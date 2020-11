Realstone Swiss Property : une bonne performance du fonds accompagnée d'un résultat semestriel enthousiasmant

La fortune totale du fonds Realstone Swiss Property a progressé de 3.0% depuis la fin du précédent exercice, s'élevant à CHF 1'185.9 millions au 30 septembre 2020. Cette augmentation s'explique d'une part par les investissements consentis pour les travaux en cours décrits ci-dessus et d'autre part par l'acquisition d'un immeuble résidentiel comprenant 64 logements à Puidoux (VD) et disposant d'une importante réserve locative. Outre cet achat, l'augmentation de capital de juillet a également permis une réduction des engagements hypothécaires. Le coefficient d'endettement est ainsi passé à 26.57%.

Le fonds Realstone Swiss Property réalise une bonne performance sur la première moitié de l'exercice 2020- 2021, avec des résultats semestriels au 30 septembre 2020 enthousiasmants. Fort du succès de l'augmentation de capital de CHF 54 millions effectuée en juillet dernier, le fonds poursuit la stratégie de valorisation de son parc immobilier. Dans cette ligne, les travaux de surélévations des immeubles lausannois de la route de Berne 2 (livraison février 2021) et de l'avenue de Chailly 2 (juin 2021) se poursuivent à bon rythme selon le calendrier établi, tout comme la construction des bâtiments du chemin de Mon Repos 3 et 5

L'ensemble des charges augmente de 3.1%, passant de CHF 13.9 millions à CHF 14.3 millions, soit une hausse moindre que celle des revenus. Les frais imputés aux immeubles sont stables malgré l'augmentation de la fortune. Il en découle une réjouissante croissance de la marge d'exploitation EBIT qui passe de 61.76% au 30 septembre 2019 à 63.02% au 30 septembre 2020. Il faut également noter que les effets de marché sont négligeables dans ce rapport semestriel car très peu de réévaluations d'immeubles sont effectuées lors de la clôture semestrielle.

Par ailleurs, tout en ayant augmenté le nombre de parts du fonds en juillet dernier - passées de 6'570'357 à 7'008'380 - un dividende stable est assuré pour l'exercice.

Perspectives durables et regroupement avec le Realstone Development Fund

La stratégie du fonds Realstone Swiss Property et la gestion dynamique de ses actifs continuent de porter ses fruits et en font l'un des produits les plus intéressants, stables et solides du marché suisse des fonds immobiliers. Son positionnement sur des immeubles résidentiels jouissant d'un bon emplacement dans les centres urbains du pays lui garantissent une résistance éprouvée face à la situation sanitaire actuelle.

La Direction de fonds Realstone SA envisage de regrouper les fonds Realstone Swiss Property et Realstone Development Fund au 31 mars 2021, sous réserve de l'approbation de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Cette mesure permettra de poursuivre la stratégie de création de valeur par l'optimisation du parc immobilier existant et le développement de nouveaux projets tout en renforçant le positionnement résidentiel et durable du fonds, conformément à la stratégie initiale des deux fonds. En effet, le Realstone Development Fund détient des immeubles de logements neufs qui répondent à des critères très élevés en matière de durabilité, puisque ce parc possède le meilleur indice d'émissions de CO2 de Suisse avec 19 kg/m2 contre une moyenne nationale de 35 kg/m2. A noter que sur les 10 projets réalisés par ce fonds, 7 sont déjà terminés et loués.

Outre un rajeunissement du parc, le regroupement des deux fonds apportera une optimisation des coûts de gestion ainsi qu'une meilleure diversification des risques immobiliers. Il favorisera également le volume d'échange des parts en bourse et augmentera la liquidité. Enfin, cette fusion renforcera la position parmi les leaders des fonds immobiliers résidentiels suisses avec une valeur de marché totale des actifs sous gestion qui s'élèvera à CHF 2'119.1 millions.

Le rapport semestriel au 30 septembre 2020 est disponible sur ce lien : Rapport semestriel RSP 2020

Contact auprès du gestionnaire Solvalor fund management SA

Julian Reymond, directeur / 058 404 03 10 / julian.reymond@solvalor.ch

DISCLAIMER Ces documents et leurs éventuelles annexes ont été préparés à titre d'information seulement et n'ont pas force de loi. Ils ne constituent pas une recommandation d'achat et ne doivent pas servir de base à un quelconque investissement. Les performances historiques des fonds de placement ne représentent pas un indicateur des performances courantes ou futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les informations contenues sur les sites web ne peuvent pas être considérées comme des conseils d'ordre juridique, fiscal ou autre. Il est vivement cons eillé aux investisseurs intéressés par les fonds de consulter un spécialiste (intermédiaire financier professionnel) avant de prendre une décision de placement. La publication de documents hors de Suisse peut être soumise à certaines restrictions.