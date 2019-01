Rebond généralisé en Europe, le conflit sino-américain pourrait s'apaiser

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés européens reprennent un peu de hauteur vendredi, rassurés par l'espoir d'un apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

L'Eurostoxx 600 avance de 0,9% à 337 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 reprennent 1%. Le FTSE 100 gagne 0,8% et le Dax progresse de 1%. Les contrats à terme sur les indices américains sont également bien orientés. Le contrat sur le Dow Jones Industrial Average augmente de 1% et celui sur le Nasdaq prend 1,4%.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré vendredi qu'une délégation américaine conduite par le représentant adjoint pour le Commerce, Jeffrey Gerrish, se rendrait en Chine lundi et mardi pour reprendre les négociations commerciales. Les investisseurs fondent beaucoup d'espoir dans ces premières discussions en face à face entre les deux pays depuis que les présidents Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés début décembre lors du sommet du G20.

D'ailleurs, les Bourses chinoises ont clôturé en hausse vendredi. Le Hang Seng de Hong Kong s'est bonifié de 2,2% et l'indice Shanghai Composite a rebondi de 2,1%. En revanche, l'indice japonais Nikkei 225 a chuté de 2,3% pour sa première séance de l'année, plombé par les valeurs technologiques, particulièrement attaquées après l'avertissement lancé par Apple sur ses ventes du trimestre achevé fin décembre dernier.

SUR LES AUTRES MARCHES:

Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor américain à dix ans remonte à 2,597%, contre 2,557% jeudi. Le rendement du Bund allemand de même maturité s'inscrit à 0,177% contre 0,1563% jeudi.

L'euro s'apprécie de 0,1% face au billet vert, à 1,1408 dollar.

Les contrats à terme sur le pétrole évoluent en nette hausse, portés par des indications selon lesquelles les grands pays producteurs devraient tenir leurs engagements en matière de réduction de la production. Le contrat sur le brut doux léger (WTI) coté au Nymex pour livraison en février gagne 1,7% à 47,89 dollars, tandis que celui sur le Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'adjuge 1,6% à 56,84 dollars.

VALEURS SUIVIES EN FRANCE ET A L'ETRANGER:

- En Allemagne, Bayer signe une des plus fortes hausses de l'indice Dax (+2,6%). UBS estime que la décision d'un juge fédéral américain de scinder en deux phases le procès concernant le glyphosate était positive pour le géant allemand de la pharmacie et de la chimie.

- Le télédiffuseur allemand Prosieben accuse la plus forte baisse de l'indice Eurostoxx 600 (-5,4%), pénalisé par un abaissement d'objectif de cours signé Morgan Stanley. Pour ces mêmes raisons, TF1 et M6 perdent plus de 2,5%.

- A la Bourse de Paris, les valeurs parapétrolières progressent fortement, suivant la progression des contrats pétroliers. Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière Vallourec s'adjuge 7% à 1,75 euro et signe la plus forte hausse du SBF 120, suivi du groupe de services parapétroliers CGG, qui gagne 6% à 1,18 euro.

