Récession ou pas, les employeurs canadiens cherchent à garder leurs travailleurs

Le taux de chômage au Canada a baissé à un niveau record de 4,9 % au cours de l'été et a depuis légèrement augmenté à 5,2 %. En octobre, l'économie a ajouté un nombre net de 108 300 emplois, et la croissance des salaires a grimpé à 5,5 %, même si l'économie a commencé à stagner.

Le défi de l'embauche au cours des derniers mois donne à réfléchir aux employeurs.

"Je ne prévois pas du tout de licenciements", a déclaré Mark Seymour, PDG du service de camionnage Kriska Transportation Group à Prescott, en Ontario. Jusqu'à il y a quelques mois, les 1 200 employés de Kriska étaient trop peu nombreux pour répondre à la demande, a déclaré M. Seymour.

Aujourd'hui, l'activité de camionnage, un indicateur avancé, a chuté d'environ 5 % par rapport au début de l'année, a déclaré M. Seymour à Reuters.

Seymour a déclaré que son entreprise transporte pour un grand constructeur automobile qui s'attend à pouvoir relancer la production prochainement. "Ils nous ont dit de nous tenir prêts", a déclaré M. Seymour.

L'explosion de la demande intérieure a contribué à maintenir l'inflation à un niveau élevé au Canada, ce qui a conduit la Banque du Canada à augmenter son taux de référence de 350 points de base depuis mars pour le porter à 3,75 %, un sommet en 14 ans. Une autre augmentation est prévue en décembre.

Le gouverneur Tiff Macklem a réaffirmé jeudi que l'économie canadienne ralentirait considérablement au cours des prochains mois et que le taux de chômage augmenterait par rapport aux niveaux historiquement bas, mais a déclaré qu'il ne s'agirait pas d'une récession grave.

"Parce que le marché du travail est si chaud et que nous avons un nombre exceptionnellement élevé d'emplois vacants, il est possible de refroidir le marché du travail sans provoquer le type de forte poussée du chômage que nous avons généralement connu lors des récessions", a-t-il déclaré.

Il est certain que certains secteurs seront plus durement touchés que d'autres. Des entreprises technologiques comme Shopify Inc. ont déjà procédé à des coupes et le marché immobilier canadien, en pleine crise, touchera les travailleurs de l'immobilier, de la banque et de la construction.

Avec les gros titres sur la récession qui effraient les consommateurs et ralentissent la demande, certaines entreprises envisagent de réduire un peu les fonctions de vente, a déclaré David King, directeur général principal de l'agence de recrutement Robert Half.

Mais dans l'ensemble, la demande de professionnels est forte. "Je pense que l'équilibre du pouvoir reste du côté des candidats", a déclaré M. King.

Dennis Darby, qui dirige le lobby des entreprises des Manufacturiers et Exportateurs du Canada, affirme qu'il y a encore quelque 80 000 postes vacants dans le secteur manufacturier.

"La dernière chose dont parlent les fabricants auxquels j'ai parlé, c'est de licencier quelqu'un", a-t-il déclaré.

UN MILLION D'EMPLOIS

Le Canada compte près d'un million d'emplois ouverts et un peu plus d'un million de chômeurs. La plupart des emplois vacants se trouvent dans le secteur des soins de santé et des services à haut niveau de contact, ainsi que dans les secteurs lourds de métiers spécialisés comme la construction et la fabrication.

"La seule chose constante que j'entends, peu importe où je me trouve - quelle région, quelle province - est l'accès à la main-d'œuvre", a déclaré Stuart Bergman, économiste en chef à Exportation et développement Canada. "Ils sont toujours à la recherche de travailleurs, et en particulier de travailleurs qualifiés."

À mesure que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale se dissiperont, la demande de main-d'œuvre rebondira dans les secteurs qui ont un arriéré de commandes en raison des réductions forcées de la production. Les constructeurs automobiles, par exemple, ont dû réduire leur production de 25 % en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

"Personne n'envisage de supprimer des employés, surtout parce que la seule chose que nous attendons tous en 2023 est le retour de l'offre de semi-conducteurs", a déclaré Flavio Volpe, de l'Association des fabricants de pièces automobiles du Canada.

"Une leçon que nous avons apprise ces dernières années est que si on laisse partir les gens, ils ne reviennent pas."