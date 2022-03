Recettes en hausse mais bénéfice en recul pour Energie 360°

Zurich (awp) - Energie 360° a vu ses revenus s'étoffer considérablement en 2021, mais en raison de facteurs exceptionnels, le bénéfice annuel s'est contracté. Dans la foulée de ses résultats l'ex-Erdgas Zürich a annoncé son intention de ne plus livrer que des énergies renouvelables dès 2040.

Dans son communiqué, l'énergéticien zurichois a fait état lundi d'un chiffre d'affaires de 547 millions de francs suisses, une hausse de 15% par rapport à 2020 à mettre au crédit essentiellement à l'augmentation de l'énergie distribuée (+16%).

Le bénéfice net en revanche s'est étiolé de 13% à 62 millions de francs suisses, essentiellement en raison de l'érosion du produit de participations, deux filiales ayant été vendues lors de l'exercice précédent. Au total, 31 millions seront redistribués aux actionnaires, soit 15% de moins que pour l'exercice 2020.

A l'avenir, le groupe énergétique aspire à plus de durabilité, et a anticipé à 2040, contre 2050 jusqu'ici, la date limite pour ne proposer plus que de l'énergie de sources renouvelables. A l'horizon 2025, la part visée est de 30%. En 2021, elle s'est établie à 18%.

L'invasion russe de l'Ukraine a rendu la transition énergétique encore plus urgente, explique Energie 360°, qui recommande à tous ses clients qui souhaitent se passer du gaz russe de remplacer leur installation de chauffage pour une installation alimentée en énergies renouvelables.

Et pour les clients chez qui le remplacement n'est pas une option, l'énergéticien propose d'augmenter la part de biogaz et signale des alternatives telles que les réseaux énergétiques, les solutions intégrales ou les pellets de bois.

