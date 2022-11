Rebond des actions en Europe, baisse du dollar, espoir en Chine

PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse vendredi à la faveur d'un regain d'appétit pour le risque lié aux nouvelles en provenance de Chine après deux séances consécutives dans le rouge marquées par les annonces des banques centrales.



À Paris, le CAC 40 prend 0,92% à 6301,03 points vers 08h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,71% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,75%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,74%, le FTSEurofirst 300 de 0,59% et le Stoxx 600 de 0,72%.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 parisien gagne à ce stade 0,45% et le Stoxx 600 paneuropéen 0,40%.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent également un rebond après quatre séances de baisse d'affilée liée à la Fed et aux propos de son président Jerome Powell jugeant une pause dans le resserrement monétaire "très prématurée".



La Banque d'Angleterre (BoE) de son côté a insisté sur le risque de récession de l'économie britannique après une hausse de trois quarts de point de ses taux.



En attendant le rapport sur l'emploi américain, la tendance positive sur les marchés d'actions est alimentée par la Chine. L'espoir d'un assouplissement des restrictions sanitaires dans le pays s'est renforcé, tandis qu'une information rapportée par l'agence Bloomberg indique que les premières inspections américaines des documents d'audit des sociétés chinoises cotées à Wall Street se sont achevées plus tôt que prévu, signe d'un satisfecit de Washington.



Le reflux de l'aversion au risque se traduit par un repli du dollar, de 0,32% face aux grandes devises, alors que la monnaie américaine a touché jeudi un sommet de deux semaines. Les rendements obligataires en Europe reculent également, le dix ans allemand s'affichant à 2,22%, tandis que son équivalent américain est pratiquement stable à 4,13%.



Parmi les grands compartiments de la cote européenne, le rebond profite en premier lieu aux secteurs exposés à la Chine comme les ressources de base (+3,75%), l'automobile



(+1,01%) et le luxe.



Les groupes miniers Anglo American et Rio Tinto



avancent respectivement de 6,30% et de 4,90%, tandis que Richemont , Kering , LVMH , Hermès



prennent de 1,74% à 3,79%.



Dans l'automobile, Renault gagne 0,95% alors que le directeur général de Nissan a précisé que les discussions entre les deux groupes portent sur les investissements dans l'électrique.



Le compartiment bancaire (+1,07%) est également recherché après les résultats meilleurs que prévu de Société générale (+5,68%) au troisième trimestre. BNP Paribas , Crédit agricole et Commerzbank



gagnent de 0,7% à 2,03%.



Les résultats ou prévisions trimestriels de JCDecaux



(+11,93%), Eiffage (+0,50%) et Pirelli



(+4,51%) sont salués, tandis que ceux d'Euronext



(-5,46%), Enel (-2,78%) et Leonardo (-6,27%)ont déçu. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)