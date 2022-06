Rebond des actions européennes avec le luxe et les matières premières

PARIS, 6 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance lundi grâce aux compartiments des matières premières et au luxe, dans le sillage de l'élan donné par Tokyo et les contrats à terme à Wall Street, dans un marché globalement calme en raison de la Pentecôte. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 1,06% à 6.554,19 points vers 8h20 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,85%. À Londres, le FTSE avance de 1,27% après quatre jours de fermeture liée aux célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. La reprise de la séance à Londres pourrait cependant être agitée, le Premier ministre britannique Boris Johnson devant faire face à un vote de confiance des députés de son parti dans le courant de la journée en raison du "Partygate". L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 1,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,87% et le Stoxx 600 de 0,81%. Alors que l'inflation et les taux d'intérêt restent des facteurs dominants, les investisseurs attendent jeudi la réunion du conseil des gouverneurs de Banque centrale européenne (BCE) et vendredi les statistiques des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai. Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour. À Tokyo, l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,56% à à 27.915,89 points, soit un pic de deux mois, porté par le compartiment de l'énergie et le rebond des valeurs technologiques comme Nintendo . À Wall Street, où la séance s'est soldée vendredi par une baisse après la publication des données sur l'emploi aux Etats-Unis qui ont amenuisé l'espoir de voir la Réserve fédérale (Fed) marquer une pause dans son resserrement monétaire, les contrats à terme sur indices indiquent une ouverture en hausse lundi de 0,5% à 0,9%, grâce notamment au redressement des grandes valeurs technologiques. En Europe, hormis la santé (-0,11%) tous les autres grands secteurs de la cote évoluent dans le vert, les ressources de base (+1,09%), l'énergie (+1,09%) et la consommation (+0,80%) étant en tête. La tendance positive sur les valeurs minières et le luxe est liée aux nouvelles mesures d'assouplissement des restrictions sanitaires à Pékin et à Shanghaï, ce qui pourrait doper la demande chinoise. Kering , LVMH , Richemont avancent de 0,8% à 1%, tandis que TotalEnergies , Eni et BP prennent de 1,7% à 2,8%. Dans les autres secteurs, Eat Takeaway.com bondit de 4,33% après une information du Times selon laquelle le cofondateur de Grubhub, Matt Maloney, étudie un rachat de la filiale américaine du spécialiste néerlandais de la livraison de repas. BAE Systems , en hausse de 1,56%, profite du relèvement de son objectif de cours par Jefferies, l'intermédiaire estimant que le groupe britannique de défense va lancer un nouveau programme de rachat d'actions lors de la publication de ses résultats du premier semestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)