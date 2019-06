Rebond des Bourses chinoises dans l'espoir d'une percée commerciale

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont rebondi mardi, les investisseurs voulant croire que la réunion clé entre Donald Trump et Xi Jinping samedi en marge du G20 débouchera sur une résolution de la guerre commerciale sino-américaine.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a fini en nette hausse de 1,42% à 28'621,42 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shangai n'était pas en reste (+0,69% à 2996,79 points) tandis que celui de Shenzhen a progressé de 1,09%, à 1577,56 points.

Les propos de Donald Trump sur Fox News, selon lesquels les Etats-Unis avaient un "plan B" en cas d'échec des pourparlers, ont laissé de marbre les investisseurs, d'autant qu'ils sont intervenus après ceux de son secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui s'est montré, lui, optimiste.

"Nous avons parcouru environ 90% du chemin (vers un accord) et je pense qu'il est possible que nous y parvenions" lors du sommet du G20, qui réunira vendredi et samedi à Osaka les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt premières économies mondiales, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision CNBC depuis Bahreïn.

"Le marché n'est pas réactif à ce genre de phrases étant donné que ce n'est pas la première fois que Trump et Mnuchin jouent le scénario du +bon et mauvais flic+", a déclaré Stephen Innes, de Vanguard Markets.

Les investisseurs se contentent d'attendre la réunion de samedi, dans l'espoir qu'il y aura du concret. Une "photo de famille" harmonieuse au G20 pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes du marché, pronostique l'analyste, même si d'autres opérateurs n'attendent pas d'accord commercial majeur mais plutôt le lancement d'une nouvelle salve de discussions.

Sur le front des valeurs, les entreprises du secteur de l'énergie ont tiré la cote à Hong Kong après la remontée des prix du pétrole mercredi sur fond de baisse des stocks américains, la plus forte depuis septembre 2016.

La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a ainsi bondi de 1,36% à 13,46 dollars de Hong Kong (HKD) et PetroChina de 1,16% à 4,35 HKD, tandis que Sinopec a gagné 0,94% à 5,35 HKD.

Reflétant l'optimisme du marché, les valeurs du secteur de la consommation ont progressé, à l'image du géant de l'alcool Kweichow Moutai, qui a dépassé la barre des 1.000 yuans en séance, une première. L'action a finalement clôturé en hausse de 1,68%, à 996,35 yuans.

afp/buc