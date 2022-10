Rebond des prix à terme du soja et du maïs aux États-Unis ; stabilité du blé

Les contrats à terme sur le soja américain ont augmenté vendredi, avec des achats d'aubaine en ligne de mire après que les prix soient tombés à leur plus bas niveau depuis fin juillet un jour plus tôt, selon les traders.

Les prix à terme du maïs étaient également fermes après avoir enregistré une forte baisse jeudi, tandis que le blé s'est stabilisé, les tentatives de reprise ayant été repoussées par les inquiétudes concernant la demande d'exportation et la fermeté du dollar américain.

À 11 h 22 CDT (1622 GMT), les contrats à terme de soja du Chicago Board of Trade pour livraison en novembre étaient en hausse de 7-3/4 cents à 13,65-3/4 $ le boisseau.

Le contrat s'est affaibli en début de séance, mais a trouvé un soutien juste au-dessus du plus bas niveau de 13,50 $ atteint jeudi, après deux mois et demi.

"Le marché du soja est devenu assez survendu et nous pourrions très bien assister à une certaine couverture de positions courtes avant le week-end", a déclaré Tomm Pfitzenmaier, analyste pour Summit Commodity Brokerage, dans une note de recherche.

La vigueur du marché du pétrole brut a apporté un soutien supplémentaire au soja, mais l'incertitude quant à la demande de la Chine, le plus grand acheteur de soja au monde, a limité les gains.

Selon deux traders et Ole Houe, directeur des services consultatifs de la société de courtage agricole IKON Commodities à Sydney, les importations chinoises de soja devraient baisser à leur plus bas niveau en plus de deux ans ce mois-ci.

Les contrats à terme CBOT de décembre sur le maïs étaient en hausse de 7-1/4 cents à 6,82-3/4 $ le boisseau et le CBOT de décembre sur le blé tendre rouge d'hiver a légèrement augmenté de 1/4 cent à 8,79-1/4 $ le boisseau.

Les prix du blé ont été freinés depuis l'été par l'augmentation des volumes expédiés d'Ukraine par le couloir de la mer Noire. (Reportages supplémentaires de Naveen Thukral à Singapour et Gus Trompiz à Paris ; Édition de Mark Potter et Emelia Sithole-Matarise)