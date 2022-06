Rebond en Europe, les banques en soutien, la BCE très attendue

PARIS, 15 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance mercredi, portées par les valeurs bancaires, après l'annonce d'une réunion exceptionnelle du Conseil des gouverneurs la Banque centrale européenne (BCE) sur l'évolution des marchés obligataires. Les investisseurs attendent par ailleurs les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine dans la soirée. À Paris, le CAC 40 gagne 1,28% à 6.026,17 points à 08h18 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,53% et à Francfort, le Dax avance de 1,2%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,33%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,96%. Le Conseil des gouverneurs de la BCE tiendra ce mercredi, à 09h00 GMT selon plusieurs sources, une réunion surprise pour discuter des récents dégagements sur les marchés des emprunts d'État, mettant en exergue l'inquiétude de l'institution face à l'augmentation des coûts d'emprunt de certains pays du bloc, en particulier ceux les plus lourdement endettés. L'annonce la semaine dernière par la BCE de son intention de s'engager dans plusieurs hausses de taux cette année face à l'inflation a amplifié l'écart de rendements entre les obligations italiennes et allemandes, qui a atteint mardi un pic depuis avril 2020 à 252,9. Il revient désormais sous 240 points de base, le rendement du BTP italien à dix reculant de dix points de base tandis que son équivalent allemand est en légère hausse. Les actions des banques italiennes, pénalisées récemment par les craintes liées à la hausse du coût de la dette de Rome, rebondissent dans les premiers échanges. Unicredit , Intesa Sanpaolo et BPER Banca prennent de 3,55% à 4,54%. Le secteur bancaire européen dans son ensemble prend 2,88% et celui de la zone euro 3,55%. À Paris, Société générale (+3,30%), BNP Paribas (+3,59%) et Crédit agricole (+4,06%) comptent parmi les plus fortes hausses du CAC 40. "Il est clair que le marché anticipe une sorte d'intervention", a déclaré Teeuwe Mevissen, stratège senior chez Rabobank. Si la BCE s'abstient de donner des informations importantes, la vente massive d'obligations pourrait continuer, a souligné Charalambos Pissouros, chez JFD Brokers. Les investisseurs se préparent en parallèle aux annonces, à 18h00 GMT, de la Fed, qui pourrait accélérer la remontée de ses taux. À la suite de la publication vendredi dernier d'une inflation plus importante que prévu aux Etats-Unis, les investisseurs ont considérablement revu leurs anticipations sur les hausses de taux de la Fed. Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les marchés estiment à 99,7% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points ce mercredi. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)