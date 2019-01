Realstone crée une fondation de placement pour les caisses de pension

Zurich (awp) - La société de fonds immobiliers Realstone crée une fondation de placement à destination des caisses de pension suisses. Prénommée Realstone Fondation de Placement, la structure est constituée de deux groupes de placement, direct et indirect, a expliqué l'entreprise lundi.

Le premier groupe de placement, Realstone Immobilier Résidentiel Suisse (RIRS), investit de manière directe dans un portefeuille immobilier suisse constitué à 70% d'objets résidentiels, détaille le communiqué. Ces investissements seront gérés "de manière dynamique mais prudente", avec un objectif de rendement sur fonds propres estimé à 3,5%.

Le second groupe de placement, Realstone Immobilier Indirect Suisse (RIIS), investit de manière indirecte dans un portefeuille de titres immobiliers suisse. Son univers d'investissement se compose des fonds de placement immobiliers cotés et non cotés, de sociétés immobilières cotées, ou encore de fondations de placement immobilières.

La création de la nouvelle structure répond aux attentes des caisses de pension, qui représentent une part "importante" des investisseurs des fonds de placements gérés par le groupe Realstone, assure la société dans son communiqué.

