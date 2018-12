Rebond des chiffres d'affaires du commerce de détail en octobre

Zurich (awp) - Le commerce de détail suisse a vu ses recettes grimper en octobre. Les chiffres d'affaires du secteur ont augmenté de 3,2% en octobre sur un an en terme nominal, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). En variations non corrigées, les recettes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont grimpé de 3,9% et le non alimentaire (hors carburant) de 2,3%.

Le total en termes réels, tenant compte de l'inflation, atteint 2,8% par rapport à la même période l'an dernier.

Corrigées de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les recettes ont augmenté de 0,8% en termes réels en octobre 2018 par rapport à octobre 2017. Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires en termes réels ont progressé de 1,9% par rapport au mois précédent.

Les ventes du commerce de détail, hors stations-service, ont progressé de 1,0% en termes nominaux en octobre 2018 par rapport à octobre 2017 (+0,8% en termes réels).

En parallèle, les recettes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 1,5% en termes nominaux (+0,1% en termes réels) et ceux du secteur non alimentaire ont progressé de 0,3% en termes nominaux (+0,7% en termes réels).

L'enquête de l'OFS porte sur un échantillon d'environ 4000 entreprises qui sont consultées chaque mois.

ck/al