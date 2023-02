Rebond en Europe avec les résultats et après un discours de Powell

PARIS, 8 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi en matinée, soutenues par de solides résultats de sociétés et le regain d'optimisme né des déclarations la veille de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, sur la désinflation.



À Paris, le CAC 40 prend 0,37% à 7.159,04 vers 09h05 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,58% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,62%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,41%, le FTSEurofirst 300 de 0,47%. Le Stoxx 600 gagne 0,65%, au plus haut depuis avril 2022.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent une ouverture globalement stable au lendemain d'une séance dans le vert tirée en partie par Jerome Powell, qui a déclaré, dans le cadre d'un événement organisé par l'Economic Club de Washington, que "l'inflation commence à baisser", malgré les chiffres supérieurs aux attentes des créations d'emplois en janvier aux Etats-Unis.



Cela a suffi à rassurer les investisseurs sur la trajectoire des taux, le marché prévoyant une baisse du coût du crédit aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année, selon le baromètre FedWatch



.



"Il y a toujours un risque à trop réagir aux données et Powell semble en être conscient", a déclaré Shane Oliver, directeur de la stratégie d'investissement chez AMP Capital. "J'ai l'impression que la Fed va probablement augmenter ses taux d'intérêt en mars, puis ce sera du 50/50 par la suite", a-t-il ajouté.



Selon lui, l'attention du marché va progressivement passer cette année des craintes d'une inflation persistante et de taux d'intérêt élevés à l'évaluation de l'ampleur du ralentissement économique et son impact sur les bénéfices des sociétés.



Plusieurs publications de sociétés animent mercredi les échanges en Bourse, notamment dans le secteur de l'énergie (+1,41%), soutenu par E.ON (+1,74%), qui a dit prévoir un Ebitda ajusté du groupe d'environ 8 milliards d'euros en 2022, et Equinor (+5,89%), qui a publié un bénéfice d'exploitation en 2022 plus que doublé par rapport son précédent record. A contre-courant de la tendance, TotalEnergies cède 2,29%, malgré un bénéfice record en 2022 de 36,2 milliards de dollars, au lendemain du résultat annuel historique également publié par BP (2,86%) dans un contexte de flambée des prix de l'énergie.



Dans le compartiment bancaire (+0,51%), Société générale recule de 1,26% malgré la confirmation de ses objectifs 2025 et un quatrième trimestre meilleur qu'attendu. La troisième banque française par la capitalisation boursière a déçu sur le dividende de 1,70 euro par action proposé alors que les analystes attendaient en moyenne 1,73 euro selon Jefferies. Les publications d'Amundi (+2,77%), ABN Amro (+5,05%) et Monte Dei Paschi Di Siena (MPS) (+0,3%) sont en revanche saluées.



Dans les autres secteurs, le fabricant néerlandais de peintures et de revêtements Akzo Nobel bondit de 4,5% et le géant allemand de gaz industriels Linde de 1,88% après le relèvement de leurs perspectives pour cette année. Le secteur de la chimie (+1,38%) signe l'une des meilleures performances du Stoxx 600. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)