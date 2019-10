Rebond des actions, regain d'espoir sur le commerce USA-Chine

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de plus de 0,7%.

À Paris, le CAC 40, qui perdait 0,17% en début de séance, gagne 0,79% à 5.499,93 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,16% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,5%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,47%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,9% et le Stoxx 600 de 0,57%.

Citant un responsable chinois non-identifié mais informé de l'évolution des discussions, Bloomberg écrit que la Chine accepterait un accord commercial limité à condition que les Etats-Unis n'augmentent plus leurs droits de douane.

Le Financial Times rapporte pour a part que la Chine propose d'augmenter ses achats de produits agricoles américains, notamment de soja.

"Les nouvelles côté chinois sont un peu meilleures, ce qui contribue à améliorer le sentiment général", commente Chris Scicluna, responsable de la recherche économique de Daiwa Capital Markets à Londres. "Le sentiment négatif lié autour des discussions commerciales s'atténue un peu et l'humeur des marchés d'actions s'améliore."

La crainte d'un échec des négociations à haut niveau de jeudi et vendredi à Washington a été mardi la principale cause du repli marqué des grands marchés boursiers mondiaux: à Wall Street, le Standard & Poor's 500 a reculé de 1,56% pour revenir sous 2.900 points et en Europe, le Stoxx 600 a cédé 1,1%.

Autre sujet de préoccupation majeure pour les investisseurs, le Brexit a brièvement contribué au regain d'optimisme après un article du Times évoquant une importante concession de l'Union européenne à Londres sur le dossier brûlant de l'Irlande du Nord, mais l'information a vite été démentie.

Les investisseurs attendent par ailleurs la publication, à 18h00 GMT, du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait leur fournir de nouvelles indications sur les positions au sein du Federal Open Market Committee (FOMC).

Mardi, Jerome Powell, le président de la Fed, a répété que celle-ci continuerait d'agir de manière "appropriée" pour favoriser la poursuite de la croissance, des propos qui laissent entendre qu'il reste ouvert à la possibilité d'une baisse supplémentaire des taux d'intérêt, et il a précisé que la Fed envisageait des rachats de bons du Trésor pour augmenter ses réserves.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le secteur automobile européen, l'un des plus sensibles aux tensions commerciales, affiche la meilleure performance du jour avec un gain de 1,26%, tandis que celui des hautes technologies s'adjuge 1,12%.

Les compartiments défensifs contribuent eux aussi à la progression générale des grands indices: celui des télécommunications gagne 1%, celui de l'immobilier 0,56%.

A la baisse, EDF cède 1,47% après l'annonce d'un nouveau surcoût de 1,5 milliard d'euros pour le chantier de l'EPR de Flamanville.

Plastic Omnium chute de 7,55% après un avertissement sur sa marge opérationnelle 2019.

CHANGES

Le dollar, soutenu en début de journée par son statut de valeur refuge face aux craintes sur le commerce, a cédé du terrain après les informations évoquant la possibilité d'un accord commercial entre Washington et Pékin.

L'indice mesurant l'évolution de la monnaie américaine face à un panier de devises de référence recule de 0,13%.

L'euro remonte à 1,0980 dollar et le dollar australien, l'une des monnaies les plus sensibles aux tensions commerciales, prend 0,25%. Le yuan chinois, lui, gagne 0,3% face au billet vert sur le marché "offshore".

La livre sterling n'a que brièvement profité d'un article du Times selon lequel l'Union européenne est prête à accorder une importante concession à Londres sur le sujet crucial de l'Irlande du Nord pour éviter un Brexit sans accord à la fin du mois: le démenti apporté à cette information l'a fait rapidement retomber.

TAUX

Le rebond des actions détourne une partie des investisseurs du marché obligataire, ce qui favorise la hausse des rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à dix ans prend plus de trois points de base à -0,565% et son équivalent américain plus de deux points à 1,5614%.

La séance, sur le marché européen de la dette, est aussi marquée par le lancement par l'Italie de son premier emprunt en dollars depuis neuf ans. La demande excède 20 milliards de dollars selon l'un des chefs de file.

PÉTROLE

Quasi stables en début en séance, les cours du pétrole se sont orientés en nette hausse après les informations sur le commerce USA-Chine: le Brent gagne 0,93% à 58,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,89% à 53,10 dollars.

Le marché pétrolier attend à 14h30 GMT les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sur les stocks aux Etats-Unis. Mardi, ceux de l'American Petroleum Institute (API), un organisme privé, ont montré une hausse plus marquée qu'attendu des réserves de brut.

AUCUN INDICATEUR AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA

(avec Dhara Ranasinghe et Yoruk Bahceli à Londres, édité par Patrick Vignal)

par Marc Angrand