements (nb / m 15 / 957 Surfaces commerciales (m2) 42'536 Surfaces commerciales (m2) 129 Revenus locatifs 5'322'179 87'040 Revenus locatifs État locatif (EL) annualisé 10'784'376 État locatif (EL) annualisé 244'980 Prix de revient 200'101'646 Prix de revient 4'009'991 Valeur vénale (VV) 208'080'000 Valeur vénale (VV) 4'421'000 Ratio EL/VV 5.18% Ratio EL/VV 5.54% Ratio EL/PR 5.39% Ratio EL/PR 6.11% Vacant de la période 1.63% Vacant de la période 28.89% Vacant septembre 2020 1.79% Vacant septembre 2020 16.61% Immeuble en droit de superficie. CO2 6.95 A Type COMMERCIAL Logements (nb / m2) 25 / 2'665 Surfaces commerciales (m2) 3'113 Revenus locatifs 664'766 État locatif (EL) annualisé 1'347'245 Prix de revient 25'863'788 Valeur vénale (VV) 26'000'000 Ratio EL/VV 5.18% Ratio EL/PR 5.21% Vacant de la période 3.35% Vacant septembre 2020 2.80% 26 REALSTONE SWISS PROPERTY RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2020 INVENTAIRE DES IMMEUBLES PAR CANTON (SUITE) Dällikon, Chilenaustrasse 19, 21, 23, 25 Horgen, Neugasse 18 Kloten, Schaffhauserstrasse 146 CO2 61.89 E CO2 4.93 A CO2 39.50 D IDC 719.00 F IDC 399.00 C IDC 383.00 C Type HABITATION Type COMMERCIAL Type COMMERCIAL Logements (nb / m2) 24 / 1'950 Logements (nb / m2) - / - Logements (nb / m2) - / - Surfaces commerciales (m2) - Surfaces commerciales (m2) 32'221 Surfaces commerciales (m2) 4'433 Revenus locatifs 189'692 Revenus locatifs 3'493'236 Revenus locatifs 490'600 État locatif (EL) annualisé 378'702 État locatif (EL) annualisé 6'986'472 État locatif (EL) annualisé 1'037'179 Prix de revient 7'785'316 Prix de revient 125'390'483 Prix de revient 18'430'994 Valeur vénale (VV) 8'167'000 Valeur vénale (VV) 134'130'000 Valeur vénale (VV) 16'500'000 Ratio EL/VV 4.64% Ratio EL/VV 5.21% Ratio EL/VV 6.29% Ratio EL/PR 4.86% Ratio EL/PR 5.57% Ratio EL/PR 5.63% Vacant de la période 0.49% Vacant de la période 0.00% Vacant de la période 5.40% Vacant septembre 2020 0.44% Vacant septembre 2020 0.00% Vacant septembre 2020 5.40% Richterswil, Chrüzweg 4, 6 + Poststrasse 11a, 11b Zurich, Albulastrasse 57 CO2 24.32 C IDC 268.00 B Type MIXTE Type COMMERCIAL Logements (nb / m2) 21 / 1'281 Logements (nb / m2) - / - Surfaces commerciales (m2) 456 Surfaces commerciales (m2) 2'313 Revenus locatifs 182'401 Revenus locatifs 301'484 État locatif (EL) annualisé 379'820 État locatif (EL) annualisé 654'958 Prix de revient 10'865'693 Prix de revient 11'765'372 Valeur vénale (VV) 10'600'000 Valeur vénale (VV) 12'683'000 Ratio EL/VV 3.58% Ratio EL/VV 5.16% Ratio EL/PR 3.50% Ratio EL/PR 5.57% Vacant de la période 4.08% Vacant de la période 8.60% Vacant septembre 2020 4.19% Vacant septembre 2020 12.30% Les ratios énergétiques CO2 et IDC sont en cours de calcul pour l'ensemble des immeubles. L'étiquette énergétique varie de A à G Emissions de CO 2 -> kg de CO /m2 L'indice de dépense de chaleur (IDC) -> MJ/m2 2 REALSTONE SA Headquarters Branch Representative office www.realstone.ch Av. d'Ouchy 6 Bleicherweg 33 Esplanade de Pont-Rouge 2 1006 Lausanne 8002 Zürich 1212 Grand-Lancy + 41 58 262 00 00 +41 58 262 00 47 +41 58 262 00 30 Attachments Original document

