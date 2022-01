Rebond des recettes du commerce de détail en novembre 2021

Genève (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse sont repartis à la hausse en novembre 2021, après un coup de frein en octobre, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En valeur nominale, soit non corrigée, les chiffres d'affaires du secteur ont augmenté de 5,4% au mois de novembre 2021 par rapport à novembre 2020, après +0,6% en octobre. Corrigés des variations saisonnières, ils ont progressé de 1,4% par rapport à octobre. Ce sont là des résultats provisoires, souligne l'OFS dans son communiqué.

Corrigées de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les ventes ont augmenté plus nettement, de 5,8% en termes réels sur un an. Ajustée des variations saisonnières, la progression a été de 1,3% sur un mois.

Les ventes de denrées alimentaires, boissons et tabac ont diminué de 1,2% en termes nominaux (-0,1% en termes réels) et celles du secteur non alimentaire ont avancé de 8,8% en termes nominaux (+9,0% en termes réels).

