Rebond en vue à la Bourse de Paris

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris devrait rebondir jeudi, dans le sillage de Wall Street, rassurée par des progrès dans les discussions du Congrès américain pour augmenter le plafond de dette des Etats-Unis.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 avançait de 1,44% une trentaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une forte baisse de 1,26%.

Le chef des sénateurs républicains a offert mercredi aux démocrates de les laisser finalement, après plusieurs blocages, voter au plus vite pour relever le plafond de la dette, mais seulement jusqu'en décembre.

"Cette mesure permettrait d'éviter un défaut de paiement des États-Unis, attendu entre le 18 octobre et le début du mois de novembre", précise John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

A la suite de cette proposition, les principaux indices de la Bourse de New York ont réussi à conclure la séance en petite hausse.

Cette proposition est en passe d'être acceptée puisque que le chef démocrate du Sénat américain a dit espérer parvenir à un accord jeudi matin pour éviter un défaut de paiement potentiellement catastrophique des Etats-Unis.

Les républicains refusent d'approuver toute mesure pour relever ou suspendre le plafond de la dette car ils estiment que cela reviendrait à donner un chèque en blanc à Joe Biden pour financer ses vastes plans d'investissements.

Ces plans n'ont toutefois pas encore été adoptés par le Congrès. Et relever le plafond de la dette sert à rembourser des sommes déjà empruntées, dont des milliers milliards de dollars dépensés sous la présidence de Donald Trump.

En France, alors que les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% (estimation provisoire sur un an) au mois de septembre, l'Insee prévoit que l'inflation devrait atteindre "2,3% en octobre puis refluerait légèrement" en décembre à 2,1%.

L'inflation est tirée par la hausse des prix de l'énergie. Mercredi, le prix du gaz a encore battu des records au cours de la journée avant de redescendre.

En attendant les chiffres de l'emploi américain de vendredi, scrutés par la banque centrale des Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Valeurs à suivre

LDC: le volailler (qui détient les marques Le Gaulois, Marie, poulets de Loué) a annoncé des ventes en progression de 12,9% sur un an au premier semestre 2021-2022 et son implantation au Royaume-Uni dans le secteur de la volaille bio et plein air.

Veolia: le numéro un mondial de l'eau et des déchets, a annoncé avoir réussi à lever 2,5 milliards d'euros, comme prévu, lors d'une augmentation de capital destinée à financer une partie de l'acquisition de son rival historique Suez.

