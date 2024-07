BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Le nombre de centrales électriques sur balcon en Allemagne augmente de plus en plus rapidement - et les petites installations solaires devraient encore recevoir un coup de pouce. Le Bundestag doit décider jeudi soir qu'il sera plus facile pour les locataires et les propriétaires d'appartements d'installer une centrale solaire sur leur balcon. Après le trimestre record qui vient de s'écouler, Carsten Kornig, directeur général de l'association allemande de l'industrie solaire, estime qu'il s'agit d'un "booster pour la solarisation des balcons". Il s'attend à une nouvelle poussée de la demande pour les appareils solaires dits "enfichables".

Selon le registre des données de base du marché de l'Agence fédérale des réseaux, le nombre de petites installations solaires mises en service au deuxième trimestre est le plus élevé jamais enregistré. Mercredi, il indiquait que plus de 152.000 centrales solaires de balcon avaient été mises en service entre avril et juin. Il s'agit d'une augmentation considérable de 52% par rapport au record précédent, le deuxième trimestre 2023. Au total, le registre des données de base du marché enregistre actuellement un peu plus de 563.000 installations en service. Les chiffres réels sont probablement encore plus élevés, car il existe un délai de déclaration supplémentaire de plusieurs semaines et certaines installations ne sont tout simplement pas déclarées.

Facilités pour les locataires et les propriétaires d'appartements

Au Bundestag, il est question de modifications du droit de la location et de la copropriété. Pour pouvoir installer une centrale électrique sur leur balcon, les locataires ont jusqu'à présent besoin de l'accord explicite de leur bailleur - ou, en tant que propriétaires d'un appartement, de l'autorisation du syndicat des copropriétaires. Jusqu'à présent, cette autorisation peut être refusée sans raison objective.

Désormais, la production d'électricité à l'aide d'appareils solaires enfichables doit être ajoutée au catalogue des mesures dites privilégiées. Il s'agit de modifications architecturales que les bailleurs et les syndicats de copropriétaires (WEG) ne peuvent pas simplement bloquer - par exemple, des transformations pour l'accessibilité ou la protection contre les effractions. Les bailleurs et les associations de copropriétaires auront toujours leur mot à dire sur la manière dont les panneaux solaires seront installés dans les maisons. Mais la question de savoir si un tel système peut être installé ne serait plus fondamentalement contestée.

BSW fait l'éloge du "droit de récolter l'énergie solaire".

Kornig a déclaré qu'un "droit à la récolte de l'énergie solaire" serait quasiment inscrit dans la loi. Daniel Fost, porte-parole du groupe parlementaire du FDP sur la construction et le logement, a déclaré que les obstacles aux centrales électriques de balcon seraient supprimés. Il s'agit d'une étape importante qui permettra de réaliser d'importantes économies d'énergie dans les foyers.

Katrin Uhlig, membre du groupe des Verts pour l'énergie, a déclaré que les changements rendaient l'installation d'un système solaire sur prise encore plus facile. "Cela permettra à davantage de personnes de participer plus facilement à la transition énergétique et d'y contribuer activement".

Pour le député SPD Daniel Rinkert, ces modifications renforcent la transition énergétique dans les foyers. Cela permettrait aux locataires et aux propriétaires de décider eux-mêmes s'ils souhaitent installer de tels appareils chez eux. "Nous permettons ainsi un moyen simple et non bureaucratique de réduire les coûts énergétiques". Il a également souligné que les réunions de copropriété pouvaient devenir numériques.

Des simplifications déjà décidées

Au cours du trimestre écoulé, les centrales électriques de balcon avaient déjà reçu le soutien de Berlin. Ainsi, au 1er avril, l'enregistrement des appareils avait été simplifié. Désormais, une inscription simplifiée au registre des données de base du marché de l'Agence fédérale des réseaux suffit. Un paquet solaire est également en vigueur - il permet notamment l'utilisation d'une prise électrique normale pour les installations, l'utilisation temporaire d'anciens compteurs non numériques et une puissance plus élevée, désormais de 800 watts sur l'onduleur au lieu des 600 watts en vigueur jusqu'à présent. Presque toute réduction de la bureaucratie entraîne une relance de la demande, affirme M. Kornig.

De plus, le boom actuel a probablement été alimenté par des prix plus bas. BSW ne tient pas de statistiques à ce sujet, dit Kornig. Mais il suppose "que, comme pour les prix des modules, des baisses de prix ont eu lieu ces derniers mois". Dans les magasins de bricolage, les centrales électriques pour balcons étaient récemment disponibles pour quelques centaines d'euros.

Rentable en trois à six ans selon la RWTH d'Aix-la-Chapelle

Les centrales électriques de balcon sont des installations solaires relativement petites qui sont reliées au réseau domestique par une prise de courant. Elles n'ont pas besoin d'être installées sur le balcon qui porte leur nom. L'électricité qu'elles produisent permet de réduire la consommation et donc la facture d'électricité de leurs exploitants. Le surplus d'électricité est injecté gratuitement dans le réseau public. Leur rentabilité dépend non seulement du prix d'achat et de l'emplacement, mais aussi de la consommation de l'exploitant pendant la période de production d'électricité. Selon une étude récente de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, commandée par Eon, elles sont rentables en moyenne à partir de trois à six ans d'exploitation.