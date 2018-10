Bourse de Paris : Rebond des actions chinoises avant l'ouverture européenne

La politique, et la géopolitique, dominent toujours l'actualité financière. Le front sino-américain est toujours le plus problématique, d'autant que c'est aussi celui qui évolue le moins. Mais Washington a plusieurs fers au feu. La preuve avec l'annonce du retrait d'un accord nucléaire avec la Russie. Une fermeté qui tranche avec la mansuétude affichée avec l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'affaire Khashoggi. La doctrine "America First" de Donald Trump, "Les Etats-Unis d'abord", continue à être appliquée à la lettre par le Président américain, qui passera un test important début novembre avec les élections de mi-mandat.



En Europe, c'est le chaos au nord et au sud. Theresa May va informer aujourd'hui le Parlement britannique qu'un accord sur le Brexit est prêt à 95%. Les derniers 5% concernent toujours l'épineuse question de la frontière nord-irlandaise. Mais ce n'est pas le seul écueil pour la Première ministre, qui n'est même pas sûre que l'accord ainsi ficelé sera validé par la Chambre. En Italie, le budget 2019 a toutes les chances d'être retoqué par Bruxelles en milieu de semaine. Moody's a abaissé la notation souveraine transalpine d'un cran, à "Baa3". Paradoxalement, cette décision a rasséréné les investisseurs, qui craignaient un jugement plus radical de la part de l'agence de notation. Mais l'Italie reste un point de tension majeur en Europe.



En bourse, la saison des publications continue, dans une ambiance tendue. Le tableau ci-dessous illustre les variations des principaux indices depuis le début de l'année (colonne encadrée en rouge). Si les indices américains parviennent à garder la tête hors de l'eau, on constate des replis à deux chiffres en Allemagne, en Chine, à Hong Kong, en Espagne ou en Italie. Une tendance légèrement atténuée ce matin en Asie avec de beaux rebonds à Shanghai et à Hong Kong. Les indicateurs avancés sont légèrement haussiers en Europe autour de 8h00.





Evolution des principaux indices depuis le 1er janvier (Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir)



En Europe, Ryanair, Klépierre,



Les temps forts économiques du jour



Il n'y aura pas d'indicateur économique majeur dans le monde aujourd'hui. L'agenda comprend toutefois l'indice toutes industries japonais (6h30), le rapport mensuel de la banque centrale allemande (12h00) et les ventes de gros mensuelles du Canada (14h30).



L'euro grappille quelques cents face au dollar à 1,15171. L'once d'or est ferme à 1 228 USD. Le Brent flirte à nouveau avec les 80 USD (+0,14%), tandis que le WTI se négocie 68,49 USD.



Les principaux changements de recommandations

