Montréal (awp/afp) - L'inflation a progressé au Canada en juillet, atteignant 3,3% sur un an, contrairement aux attentes, à cause de l'évolution des prix de l'essence qui avaient "fortement baissé" en juillet 2022 et de la hausse des taux d'intérêt hypothécaire, selon les données de Statistiques Canada publiées mardi.

"Les prix de l'essence ont affiché une baisse de 12,9% d'une année à l'autre en juillet, après avoir enregistré une diminution de 21,6% en juin", souligne Statistiques Canada dans un communiqué.

En juin, l'indice des prix à la consommation (IPC) avait progressé de 2,8% sur un an, soit le plus bas niveau depuis mars 2021.

"L'indice du coût de l'intérêt hypothécaire (+30,6 %) a affiché une fois de plus une progression d'une année à l'autre sans précédent et est demeuré le principal facteur à l'origine de la hausse de l'inflation globale", ajoute l'Institut.

Par ailleurs les coûts d'électricité ont explosé (+127%) le mois dernier en Alberta, province de l'ouest du pays, en raison de la "forte demande estivale" et la suppression des programmes de remboursement provinciaux.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Canadiens", a commenté l'économiste de CIBC Katherine Judge, précisant que la hausse des prix de 3,3% en juillet est "bien au-dessus des attentes généralisées de 3%".

S'ajoutant à la crise du logement, la hausse du coût de la vie est un problème récurrent au Canada, faisant notamment exploser la demande pour les banques alimentaires.

"Même si les prix dans les épiceries sont demeurés élevés, leur croissance a ralenti d'une année à l'autre", a cependant expliqué Statistiques Canada, précisant qu'ils ont augmenté de 8,5% en juillet.

En septembre l'an dernier, Ottawa avait annoncé des mesures financières pour venir en aide aux ménages canadiens afin de faire face à l'inflation, qui a atteint en juin 2022 des niveaux jamais vus en plusieurs décennies.

La Banque du Canada, qui a une fois de plus augmenté son taux directeur le mois dernier pour le porter à 5% -- le plus haut niveau en 22 ans --, doit prendre une nouvelle décision sur les taux le 6 septembre.

En juillet, elle avait indiqué être "déterminée à rétablir la stabilité des prix pour la population canadienne".

La CIBC prévoit "une hausse finale de 25 points de pourcentage" des taux de la banque centrale, tandis que la banque Desjardins s'attend au maintien du taux directeur.

