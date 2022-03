Reconfinement en deux étapes à Shanghaï pour faire des tests

SHANGHAI (Reuters) - La ville chinoise de Shanghaï a annoncé dimanche son intention de procéder à des tests relatifs à l'épidémie de COVID-19 qui auront pour conséquence de reconfiner la population en deux étapes entre le 28 mars et le 5 avril.

Les autorités ont déclaré qu'elles diviseraient en deux la ville de 25 millions d'habitants, confrontée à une vague épidémique.

Les districts situés à l'est de la rivière Huangpu qui traverse la ville, et certains autres à l'ouest, seront confinés et testés entre le 28 mars et le 1er avril. Les zones restantes seront concernées entre le 1er et le 5 avril.

Les transports publics, y compris les services de covoiturage, seront suspendus dans ces zones pendant le confinement, a déclaré le gouvernement de la ville sur son compte officiel WeChat.

Durant chacun des confinements, les entreprises et les usines suspendront leurs activités ou auront recours au télétravail, à l'exception des services publics et du secteur de l'alimentation.

(Reportage Brenda Goh, Winni Zhou et Engen Tham; version française Elizabeth Pineau)