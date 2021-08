Rebond du bénéfice pour AXA Suisse malgré les intempéries

Zurich (awp) - Axa Suisse a vu ses résultats se redresser au premier semestre, malgré un niveau record de dommages dus aux intempéries. A l'exception de la prévoyance professionnelle, grevée par l'affaiblissement des contributions d'épargne, tous les segments ont vu leur volume d'affaires augmenter.

Par rapport à la même période de l'année précédente, marquée par une charge des sinistres inhabituellement élevée liée à la pandémie de coronavirus, le bénéfice net a plus que doublé (+141,7%) pour s'établir à 338 millions de francs suisses, indique lundi dans un communiqué la filiale helvétique du géant français de l'assurance. Les primes brutes ont très légèrement crû (+0,6%) à 4,1 milliards.

Dans l'assurance dommages, principale activité du groupe, les primes brutes se sont enrobées de 1,0% en rythme annuel à 2,95 milliards de francs suisses. La progression concerne tant les affaires d'entreprises que de particuliers. Le ratio combiné, qui avait subi en 2020 l'impact de plus de 30'000 sinistres supplémentaires liés au coronavirus, s'est amélioré de 7,7 points de pourcentage à 93,2%, et ce malgré les violentes intempéries de juin, devisées à 143 millions.

Dans la prévoyance individuelle, le volume de primes s'est accru de 3,0% pour atteindre 454 millions de francs suisses, porté par une hausse de plus d'un tiers (+34,4%) des nouvelles affaires.

La prévoyance professionnelle en revanche a vu son volume d'affaires se contracter de 2,5% à 682 millions de francs suisses, en raison de contributions d'épargne plus faibles, tandis que les nouvelles affaires ont chuté de 41,6% à 360 millions, "car il y a eu nettement moins de mouvement sur le marché qu'au cours de l'année précédente", explique Axa Suisse.

Les activités de gestion d'actifs pour le compte de tiers ont également été florissantes, avec une augmentation de 4 milliards de francs suisses (+12,5%) de la masse sous gestion, qui totalisait fin juin 37,35 milliards. L'assureur souligne son engagement en matière de durabilité, rappelant avoir réduit l'empreinte carbone de ses placements de 31% entre 2014 et 2019 et visant une sortie complète du charbon d'ici 2040.

Axa Suisse se targue de compter en Suisse quelque deux millions de clients et de disposer avec plus de 340 agences du "réseau de distribution le plus dense" de la branche dans le pays. La maison-mère a de son côté fait part d'un bénéfice semestriel de 4 milliards d'euros, en hausse de 71% par rapport à la même période en 2019, avant le début de la crise sanitaire.

