Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont bondi lundi grâce à une vague de couvertures de positions courtes, les prix rebondissant depuis les plus bas de la semaine dernière en 2020, alors que les opérateurs réévaluent le paysage politique américain après que le président américain Joe Biden a renoncé à sa candidature à la réélection dimanche.

Le contrat de soja CBOT le plus actif a augmenté de plus de 3 %, terminant en hausse de 32-3/4 cents à 10,68-3/4 dollars le boisseau. Le soja avait chuté ces dernières semaines, en partie parce que les traders avaient anticipé une éventuelle deuxième présidence de Donald Trump et une vague potentielle de nouveaux droits de douane contre la Chine, premier acheteur mondial de soja, ont déclaré les analystes du marché.

Un regain de tensions commerciales avec la Chine pourrait se traduire par une baisse de la demande de soja américain sur le marché international et peser sur les prix américains, à un moment où les stocks mondiaux sont importants, ont-ils ajouté.

Mais lundi, le soja s'est redressé, les traders s'interrogeant sur les chances de M. Trump d'être élu en novembre, alors que la vice-présidente américaine Kamala Harris bénéficiait d'un fort soutien politique. Les traders ont déclaré à Reuters qu'ils pensaient qu'une présidence Harris était plus susceptible de maintenir les politiques commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine.

"Vous constatez un certain soutien du marché à l'idée qu'une victoire de Trump n'est pas acquise", a déclaré Angie Setzer, partenaire chez Consus Ag.

Les contrats à terme sur le maïs CBOT se sont également établis en hausse de 2,53%, soit 10-1/4 cents, à 4,15 dollars le boisseau. Les contrats à terme sur le blé ont clôturé en hausse de 5-1/4 cents, soit 0,97%, à 5,48 $ le boisseau, en raison des préoccupations météorologiques aux États-Unis.

Après la clôture du marché, le rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur l'état des cultures a estimé que 67 % des cultures de maïs du pays étaient en bon ou excellent état, soit une baisse de 1 % par rapport à la semaine précédente et une baisse par rapport aux attentes des analystes. L'agence a déclaré que 68% des cultures de soja américaines étaient dans un état bon à excellent, inchangé par rapport à la semaine dernière.

L'USDA a indiqué que la récolte de blé d'hiver aux États-Unis était achevée à 76 %, ce qui est inférieur aux attentes des professionnels. En ce qui concerne le blé de printemps, cultivé dans les plaines du Nord, l'USDA a indiqué que 77 % de la récolte était considérée comme bonne à excellente, ce qui est supérieur à la moyenne du marché. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Richard Chang et Matthew Lewis)