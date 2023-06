Les stocks des entreprises américaines ont rebondi en avril, stimulés par les stocks des fabricants, ce qui suggère que les stocks pourraient contribuer à la croissance économique au deuxième trimestre.

Les stocks des entreprises ont augmenté de 0,2 % après avoir baissé de 0,2 % en mars, a indiqué le département du commerce jeudi. Le rebond des stocks, une composante clé du produit intérieur brut, était conforme aux attentes des économistes.

Les stocks ont augmenté de 5,2 % en glissement annuel en avril.

L'investissement privé dans les stocks a augmenté à son rythme le plus lent depuis un an et demi au premier trimestre, ce qui a contribué à limiter la croissance du PIB à un rythme annualisé de 1,3 % au cours de cette période de trois mois. Les estimations de croissance pour le deuxième trimestre se situent autour d'un rythme de 2,0 %.

Les stocks des détaillants ont augmenté de 0,1 % en avril au lieu de 0,2 % comme estimé dans un rapport préliminaire publié le mois dernier. Ils avaient augmenté de 0,4 % en mars.

Les stocks de véhicules à moteur ont augmenté de 0,9% au lieu de 1,2% comme estimé le mois dernier. Ils avaient augmenté de 1,4 % en mars.

Les stocks de détail hors automobiles, qui entrent dans le calcul du PIB, ont baissé de 0,2 % au lieu d'une baisse de 0,1 % estimée le mois dernier. Les stocks des grossistes ont baissé de 0,1 % tandis que les stocks des fabricants ont augmenté de 0,5 %.

Les ventes aux entreprises ont augmenté de 0,1 % après avoir chuté de 1,5 % en mars. Au rythme des ventes d'avril, il faudrait 1,40 mois aux entreprises pour écouler leurs stocks, comme en mars.