Rebond de l'indice des directeurs d'achats en Suisse (PMI)

Zurich (awp) - Les directeurs d'achats des sociétés industrielles suisses ont connu un regain d'optimisme surprenant en août. Ils s'étaient montrés plus prudents les derniers mois.

L'indice PMI des directeurs d'achats s'est enrobé de 2,9 points sur un mois pour se fixer à 64,8 points, selon les indications fournies lundi par Credit Suisse et le site procure.ch. Cet indicateur se rapproche ainsi des records atteints en 2017 et 2018, avec un plus haut de 65 points.

Le niveau du mois d'août dépasse nettement les attentes des économistes interrogés par AWP, qui tablaient sur un indice PMI entre 60,0 et 62,0 points.

Cette évolution relègue en arrière-plan toutes les inquiétudes qui ont pu faire les gros titres dernièrement, entre les litiges commerciaux, le protectionnisme et la remontée du franc. L'industrie suisse est sur la bonne voie, selon les spécialistes de la grande banque.

La plupart des sous-indices enregistrent une hausse. "Production" connaît la progression la plus forte, juste derrière "carnet de commandes".

Contrairement au PMI manufacturier, l'indice relevant du secteur des services a reculé de 5,7 points à 58,2 points. Credit Suisse met en garde contre une surinterprétation de cette baisse. La grande banque souligne que l'indice demeure au-dessus de 50 points, un niveau solide.

Avec le baromètre conjoncturel du KOF, le PMI constitue l'un des plus importants indicateurs relatant l'évolution économique de la suisse.

