Rebond des Marchés pour la Semaine de Thanksgiving

Les marchés actions ont globalement fait preuve de vigueur en cette dernière semaine de novembre, malgré la publication de données macros très mitigées sur le mois d’octobre. Ainsi, les bénéfices de l’industrie chinoise ont chuté de 9.9%, d’une année sur l’autre, la confiance du consommateur américain a reculé et les ventes de logements neufs ont baissé de 0.7%, la production industrielle globale de la Corée du Sud glisse de 0.4%, les ventes au détail en Allemagne décroissent de 1.9% et elles s’effondrent même au Japon de 14.4% d’un mois sur l’autre. En revanche, la croissance de l’économie américaine remonte au 3ème trimestre, au lieu de se tasser comme estimé initialement. Par ailleurs, le nombre d’inscriptions au chomage diminue une fois de plus. Enfin, le patron de la Réserve Fédérale a adopté un ton optimiste durant son discours de lundi dans lequel il a décrit l’expansion américaine comme un verre plus qu’à moitié rempli.

Le Dow Jones a finalement pris +0.63% au cours de la semaine. Le S&P500 a gagné +0.99% et le Nasdaq Composite +1.71%. Il faut aussi souligner la surperformance des petites capitalisations vis-à-vis des plus grandes, comme l’atteste le bond hebdomadaire réalisé par le Russell2000 (+2.24%).

Le marché japonais a suivi la même tendance (Nikkei225 : +0.78%). Les marchés européens ont également progressé, quoique dans une moindre mesure (EuroStoxx50 : +0.44%, FTSE : +0.27%). En revanche, Hong Kong a perdu -0.84%, malgré les débuts en fanfare de l’action Alibaba (levée de l’ordre de 10 milliards d’euros). Même tendance pour les marchés émergents (-0.81%).

En fait, les pertes se sont surtout matérialisées après la fête de Thanksgiving, les marchés se retournant suite à la signature par Donald Trump d’une loi, initialement adoptée par le Congrès, soutenant les manifestants de Hong Kong, ce qui a évidemment suscité l’ire de Pékin et ravivé les inquiétudes sur le front commercial, d’autant que les chinois insistaient simultanément pour une forte réduction des droits de douane américains dans le cadre d’un accord dit de phase 1.

La plupart des secteurs S&P finissaient cependant la semaine dans le vert, la tech (+1.73%) et les biens de consommation discrétionnaire (+1.76%) étant en pointe, tandis que l’énergie peinait (-1.55%) en raison de la chute des prix du brut (le WTI terminant à $55.17 le baril en clôture, soit un recul hebdomadaire de 4.5%).

Les rendements des emprunts d’Etat sont restés quasiment inchangés alors que les obligations d’entreprise reprenaient de la hauteur (IG en hausse de +0.13% en Europe et de +0.31% aux Etats-Unis, titres à haut rendement en progression de +0.63% en Europe et de +0.46% aux Etats-Unis). A l’opposé, la dette émergente en devises locales a enregistré sa quatrième semaine de baisse d’affilée (-0.48%).

