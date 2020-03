Rebond des ventes au détail en janvier

HAUSSE DE 0,6% DES VENTES AU DÉTAIL EN JANVIER

4 mars - Les ventes au détail dans la zone euro ont rebondi en janvier mais l'épidémie de coronavirus pourrait prochainement avoir des conséquences sur les dépenses des consommateurs.

Les ventes au détail ont progressé de 0,6% le mois dernier, un chiffre conforme aux attentes, après une baisse, révisée, de 1,1% en décembre, montrent les statistiques publiées mercredi par Eurostat.

Ce rebond pourrait toutefois être de courte durée alors que les consommateurs commencent à se tenir éloignés des centres commerciaux depuis la mi-février en raison de la propagation du coronavirus en Europe.

L'épidémie a soutenu les dépenses pour les produits d'urgence comme les produits d'hygiène et l'alimentaire mais les économistes s'attendent à un choc sur la demande car de plus en plus de personnes réduisent leurs achats.

En janvier, les ventes au détail pour l'alimentaire, les boissons et le tabac ont augmenté de 0,7%, précise Eurostat. Celles de carburant ont progressé de 1,9% avec la chute des cours pétroliers.

En revanche, les ventes par correspondance et en ligne ont baissé de 0,5% en janvier.

Sur un an, les ventes au détail voient leur croissance s'accélérer à 1,7% après 1,3% en décembre.

(Rédaction de Paris)