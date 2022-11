Recherche désespérée de parents dans un district indonésien frappé par le séisme

L'homme de 45 ans avait passé des heures à marcher jusqu'au quartier de Cugenang où vivaient ses proches jusqu'à ce que la catastrophe survienne lundi. Le bilan du tremblement de terre dans la province la plus peuplée d'Indonésie, Java Ouest, était de 162 morts et devrait s'alourdir, selon les autorités.

"Quand je suis arrivé ici, il ne restait plus rien. Tout était enterré", a déclaré Aris, en montrant un énorme monticule de terre brune où se trouvait la maison de son frère.

Le séisme peu profond qui a frappé une zone montagneuse lundi en début d'après-midi a déclenché un glissement de terrain qui, selon les autorités, a enseveli au moins un village.

"Je suis ici parce que je dois retrouver ma famille, ma belle-sœur. Elle a été enterrée sous ce glissement de terrain. Ils étaient trois : la mère et deux enfants", a déclaré Aris.

Son frère est porté disparu dans la région voisine, a-t-il ajouté.

Plus de 24 heures après le tremblement de terre, les secouristes se sont précipités pour extraire les victimes des décombres des bâtiments et dégager les zones coupées par les glissements de terrain, et les responsables ont déclaré que des dizaines de personnes étaient portées disparues.

Les efforts de rétablissement ont été compliqués par les coupures de courant et les routes endommagées sur une vaste zone, ont-ils dit.

Plus de 13 000 personnes ont été évacuées et au moins 2 200 maisons ont été endommagées, selon les autorités.

À cheval sur ce que l'on appelle le Cercle de feu, une zone hautement active sur le plan sismique où différentes plaques de la croûte terrestre se rencontrent, l'Indonésie a une histoire de tremblements de terre dévastateurs.

Mardi après-midi, Aris s'était résigné à sa perte.

"Nous laissons cela à Dieu", a-t-il dit, "Ce qui compte, c'est que nous avons essayé. Ensuite, nous devons les laisser partir."